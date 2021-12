ONLINE: V sobotu přibylo 1086 případů covidu, málo se ale testuje. Dál klesá i počet lidí v nemocnicích

V sobotu, na Boží hod vánoční, přibylo v Česku 1086 případů covidu. Je to pětkrát méně než před týdnem a nejméně od poloviny října, o vánočních svátcích se ale málo testuje. Uplynulý den laboratoře zpracovaly jen přes 15 000 vzorků, v mezitýdenním srovnání je to zhruba čtyřikrát méně. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

