Očkovat v Česku se nově mohou i děti od 12 let. Ministr Vojtěch zvažuje, že zakáže cesty do Británie

K očkování proti koronaviru se můžou v Česku od čtvrtka hlásit už i děti ve věku od 12 do 15 let. V zemi jich je přes 450 tisíc. Vláda pak bude večer jednat kvůli vývoji epidemie covidu-19. A je možné, že na seznamu „zakázaných" zemí může přibýt Velká Británie. Praha 8:24 1. července 2021

Děti starší 12 let budou lékaři očkovat v 80 vakcinačních centrech po celé republice. U aplikace bude muset být pediatr i zákonný zástupce dítěte.

Registrace i následná rezervace termínu očkování jsou možné přes Centrální registrační systém. S případnými dotazy se mohou lidé obracet na telefonní linku 1221.

Očkovat půjde jen vakcínou od společností Pfizer a BioNTech, jiný preparát zatím Evropská léková agentura pro děti od 12 let neschválila. Žádost o to ale už před třemi týdny podala společnost Moderna.

Očkování proti covidu-19 začalo v Česku na konci loňského prosince. Jako první byli očkování nejstarší lidé a pracovníci ve zdravotnictví. Postupně se možnost vakcinace otevírala pro další věkové skupiny, chronicky nemocné či pracovníky kritických profesí.

Zhruba od začátku června dosud bylo očkování proti koronaviru dostupné lidem starším 16 let. Ve věkové skupině od 16 do 29 let se zatím o vakcíny přihlásilo 40 procent Čechů.

Zatím bylo v Česku podáno celkem 8,12 milionu dávek vakcín a plně naočkováno je zhruba 3,19 milionu lidí. U většiny podávaných vakcín jsou totiž pro plné naočkování potřeba dvě dávky.

— Matěj Skalický (@mskalick) July 1, 2021

Vládu čeká ve čtvrtek od 18.00 mimořádné jednání kvůli vývoji epidemie covidu-19. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) bude navrhovat, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou vakcíny museli k prokázání bezinfekčnosti předložit negativní test. Zaměstnavatelé by mohli dostat povinnost test po zaměstnancích vyžadovat při návratu z dovolené.

Mezi novými pravidly od příštího týdne by mohla být i povinnost předložit test při návratu z dovolené. Kabinet by se mohl zabývat také seznamem zemí podle epidemického rizika.

Na seznamu „zakázaných“ zemí by mohla přibýt třeba Velká Británie. Situace tam podle Vojtěcha není dobrá. „Ve Velké Británii je nejvíce případů, tuším, od února, takže na to musíme reagovat,“ řekl v rozhovoru pro Mf Dnes. Jednat by vláda mohla také o Egyptě.

V úterý ministerstvo zdravotnictví zakázalo všem lidem z Česka cestovat od čtvrtka do Ruska a od začátku příštího týdne do Tuniska.

Tisková konference se po jednání kabinetu očekává kolem 19.00.