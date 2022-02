Je to invaze neočkovaných, popisuje praktická lékařka nápor pacientů v době vrcholící vlny epidemie

„Je to invaze neočkovaných. I v neděli se ode mě dožadovali žádanky na soukromý e-mail. Byli hrozně popuzení, když jsem je požádala, aby napsali na můj pracovní e-mail, že se cítí jako občané třetí kategorie, když nejsou očkovaní. Jak se musí prosit. Ale práci v neděli od lékaře považují za samozřejmou. Já si taky potřebuji odpočinout. Té práce máme hrozně moc,“ říká pro Radiožurnál praktická lékařka Eva Málková v Kralupech nad Vltavou.

V pondělí krátce po deváté hodině sedí v čekárně sedm pacientů, takže to vypadá na normální den. Jenže pacientů je mnohem víc, jenom nejsou vidět.

„Telefony drnčí od rána, desítky požadavků přijímá moje virtuální sestra Emmy,“ vysvětluje.

Neočkovaní pacienti s příznaky nemoci totiž nemají nárok na PCR test zdarma. Proto potřebují žádanku od praktického lékaře. „Takhle nastavený systém dopadá na praktické lékaře,“ říká světlovlasá lékařka s tmavými brýlemi.

Když zvedne zrak na obrazovku na stěně, vidí, kolik pacientů sedí v čekárně. Když se podívá na monitor počítače, vidí, kolik pacientů se přihlásilo do virtuální sestry Emmy.

Málková má ale výhodu, že na to není sama. Kromě sestry má totiž k ruce další lékařku Karolínu Hanušovou, která se po mateřské chystá na atestaci. „Střídáme se. Abychom byly rychlejší, tak sedíme všechny pospolu – jedna telefonuje a druhá u toho dělá pacienty.“

Pomocník, bez kterého si lékařky už nedokážou práci v současné situaci představit, je zmíněná virtuální sestra – program, který si pořídili před rokem a kam pacienti hlásí své obtíže.

Na internetu vyplní jednoduchý formulář a několika otázkami na zdravotní obtíže. Lékařky si údaje přečtou a na jeho základě vypisují žádanku o PCR test.

„Když mi něco nesedí nebo mi popisované obtíže připadají neobvyklé, tak pacientům telefonuji,“ říká Karolína Hanušová. „Naši pacienti si na to zvykli. Máme tu i rekordmana, 97letého pána, který s námi takhle umí komunikovat. Pak jsou tu ale dvacátníci, kteří řeknou, že se to učit nebudou. Spíš je to o té ochotě.“

Nad stolem na otočném držáku zase zazvoní telefon a sluchátko si bere Karolína Hanušová. Starší lékařka Eva Málková mezitím zvedne oči od monitoru.

„Na telefon se dovolá v jeden okamžik jeden člověk, ale na sestru Emmy může v jeden okamžik přijít sto požadavků. Ten může vyřešit každá z nás včetně sestry.“

Nedostatek času

Sestra ale právě přivádí dalšího pacienta z čekárny. Mladý muž nebyl objednaný, proto si musel počkat. Eva Málková si bere štít, vyšetřuje pacienta a já jdu mezitím do druhé ordinace, abych nerušil. Když se vrátím, je otevřené okno. Eva Málková větrá. „Byl pozitivní na covid.“

Prudký nárůst pacientů vede k tomu, že lékařky musejí odkládat preventivní prohlídky, ačkoliv se to pacientům nelíbí.

„Byl tu před víkendem jeden neočkovaný pacient, který chtěl preventivní prohlídku, ale musela jsem mu říct, ať se ozve za dva týdny, až vrchol epidemie opadne. V tomhle provozu to nejsme teď schopné zvládnout. On si neuvědomuje, že právě proto, že máme hodně neočkovaných, tak jsme zahlceni. Přitom je to samozřejmě hrozně špatně, že nemáme čas na preventivní prohlídky, protože se zanedbává hrozně moc věcí, třeba v oblasti onkologie, to bude mít své důsledky.“

Ordinací prochází zdravotní sestra Jitka a bere si pacientku na odběr krve do vedlejší místnosti kvůli předoperačnímu vyšetření.

Vtipkuje s pacientkou, což je také zdravotní sestra, ale už na penzi a má termín na výměnu kyčelního kloubu. Pacientka má vlastně štěstí, protože většina ostatních zájemců o ortopedické operace na svůj termín dlouho čeká.

„Kvůli epidemii čekají dlouho a někteří strašně trpí bolestmi. Jedné pacientce jsme museli nasadit opiáty, protože ani nejsilnější běžná analgetika neztišila její bolest. Na totální endoprotézu čeká dva roky,“ říká Málková.

Druhá lékařka Karolína Hanušová popisuje kolotoč, který zatím nemá konce. „Děláme jim předoperační vyšetření, operace se zruší a vyšetření je k ničemu. Takže ho děláme později znovu, potřetí, počtvrté. Nechci, aby to vyznělo špatně, ale medicína je teď kvůli covidu jednotvárná. Pořád děláme a řešíme to samé. Je to takové zvláštní oproti době před mojí mateřskou. Je to jiné.“

130 pacientů denně

Den v ordinaci utíká rychle. Čekárna se vyprazdňuje, telefon stíhá telefon, lékařky ťukají do klávesnice.

„Od rána tady shodou okolností byli už tři závažní pacienti, kteří opravdu potřebovali mnohem delší péči. Přišli bez objednání, ale musíme se jim věnovat prioritně. A teď nám volají ti, co psali na Emmy a neodpověděli jsme jim,“ dokresluje aktuální prostředí v ordinacích praktického lékaře Málková. Počet telefonátů odhaduje na zhruba sto.

V pondělí vyřešily obě lékařky 130 pacientů a po ordinaci je čeká administrativa. Takhle to půjde až do konce týdne a od pondělí zase znovu. Dokud vrchol epidemie neopadne.

