Pražský magistrát spustil nový web ke koronaviru. Má zpřehlednit seznam odběrových míst v hlavním městě

Dlouhé hledání nejbližších testovacích míst, několikahodinové fronty a nepřehledný registrační systém. Tak v posledních týdnech vypadala situace na některých místech v Praze. To by mělo nyní skončit. Pražský magistrát spustil nový web, který by měl objednávání na testy na koronavirus zpřehlednit a zrychlit. Nabídne například vyhledání nejbližšího možného termínu nebo nejnižší cenu.

Praha 13:20 2. října 2020