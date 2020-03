Izolace rodiny, plexiskla v prodejnách. Vietnamci jsou na epidemie zvyklí a reagují rychle

Jedni z prvních prodavačů v Česku, kteří začali nosit roušky a dokonce i respirátory, byli Vietnamci. Také si pořizují do obchodů ochranná plexiskla, aby se při placení oddělili od zákazníků. I doma jsou někteří velmi striktní. Například majitel poradenské firmy Do Duy Hoang (34) z Prahy izoloval svoji rodinu, potraviny nosí příbuzným za dveře a sám bydlí v samostatném bytě v přízemí. Nevídá manželku, dvě děti ani další členy rodiny. Praha 6:34 22. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jídlo s sebou (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Byli jsme líp připraveni, protože ve Vietnamu už se to stalo. Vietnamci tady to sledovali o pár týdnů dřív,“ říká Hoang, který žije v Česku od svých šesti let. „Máme tu devadesátiletou babičku, to je jeden z důvodů, proč se rodina takhle izolovala.“

Děčínští strážníci udělili první pokuty za nenošení roušky. Dvojice mladíků musí zaplatit deset tisíc Číst článek

Hoang často létá pracovně do Vietnamu, protože tam má část firmy. Teď ji vede bratr. „Ve Vietnamu zavřeli školy už před několika týdny a každý, kdo přijede do země, musí do karantény.“

Do Vietnamu sice nelétají všichni Vietnamci z Česka, ale skoro všichni se dívají na vietnamské televize, které o epidemii a opatřeních vlády informují už dávno. „Vietnamci jsou navíc zvyklí nosit roušky kvůli smogu a prachu v ulicích. Každý má roušku nebo respirátor doma,“ říká Tran Quang Hung ze Svazu Vietnamců v České republice. „Mnozí v zimě odjeli do Vietnamu oslavit Tết (nový lunárního roku pozn.red.) a viděli, co se v Asii děje. Takže se vraceli připraveni. Navíc Vietnam má zkušenosti se SARSem.“

Informovanost

Vietnamští obchodníci se chrání nejenom ve městech, ale i na venkově. V malé obci Příchovice na Plzeňsku postavil prodavač plastovou bariéru mezi sebe a nakupující už v týdnu. „Byl první, u koho jsem to viděl, už v úterý,“ říká učitel Miroslav Vacek, který tam občas zajde pro pečivo.

Policie: Buřty v kufru nás nezajímají. Na chaty lidé smí, musí ale dodržovat omezení Číst článek

Hoang si je naprosto jistý, že tahle vychytávka pochází z Vietnamu. „To mně nadchlo, jak to večerkáři rychle převzali.“ Hoang je trochu zhýčkaný a dřív si prý ve Vietnamu pečlivě vybíral, do jakého obchodu půjde nakoupit, koronavir ale podle něj přinesl zásadní změnu. „Dřív jsem se štítil vybírat zeleninu. Teď máte před obchodem desinfekci na ruce, a když nemáte roušku, tak vám ji dají. Jinak vás dovnitř nepustí.“

Vietnam má s Čínou hranici dlouhou přes dvanáct set kilometrů. Přitom hlásí necelých sto potvrzených případů koronaviru a žádné mrtvé. Tran Quang Hung ze Svazu Vietnamců si myslí, že je to vládní kampaní v médiích.

„Informovanost je obrovská a hlavně vláda rychle vyhlásila karanténu pro každého, kdo přijíždí do země.“ Třicátník Hoang připomíná, že do karantény se dostal především každý Číňan, který do země přijel. „My s Číňany nejednáme v rukavičkách. Policie je hlídá, aby dodržovali karanténu.“

Do Duy Hoang předpokládá, že svoji rodinu v pražském Braníku bude zásobovat potravinami několik týdnů a stejně tak dlouho neuvidí svoji manželku a děti. Má zkušenosti z Vietnamu a nebude riskovat.