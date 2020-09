Hygienička Jágrová: Riziko nákazy se u Babiše blíží nule, v místnosti byl mikrofon a nemuselo se křičet

Zatímco nejbližší spolupracovníci hlavní hygieničky Jarmily Rážové skončili v karanténě, opatření proti šíření nákazy koronavirem se nevztahují na premiéra Andreje Babiše (ANO). Ten s ní přitom absolvoval dvouhodinové jednání. Důvod? Podle šéfky pražské hygieny Zdeňky Jágrové seděl daleko a měl respirátor. „Kdybychom to neakceptovali, museli by do karantény taky zdravotníci, kteří s covid pozitivními pacienty pracují,“ vysvětluje pro iROZHLAS.cz. Praha 17:25 2. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zdeňka Jágrová, ředitelka Hygienické stanice hl. m. Prahy | Foto: Michal Růžička/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Premiér Andrej Babiš (ANO) nemusí po setkání s paní Rážovou do karantény. To bylo tedy na základě vašeho rozhodnutí?

Schůzka probíhala v místnosti velké zhruba 50 až 60 metrů (čtverečních – pozn. red.), stoly v ní jsou vzdálené od sebe tři a půl až čtyři metry, hovoří se tam do mikrofonu, takže nemusíte křičet. Všichni účastníci měli roušku, pan premiér měl respirátor. Nikdo z nich nebyl tedy vyhodnocen jako epidemiologicky závažný kontakt a nevztahují se na ně protiepidemiologická opatření.

Hlavní hygienička Rážová se nakazila koronavirem. Ministra Vojtěcha čeká domácí karanténa Číst článek

Tudíž to skutečně bylo rozhodnutí hygieny?

Ano.

Já se na to ptám hlavně proto, zda k závěru, že se na něj karanténa nevztahuje, nedošel sám pan premiér?

Ne. Stejným způsobem jsme postupovali u novinářů, kteří byli na schůzce s paní doktorkou téhož dne ráno. Ten, kdo s ní nebyl v přímém kontaktu a měl po celou dobu jednání roušku, není epidemiologicky významný kontakt. Ten, kdo vedle ní seděl, kdo s ní komunikoval, nebo neměl roušku, je epidemiologicky významný kontakt.

Tyto kontakty tedy už obvoláváte, budou v karanténě a absolvují testy na covid?

Ty postupně obvoláváme, někteří už šli na testy a postupně je zpracováváme.

Ještě k panu premiérovi, on se potkává s celou řadou čelní státních představitelů včetně pana prezidenta Miloše Zemana. Neměli byste být v jeho případě přece jenom obezřetnější? Doporučili jste mu, ať se nechá pro jistotu otestovat?

Nedoporučili, protože vláda se nechává preventivně testovat sama v určitých intervalech. Tudíž nebyl důvod doporučovat další testování.

Nulové riziko

Znamená to tedy, že pokud se setkám s nakaženým člověkem, budu mít ale podobně jako pan premiér respirátor druhé třídy, budu ve větší větrané místnosti a budu mít dostatečný odstup, nemusím do karantény?

Přesně tak. Kdybychom toto neakceptovali, tak by zdravotníci, kteří ošetřují covid pozitivní pacienty, museli být v karanténě po celou dobu, co s nimi pracují. Vždy se musí vyhodnotit opatření, která tam byla zavedena, musí se stanovit míra rizika přenosu infekce. A pokud se blíží nule, tak se protiepidemiologická opatření nenastavují.

A u pana premiéra se tedy riziko blížilo nule?

Tam se blížilo nule.

Jen chceme říct, že vedení Chytré karantény samozřejmě funguje normálně. Centrální řídící tým spolu komunikuje na dálku, stejně jako za první vlny. — Chytrá karanténa (@ChytraKarantena) September 2, 2020

Už víte, kolik lidí teď budete muset být v izolaci?

Nedokážu vám na to teď přesně odpovědět. Samozřejmě jsou to všichni z toho nejbližšího okolí, v běžném provozu se na pracovišti nepoužívaly roušky.

Jak daleko do minulosti se kontakty paní Rážové trasují?

Do neděle.

Dotknout se epidemiologická opatření také jiných hygienických stanic? Byla paní Rážová v kontaktu s některými kolegy z jiných krajů?

Dnes odpoledne (středa – pozn. red.) jsme měli mít jednání se všemi hygieniky. Kdyby tak onemocněla zítra, byl by to problém. Pokud ale vím, niko z kolegů s ní v kontaktu nebyl.

A vy osobně?

Já jsem s ní byla v kontaktu naposledy v pátek.

Tím pádem jste vypadla z toho síta pro karanténu.

Přesně tak.

Babiš k nákaze Premiér Andrej Babiš (ANO) se s dalšími lidmi z Úřadu vlády zúčastnil jednání s hlavní hygieničkou Jarmilou Rážovou v úterý ráno. „Jednání vypadalo jako vždy tak, že Úřad vlády sedí na jedné straně a naši hosté na druhé. Stále nosím respirátor FFP2, měl jsem ho po čas celého jednání a od paní Rážové asi čtyři metry. Samozřejmě větráme, je to místnost s vysokými stropy,“ uvedl Babiš pro Radiožurnál.