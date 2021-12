Část zdravotníků má posttraumatickou poruchu. A veřejnost si to drama neumí uvědomit, říká psycholog

Podle šéfa Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislava Duška je v současné době ve velmi rizikovému stavu na mimotělní podpoře ECMO více než 500 hospitalizovaných s covidem-19, tři čtvrtiny z nich nejsou očkovaní. Veřejnost si ale závažnost situace neumí uvědomit, říká psycholog Jan Kulhánek z Centra pro modelování biologických a společenských procesů (BISOP). Praha 16:01 6. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Také Oblastní nemocnice Jičín opět eviduje nárůst pacientů s koronavirem | Foto: Martin Pařízek | Zdroj: Český rozhlas

„Naše běžná zkušenost je, že se toho kromě nepříjemných omezení zase tolik neděje. Přitom svět nemocnic prožívá opravdu drama,“ řekl Kulhánek.

Další vývoj podle něj závisí na denních přírůstcích pozitivně testovaných a dodržování pravidel. „Už dnes ale víme, že čísla, která vídáme, úplně nesouhlasí s realitou – málo se testuje preventivně a odhad je, že čísla by mohla být dva až třikrát vyšší,“ upozorňuje.

A připomíná, že vývoj v nemocnicích je oproti statistice nově odhalených nákaz zhruba o deset dní opožděný.

„Už dnes se jednoznačně mluví o kolapsu v nemocnicích, a to nejen z nedostatku lůžek, ale i kvůli problémům s personálem. Zdravotníci se dostávají do karantény a jsou přetížení.“

„Aplikace vakcíny stojí kolem 500 korun, podání monoklonálních protilátek asi deset tisíc a hospitalizace spolkne statisíce až miliony korun.“ Jan Kulhánek

Některé dokonce přivádí do ambulancí psychologů posttraumatická stresová porucha, která je reakcí na jarní silnou vlnu epidemie a extrémní zatížení nemocnic. „Z loňského jara ke mně několik zdravotníků dochází. Teď se to opakuje,“ konstatuje Kulhánek.

Zda případných 15 tisíc hospitalizovaných, kterých se obává jeho kolega z BISOP René Levínský, dokážou zdravotnická zařízení v zemi ustát, si Kulhánek netroufá odhadnout. „Každopádně je potřeba se ptát, za jakou to bude cenu.“

Na příslovečný strop přitom české nemocnice zřejmě narazí nejen z nedostatku lůžek, ale i kapacit zaměstnanců.

Tím nejzásadnějším je nyní podle hosta Tématu dne aplikace třetí dávky vakcíny a očkování proti covidu-19 obecně. Důležité je ale i dodržování protiepidemických pravidel a opakované testování ve školách.

„Aplikace jedné vakcíny stojí kolem 500 korun, podání monoklonálních protilátek vyjde asi na deset tisíc a hospitalizace pak spolkne statisíce až miliony korun. I to by mohl být silný argument do debaty o tom, jak nejlépe situaci řešit,“ shrnuje psycholog Kulhánek.

