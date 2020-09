S rouškami ve školách nesouhlasí téměř tři pětiny lidí, ukázal průzkum pro Český rozhlas

Otázka zněla „Souhlasil(a) byste se zavedením roušek ve školách?“. Přesně 57 procent lidí na ni odpovědělo spíše ne nebo určitě ne. Na 39 procent dotázaných by naopak bylo pro povinné nošení roušek ve vzdělávacích zařízeních. Ostatní nevěděli nebo na to neměli názor.

„Myslím, že se projevuje únava z předchozího období a do určité míry bagatelizace nebo i zpochybňování závažnosti daného onemocnění,“ okomentoval výsledky ředitel agentury Median Přemysl Čech.

Nošení roušek ve vzdělávacích zařízeních častěji podporovali lidé ve věku 45 a víc let, s nižším vzděláním a lidé z Jihočeského kraje. Proti se pak vyslovili ve větší míře rodiče dětí.

„Ty to především zatěžuje. Možná jim to z praktického hlediska připadá zbytečné, protože v řadě případů bude spolu školský kolektiv komunikovat mnohokrát bez roušky,“ vysvětlil Čech.

A rozdíly jsou i podle volebních preferencí. Zavedení roušek ve školách podporují především voliči ANO a ČSSD. Proti jsou pak hlavně voliči SPD, ODS, KSČM a Pirátů. Průzkumu společnosti Median se 2. a 3. září zúčastnilo 1063 lidí starších 18 let.

Se zavedením roušek ve školách převažuje podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas nesouhlas | Zdroj: Agentura Median

V polovině srpna oznámilo ministerstvo zdravotnictví návrat roušek do obchodů, dopravy a škol mimo třídy. O dva dny později k tomu přidalo i kadeřnictví nebo restaurace. A taky dlouhý seznam výjimek. Premiér Andrej Babiš z ANO označil opatření za chaotická:

„Musím říct, že jsem trochu v šoku z toho, co vypadlo z ministerstva zdravotnictví. Vůbec se mi to nelíbí, používám selský rozum a plno věcí mi hlava nebere.“

Na schůzku si pak pozval ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO. Ten po jednání s Babišem oznámil, že roušky ve školách, obchodech nebo třeba restauracích povinné nebudou.

„Je to definitivní. Chápu, že situace se mění a určitě to není nic, za co bychom byli šťastni. Na druhou stranu vnímáme veřejnou debatu, podněty občanů, různých asociací. Nejsme úplně hluší ani slepí,“ řekl Vojtěch.

Ministerstvo tak během několika dní měnilo třikrát seznam míst, kde se budou roušky nosit. Jen pro úplnost a připomenutí doplním, že od 1. září jsou plošně povinné v hromadné dopravě, na úřadech a ve zdravotnických nebo sociálních službách.

Souhlas s vyplacením tzv. rouškovného podle průzkumu agentury Median pro Český rozhlas mírně převažuje | Zdroj: Agentura Median