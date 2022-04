Laboratoře v úterý odhalily 6708 nových případů covidu. Mezitýdenně klesl počet testů o 8000

V úterý přibylo v Česku 6708 potvrzených případů koronaviru. Stejně jako v pondělí je to mezitýdenní pokles o čtvrtinu. Podezření na opakovanou nákazu bylo 1253, i to je méně než před týdnem. Zájem o testování se snižuje. Trvale klesá také incidenční číslo, za posledních sedm dní připadá v České republice na 100 000 obyvatel 349 nakažených. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví.

