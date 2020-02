Psycholog: Panika v souvislosti s koronavirem je iracionální. Sledujte hlavně vyjádření lékařů

Z regálů mizí trvanlivé potraviny, poptávka po respirátorech a rouškách je vysoká. Podle vojenského psychologa Daniela Štrobla je ale nebezpečí koronaviru na úrovni chřipky. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus Štrobl řekl, že paniku podle něj podporují i vyjádření některých lékařů a hygieniků. Problémem může být také množství informací v médiích. Praha 10:33 28. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ženy s rouškami na letišti | Foto: Dan Materna | Zdroj: MAFRA / Profimedia

Z řady obchodů napříč Českem během posledních dní téměř zmizely trvanlivé potraviny, prodejci i lékárny hlásí setrvalou enormní poptávku po respirátorech a rouškách. Lidé začali hromadně panikařit kvůli onemocnění COVID-19, které způsobuje koronavirus.

„Dovedu se do jejich myšlení vcítit, ale je to iracionální, tedy není založeno na relevantních údajích. Vychází z pocitů ohrožení, které jsou o to horší, že nemají přesně hranice. Co mi hrozí a co můžu udělat? Nedobře k tomu přispívají, mám dojem, i autority, vyjma lékařů i hygieniků, nedobře k tomu přispívají i politici,“ soudí psychoterapeut a vojenský psycholog Daniel Štrobl.

Doplňuje, že v každé společnosti je celá řada lidí, kteří se intuitivně víc bojí. Většinou jde o seniory, méně kompetentní osoby nebo lidi, kteří nemají takový přehled o kvalitních informacích.

Riziko není tak příšerné

Může jít o nějakou formu až manipulace? „Otázka je, komu by to prospělo? Zmínil bych lidem: dejte si pozor na politiky, protože jestli to někomu může prospět, tak jim, protože mohou všude na světě ukazovat ramena, přiživovat strach a dávat najevo: já jsem ten, kdo vás zachrání. To je nebezpečný a nezodpovědný koktejl,“ řekl psycholog ve vysílání Českého rozhlasu Plus.

Podle jeho mínění by autority měly ukazovat, že život jde dál. „Koronavirus je opravdu nebezpečí na úrovni chřipky. A tak jako žádný politik nemá potřebu být hysterický kvůli chřipce, bylo by dobré, kdyby ukazovali veřejnosti, že se nebojí, že enormní riziko není. Ano, dělají kroky, ale je tu spousta důležitějších věcí. Kdyby to lidi zachytili, fungovali by pragmatičtěji a uvědomili by si, že riziko není tak příšerné, jak se z vyjádření a množství informací může zdát.“

Hlavní je dodržovat prevenci

„Problémem může být i množství informací v médiích, protože z kvantity článků mohou mít čtenáři dojem, že se děje něco výjimečného a že to, co hýbe světem, je koronavirus,“ vysvětlil Štrobl.

Co by doporučoval, kteří mají z koronaviru strach? Hlavně sledovat vyjádření lékařů, dodržovat doporučenou prevenci, ale zároveň si uvědomit, že i tak se mohou nakazit. Pokud ale nepatří do ohrožené skupiny (například senioři), v 99 % případů přežijí.

