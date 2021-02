Netolický: Vláda má dva týdny, musí se snažit. Znovu pro prodloužení nouzového stavu hlasovat nebudu

Zrychlené projednání pandemického zákona, zajištění podmínek pro testování na covid ve firmách a jasný plán na postupný návrat dětí do škol od března. To jsou některé z požadavků hejtmanů na vládu. Bez nich by v neděli kabinet nemohl vyhlásit nový nouzový stav. Další šanci už ale nedostane. Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) v rozhovoru Radiožurnálu řekl, že prodloužení o dva týdny je kompromis a pak se znovu hlasovat nebude. Praha 11:25 15. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický z ČSSD | Foto: Jana Přinosilová | Zdroj: Český rozhlas

Jsou ta vládní opatření, která v neděli kabinet oznámil, podle představ hejtmanů?

Jenom z části. Samozřejmě jsme si představovali, že budou přesně stanovena kritéria a podmínky toho, jak otevřít maloobchody a služby. Ale ještě k tomu dodávám například amatérský sport ve venkovních prostorách, případně postupně i kulturní instituce typu muzea a galerie a podobně, protože se obecně domníváme, že už toho lidé mají plné zuby. A nouzový stav je nástroj, který je mimořádný.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor Jiřího Chuma s hejtmanem Martinem Netolickým (ČSSD) o nouzovém stavu

A ten akcent, který jsme po celou dobu měli, byl především na schválení pandemického zákona, tedy jakéhosi právního rámce pro možná opatření a to mimo krizový zákon, protože už tady skoro rok máme opravdu mimořádné krizové stavy a je potřeba hledat nějaké cesty.

Pro nás prioritou z hlediska krátkého času byl návrat dětí do škol do prezenční výuky za konkrétních hygienických a dalších opatření. Tedy tak, aby už děti nebyly doma. Bavili jsme se o postupném návratu prvního stupně, devátých a maturitních ročníků od 1. března, a pak následně v dalších týdnech další. To znamená, v dalších dnech to bude konzultováno.

Vláda prodloužila na žádost hejtmanů nouzový stav. Trvat má od půlnoci do 28. února Číst článek

Když jste u školství, tak jeden z hlavních požadavků krajů byl návrat studentů do škol doprovázený testováním. Ale ministr školství v neděli v České televizi řekl, že testy nejsou nejen nakoupené, ale ani vybrané a ani objednané. Podle dodavatelů testů určených pro Rakousko trvá minimálně měsíc od objednávky, než testy dorazí. Ještě není ani vyřešená distribuce. To se přece nedá stihnout do začátku března.

O tomto jsme informováni nebyli, protože pan ministr školství byl přítomen na jednání pouze v pátek. V těch dalších dnech – v sobotu a v neděli – přítomen nebyl, takže tohle je pro mě nová informace. Ale prostě se musí snažit. Myslím si, že na úrovni hejtmanů nemůžeme řešit všechno, co je zanedbáno nebo co má nějaké prodlevy.

Byl bych rád, abychom vnímali, že nouzový stav je tady mimo jiné proto, že pokud je problém s nějakými dodávkami čehokoliv, tak to lze provést nikoliv ve standardních lhůtách zákona o veřejných zakázkách, ale ve zkráceném řízení. A jestli je i toto problém, tak pak už je problém všechno. Prostě ministerstvo se musí snažit. Nouzový stav je i nástroj na tyto věci. Vzpomeňte si vloni, v čem se liší testy a dodávka ústenek nebo respirátorů?

Hřib hlasoval proti žádosti hejtmanů o nouzový stav. Nechce ale, aby Praha fungovala v jiném režimu Číst článek

Tomu rozumím, ale nemůže se ale podle vás stát, že za dva týdny bude Česko a hejtmani v naprosto stejné situaci jako o víkendu?

To se stát nesmí, protože hejtmani jasně řekli, že toto je jediná varianta – dva týdny -, protože původní žádost i ze strany vlády při diskusi s hejtmany byla 30 dnů. Dohodli jsme se - je to kompromis napříč Asociací krajů -, že dva týdny, a nepředpokládám a ani sám nebudu hlasovat za dva týdny o další žádost. To takhle nemůže fungovat. Teď mají dva týdny, tak se musí snažit. Tak to vnímám.

Vláda nakonec nepřistoupila na zrušení zákazu nočního vycházení. V sobotu to přitom ještě vypadalo, že na tom shoda je. Proč vláda nakonec couvla?

To je správná otázka. Jde o to, že proti byli zejména hejtmané z krajů, kde jsou větší sídla, jinými slovy, kde jsou velkoměsta. V tomto případě se musím vlády zastat v tom, že jednají podle doporučení hygieniků napříč republikou. Toto bylo diskutováno právě tam, kde hrozí více soukromé party, protože na to kolegové upozorňovali, že tam, kde jsou velká sídla, tak může docházet ke zvýšenému počtu kontaktů. Osobně jsem s tím problém neměl, protože jsme venkovský kraj, ale rozuměl jsem argumentům.

Nouzový stav nelze vyhlásit proti vůli sněmovny ani na výzvu hejtmanů, píše Vystrčil v dopise vládě Číst článek

Důvěra je to, co mezi vládou a lidmi dlouhodobě nefunguje. Pokud vyhlášení nového nouzového stavu označuje předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) i ústavní právníci Jan Wintr a Jan Kysela za protiústavní, je to něco, co může důvěru zlepšit? Nestali jste se v tu chvíli nedůvěryhodnými i vy, coby hejtmani?

Určitě ne, protože jsme nepostupovali protiústavně. Postupovali jsme podle krizového zákona paragrafu 3 odstavec 5. Tam je jasně napsáno, že pokud k odvrácení ohrožení nestačí režim stavu nebezpečí, tak hejtman může požádat o nouzový stav a pak už jedná vláda podle zákona o bezpečnosti a dalších souvisejících zákonů. Takže náš krok byl logický z hlediska situace, ve které jsme, po zhodnocení všech aspektů a všechno ostatní potom už je samozřejmě na vládě, to znamená, vláda musí ustát své další kroky. Předpokládám, že právnické rozbory mají.

Na druhou stranu si úplně nemyslím, že ještě v den, kdy se tyto záležitosti schvalují, tak by se nám měli objevovat nejrůznější právní rozbory.

Potom nevím, co dělat, protože situace dobrá není, právní režim tady nemáme a jestli najdeme nějakou společnou cestu a začneme ji okamžitě zpochybňovat nejrůznějšími žalobami… Myslím si, že předseda Senátu (Miloš Vystrčil, pozn. red.) by měl sehrát spíš roli zprostředkovatele mezi vládou a sněmovnou, pokud se nebyli schopní dohodnout. To by se možná od druhé komory parlamentu dalo očekávat, ale určitě si nehrát na Ústavní soud. Ten je jediný, který může posoudit ústavnost těchto kroků, takže prosím hledejme cesty a nedělejme si naschvály.