ONLINE: Vláda schválila pracovní povinnost v nemocnicích. Dotkne se části mediků i středoškoláků

Vláda v pátek schválila pracovní povinnost studentů v nemocnicích. Týkat se má posledních dvou ročníků středních zdravotnických škol, části mediků i některých studentů nelékařských oborů. Informovala o tom Česká televize. Vláda také jednala o zavedení povinného testování pro státní úředníky nebo povinné práci z domova. Sledujeme online Praha 14:59 5. března 2021

Povinné testování pro státní zaměstnance by mohlo začít od středy 10. března. Tuto středu začalo povinné testování v podnicích nad 250 zaměstnanců. Firmy ho musejí u všech pracovníků dokončit do 12. března. Společnosti s 50 až 249 zaměstnanci mají testování zahájit dnes a dokončit 15. března.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) již v pátek dopoledne uvedl, že v nemocnicích by mohli opět pomáhat medici a studenti zdravotnických škol. Pravděpodobné jsou však i výjimky.

„Mluvil jsem s Asociací děkanů lékařských fakult a nechceme studenty nadměrně zatěžovat. Musí to co nejméně ovlivnit jejich výuku. Povinnost se nebude týkat všech ročníků, povoláni by neměli být například studenti prvních a šestých ročníků medicíny,“ uvedl Blatný.

