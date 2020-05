Radnice zřídila podnikatelům poradnu kvůli ‚chaotickému‘ jednání vlády. Podle ministerstva zbytečně

Je to natolik složité, že musely najmout externí poradce. S takovým odůvodněním některé pražské městské části zajistily pro podnikatele a živnostníky profesionální pomoc, aby dosáhli na finanční podporu od státu v době koronavirových opatření. Podle místostarosty Prahy 9 Tomáše Portlíka z ODS byly informace chaotické, radnice proto chtěla pomoci vlastními silami. Ministerstvo financí ale výtky odmítá: pro placený servis podle něj není místo. Původní zpráva Praha 6:00 18. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kontrakt s poradenskou firmou radnice Prahy 9 uzavřela po dobu koronavirové krize, a sice od března do května, za celkem 450 tisíc korun. | Zdroj: Koláž iROZHLAS

Když kabinet Andreje Babiše (ANO) vyhlásil v březnu státní pomoc pro podnikatele postižené koronavirem, vedení Prahy 9 chtělo přispět i vlastními silami.

Informace od vlády byly podle místostarosty městské části Tomáše Portlíka (ODS) chaotické a komplikované, rozhodli se proto zajistit pro tamní obchodníky a živnostníky odborné poradenství.

„Hlavním účelem byla pomoc při administraci úvěrů. Věděli jsme, že vyplňovat dotazníky (pro žádost o půjčku – pozn. red.) je velký problém a že spousta žádostí selže. Proto jsme podnikatelům chtěli nabídnou něco, co by jim zjednodušilo život,“ řekl redakci Portlík.

Kontrakt s poradenskou firmou radnice uzavřela po dobu koronavirové krize, a sice od března do května, za celkem 450 tisíc korun. „Chtěli jsme, aby to dělal někdo, kdo tomu rozumí,“ pokračoval místostarosta.

Už zkraje pandemie městská část odpustila místním podnikatelům sídlícím v erárních budovách také nájmy. Zda to byly dobře investované peníze, se podle Portlíka teprve ukáže.

Půjčky mimo Prahu

Jenže pak přišel náraz: ukázalo se, že covidové programy vláda financovala z evropských peněz, z žádostí o úvěr se zárukou státu byli tak vyloučeni pražští zájemci. Hlavní smysl právní pomoci tak padl.

Praha 9 se proto přeorientovala na aktivní osvětu: pracovníci call centra začali podnikatele sami oslovovat s nabídkou pomoci, dále radnice zřídila vlastní infolinku i poradenské centrum. O něj ale nebyl podle radnice příliš zájem.

„Vláda měla dobrý start, v tuto chvíli je to ale zmatený. Lidi, kteří mají existenční krizi, zvažují, zda podnikat dál. Pokud přijde druhá vlna, přijdou o další peníze. Vláda dnes nedává nikomu jistoty, co se bude dít dál. “ Tomáš Portlík (místostarosta Prahy 9 z ODS)

Mezi volajícími byli podle šéfa finančního výboru městské části Lukáše Dančevského (TOP 09) především živnostníci. Ptali se zejména na odpuštění záloh na zdravotním a sociálním pojištění, ošetřovné i další právní rady. Teď se Praha 9 zaměří hlavně na pomoc s žádostmi o úvěry z programu COVID 3. Ten má odstartovat v pondělí. „To bude stěžejní,“ doplnil Portlík.

Podobně se zařídily i některé další pražské městské části. Právní servis pro podnikatele, jak dosáhnout na finanční kompenzace od státu, zaplatila také radnice Prahy 8, 11 či 18. „Moc ohlasů nebylo. Prvních 15 minut konzultace bylo zdarma, pak se mělo platit. Asi to ale nebylo to pravé ořechové,“ popsal místostarosta Prahy 18 a šéf ODA Pavel Sehnal.

Na Praze 18 tak nyní hledají nové cesty, jak pomoci tamním obchodníkům udržet se nad vodou. „Chceme udělat grant v jednotkách milionů korun, že bychom přispěli na nájemné,“ pokračoval Sehnal. Ve hře je podle něj také varianta, že by městská část pomáhala kvůli uzavřeným provozovnách s žádostmi o náhradu škody.

Promptní reakce

Výtkám se však ministerstvo financí brání. Podle mluvčího Michala Žurovce resort komunikuje dostatečně zřetelně a profesionální poradci nejsou potřeba. „Jsme přesvědčeni, že žádný prostor pro placené externí poradenství ve vztahu k opatřením ministerstva financí rozhodně neexistuje,“ uvedl pro iROZHLAS.cz.

Žurovec dále vypočítává, že ministerstvo věnuje „rychlosti, přesnosti a srozumitelnosti komunikace“ přijímaných opatření pro pomoc podnikatelům maximální pozornost. Resort podle něj na webu každý den aktualizuje nejčastější otázky a odpovědi k liberačním balíčkům i kompenzačního bonusu pro živnostníky.

„Finanční správa zřídila speciální infolinky, zaměstnanci reagují promptně, a to jak na dotazy veřejnosti, tak médií. Při žádání o podporu v rámci Pětadvacítky pro poškozené OSVČ se osvědčil jednoduchý a stručný formulář k odeslání online,“ doplnil Žurovec.

Klíčovou finanční podporu ale pro podnikatele znamenají vládní programy bezúročných půjček pod názvem COVID. V první a druhé fázi programu na úvěry v celkovém objemu 9,2 miliardy korun dosáhlo necelých 1300 podnikatelů. Nejvíce peněz putovalo do zpracovatelského průmyslu a velkoobchodu a maloobchodu, daleko za těmito oblastmi jsou pohostinství, stavebnictví či doprava, jak ukázala datová analýza serveru iROZHLAS.cz.

V pondělí by měla odstartovat třetí fáze programu, počítá se s rozdělením 150 miliard korun. „Pouze čekáme na finální vyjádření Evropské komise, protože to musí procházet notifikací. Vše je připraveno, vše je nastaveno. V momentě, kdy přijde notifikace – očekáváme to každým dnem – z Evropské komise, tak spouštíme,“ řekl pro Radiožurnál ve čtvrtek ministr průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček.