V neděli v Česku přibylo přes 1820 nových případů covidu. Roste i počet hospitalizovaných

Zhruba 1820 nových případů nákazy koronavirem přibylo za neděli v Česku. To je o tisíc víc než před týdnem. Českému rozhlasu Plus to řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, podle kterého roste i počet hospitalizovaných. Pacientů v těžkém stavu ale zásadně nepřibývá, v celé republice je jich méně než 140. Praha 8:01 25. října 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zhruba 1820 nových případů nákazy koronavirem přibylo za neděli v Česku (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Za neděli k půlnoci bylo dohlášeno asi 1820 nových pozitivních případů. Rostou i počty pacientů, kteří přišli do nemocnice. Příjem v neděli byl vyšší než 50. Ještě se to ale může navýšit. Snad jediná pozitivní zpráva v tuto chvíli, protože epidemie evidentně velmi sílí, je, že dramaticky nerostou počty pacientů na jednotkách intenzivní péče. Tam je to stále pod 140 na celou republiku,“ řekl Dušek Českému rozhlasu Plus.

Epidemická situace se podle Duška vyvíjí podle rizikových předpokladů vytvořených v polovině srpna. „Celé se to ještě urychlilo, protože vysoká čísla podle těch scénářů neměla přijít před tímto týdnem. Vývoj je asi o sedm dní rychlejší a jednoznačně jedeme podle poměrně hodně rizikového scénáře. A bude to trvat minimálně dalších deset dní,“ doplnil Dušek.

Při stávajícím trendu tak musíme podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky počítat s průměrnými denními počty nově diagnostikovaných případů přes 5000.

„To znamená, ve vrcholech mohou vystoupat přes 7000 i víc, což bude velice zatěžovat trasování, testovací kapacity a podobně. Nepochybně porostou i počty pacientů v nemocnicích. Bohužel celkový počet hospitalizovaných s vysokou pravděpodobností překročí 1000. V tuto chvíli epidemie sílí i s rizikem zdravotního dopadu,“ řekl Dušek.

Respirátory v interiérech

Od pondělí začíná platit povinnost nosit respirátor ve všech vnitřních prostorech včetně pracovišť. Ve stálých pracovních kolektivech doteď lidé ochranu dýchacích cest mít nemuseli. Zpřísnění vláda oznámila minulý týden.

Kabinet se vrací k přísnějším opatřením kvůli zhoršení epidemické situace. Podle člena představenstva Svazu průmyslu a dopravy Miroslava Paláta nebude návrat k respirátorům na pracovišti pro firmy nijak složitý.

„Provozy se chrání před šířením také o vlastní iniciativě. Opatření nošení ochrany dýchacích cest nejsou pro mnohé provozy ničím zásadně novým,“ popsal Radiožurnálu.

V některých případech platí z opatření výjimky. „Pokud je pracovník sám na pracovišti, sám v kanceláři a podobně, tak tam samozřejmě ochranu dýchacích cest na sobě mít nemusí,“ vysvětlil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

To stejné platí, pokud je zaměstnanec od ostatních vzdálený alespoň metr a půl. A výjimku mají taky pracovníci ve fyzicky náročných profesích.