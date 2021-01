Přednostní očkování stovek policistů a hasičů v Brně: věk ani pracovní zařazení nehrálo roli

V nově vybudovaném vakcinačním centru v Brně očkovali přednostně stovky policistů a hasičů. K vakcíně proti koronaviru se dostali díky zátěžovým testům během zkušebního provozu před dvěma týdny, tedy v době, kdy byla vakcína vyhrazena pouze zdravotníkům a nejohroženějším seniorům. Fakultní nemocnice Brno, která má centrum na starosti, tak navzdory prioritizaci naočkovala přes tisícovku lidí včetně jednoho z policejních náměstků. Původní zpráva Praha 5:00 27. 1. 2021 (Aktualizováno: 8:42 27. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jde o první takto velké velkokapacitní očkovací centrum v Česku a nikdo nevěděl, jak to bude probíhat, řekl mluvčí kraje. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Když se před dvěma týdny na brněnském výstavišti otevřelo velkokapacitní očkovací centrum, byla to velká sláva.

Nenechali si ji ujít ani ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) a premiér Andrej Babiš (ANO), kteří centrum přijeli do moravské metropole obhlédnout dva dny po zkušebním startu.

„Podobné centrum řešíme v Praze v O2 universum. Zatím tu naočkovali 1500 lidí,“ komentoval to tehdy na twitteru šéf kabinetu.

Většina z těch, kteří vakcínu během testovací fáze dostali, byli tamní hasiči či policisté. Nehledělo se přitom na věk ani pracovní zařazení, jak nyní zjistil iROZHLAS.cz.

V době, kdy byla stále vzácná vakcína proti koronaviru vyhrazena pro zdravotníky a nejohroženější seniory, ji tak na brněnském výstavišti dostala více než tisícovka lidí mimo zmíněné prioritní skupiny. Podle Fakultní nemocnice Brno, která centrum spravuje, to bylo nutné pro zátěžové zkoušky.

„Primárně jsme chtěli naočkovat dobrovolníky, kteří přijdou do styku s covidovými pacienty. Nicméně ve chvíli, kdy jsme měli nahlášenou návštěvu pana premiéra a pana ministra, tak jsme chtěli udělat další zátěžové testy,“ řekla serveru iROZHLAS.cz mluvčí Veronika Plachá.

Komplikovaní senioři

Původně nemocnice počítala s tím, že přednostně naočkuje ty hasiče a policisty, kteří budou ve vakcinačním centru pomáhat. Mělo jít o desítky dobrovolníků.

Nakonec ale podle Plaché oslovili další policisty a hasiče.

„Pro nás bylo primárně důležité, že jsou to organizované skupiny. Na nikom jiném by nebylo možné to velkokapacitní očkovací centrum vyzkoušet,“ pokračovala mluvčí s tím, že v tomto duchu naočkovali přes tisícovku lidí. „Na desítkách lidí bychom to nebyli schopni vyzkoušet.“

Proč tedy nemocnice neupřednostnila seniory? „Bylo by to velmi komplikované, pořádně neslyší a potřebují doprovod, musíte tak počítat s dvakrát větším prostorem,“ vysvětlila Plachá. Ze zkušenostní posbíraných během zkušebního provozu podle mluvčí nyní čerpá nejen kraj, ale celá země.

Brněnské výstaviště. První velkokapacitní očkovací centrum v ČR. Fungovat začalo už 11. 1., a to bez velké mediální pozornosti. Gratuluju jim. Přišli jsme se podívat, podobné centrum řešíme v Praze v O2 universum. Vzal jsem i kolegy z @uvn_praha. Zatím tu naočkovali 1500 lidí. pic.twitter.com/wneVHeT4BX — Andrej Babiš (@AndrejBabis) January 13, 2021

Zájem policistů

V Jihomoravském kraji působí přes 3000 policistů, zájem očkování podle jejich mluvčího Davida Chaloupky projevil zhruba každý druhý. Zda pracuje v terénu, nebo sedí v kanceláři, prý nehrálo roli.

„Zařazení či věk policistů nebyl pro zátěžový test očkovacího centra rozhodujícím faktorem. Testovací centrum nepožadovalo redukci seznamů policistů, takže nebylo potřeba nikoho upřednostnit,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz.

„Nedovolil mi to zdravotní stav, takže jsem o tom ani neuvažoval, protože jsem ani nemohl.“ Leoš Tržil (ředitel jihomoravské policie)

Vakcinace policistů podle něj nyní pomůže udržet akceschopnost bezpečnostního sboru jako součásti kritické infrastruktury státu. „Navíc jsme pomohli získat zdravotníkům zkušenosti, ze kterých mohou čerpat další vznikající velkokapacitní očkovací centra v České republice.“

Možnost nechat se naočkovat využil podle Chaloupky také jeden z náměstků. O koho šlo, neupřesnil.

Ředitel jihomoravských policistů Leoš Tržil a jeho zbývající náměstci podle něj očkováni nebyli, což posléze redakci potvrdil i sám Tržil.

„Nedovolil mi to zdravotní stav, takže jsem o tom ani neuvažoval, protože jsem ani nemohl,“ vysvětlil. Bylo prý na rozhodnutí každého, zda se do přednostního očkování zapojí. Žádný pokyn k tomu podle svých slov nedával.

Podobnou nabídku dostali od brněnské fakultní nemocnice také jihomoravští hasiči. „Testu vakcinačního centra se účastnilo cca 49 procent našeho sboru, který čítá přibližně 1000 osob,“ uvedl redakci mluvčí Jaroslav Mikoška. Snažili se podle něj upřednostnit ty hasiče, kteří pomáhají ve zdravotnictví, například v nemocnicích nebo v odběrových týmech, poté pracovníky operačního střediska či výjezdové hasiče.

„Samozřejmě jsme ocenili, že zde byla možnost účastnit se testu, pomohli tak připravit vakcinační centrum a současně očkováním stabilizovali sbor a eliminovali do budoucna masivní personální výpadky kvůli onemocnění,“ doplnil Mikoška.

‚Potřeba vychytat mouchy‘

Záštitu nad očkovací akcí převzalo jihomoravské hejtmanství v čele s Janem Grolichem (KDU-ČSL).

„První zátěžový test se nemůže dělat se seniory 80 plus. Byla potřeba vychytat mouchy. Jde o první takto velké velkokapacitní očkovací centrum v Česku a nikdo nevěděl, jak to bude probíhat,“ popsal mluvčí kraje Michal Cagala.

„Policisté a hasiči nejsou žádní politici. Jsou součástí záchranného integrovaného systému a původně byli v 1A prioritní skupině,“ pokračoval Cagala s tím, že je velký zájem na tom, aby byli práceschopní. Tehdy prý navíc ani nemohli vědět, že budou dodávky vakcín omezeny.

Přednostní očkování

První vakcíny proti koronaviru dorazily do nemocnic loni 27. prosince. Od té doby se objevilo už několik případů přednostního očkování. Svou ženu na vakcinaci v královédvorské nemocnici například protlačil radní Královéhradeckého kraje Zdeněk Fink (KDH). Následně to omlouval tím, že bude pracovat jako dobrovolnice.

Náhradníci mimo hlavní očkovací seznamy pak dostali vakcínu v některých nemocnicích, například v pražské Všeobecné fakultní nemocnici, Fakultní nemocnici Brno či Ústřední vojenské nemocnici.

Ovšem největší skandál vyvolalo přednostní očkování ve Státním zdravotním ústavu, kde se vedle zaměstnanců očkovali také jejich příbuzní.

Server iROZHLAS.cz také už dříve upozornil, že se přednostně nechal očkovat také šéf VZP Zdeněk Kabátek. V pondělí se tím zabývala i správní rada pojišťovny, ta ale Kabátka ve funkci podržela. Kvůli vakcinaci mimo pořadníky jen o pár dnů dříve skončila ve funkci náměstkyně ministra Alena Šteflová nebo šéf Státního zdravotního ústavu Pavel Březovský.