Epidemiolog Smejkal: Situace vypadá dobře. Na většině míst můžeme respirátory odložit v půli března

Epidemie koronaviru dál slábne. Testy za pátek odhalily necelých 14 tisíc nových případů, což je zhruba o 8000 méně než před týdnem. V posledních dnech se také rozvolňují některá protiepidemická opatření. Po rizikovém kontaktu s nakaženým už lidé nemusí do karantény. Skončilo povinné testování ve školách i ve firmách. Zvyšuje se i kapacita hromadných akcí. Opatření hodnotí v sobotním rozhovoru pro Radiožurnál epidemiolog IKEM Petr Smejkal. Rozhovor Praha 11:06 19. února 2022

Pane Smejkale, jak to takzvané rozvolňování vnímáte? Je dobře načasované? Můžeme si ho dovolit už teď?

Chtěli jsme být trošku opatrnější, nicméně ta čísla vypadají dobře. Počet nakažených klesá, kulminuje a v brzké době konečně začne klesat i počet hospitalizací, kterého se vždy bojíme nejvíce. Některá opatření jsme chtěli ponechat o týden nebo čtrnáct dní déle, ale nebudeme tím asi zatěžovat posluchače. Vypadá to dobře.

K těm konkrétním bodům rozvolňování: dává smysl, že po rizikovém kontaktu se ruší povinná pětidenní karanténa?

Dává. Co si budeme povídat, trasování se stejně nestíhalo, takže spousta lidí, kteří měli být při takové velké náloži v karanténě, v ní nebyla.

Zůstává to, že lidé budou mít možnost vyplnit trasovací formulář. Zůstává také informování toho kontaktu. Ne to, že musí do karantény, ale že bude informován o tom, že byl v kontaktu s pozitivní osobou. Víme, že spousta lidí je zodpovědných a už se podle toho zařídí.

Ve zdravotnictví nám to trasování samozřejmě zůstává. Musíme vědět, který pacient byl v kontaktu s někým pozitivním. Takže v těch rizikových místech to zůstane.

Pokud jde o konec povinného testování ve školách a ve firmách, i to je podle vás namístě?

Chtěl jsem, aby to bylo trošku delší. Ale jak říkám, ta čísla nás přesvědčují o tom, že v tuto chvíli by to zas tak velký význam nemělo. Zdá se, že česká populace opravdu je promořenější, než jsme si mysleli. I varianta omikron, která normálně v populaci, která není tak promořená, může způsobit velkou paseku, tak u nás to dopadlo dobře.

Musím říct, že i hospitalizace, které budou kulminovat - jsme na 4000 -, jsou nad polovinou těch, které nám loni podzim udělala delta. Žádná procházka růžovým sadem to rozhodně pro nemocnice nebyla. Ale teď už je to jedno.

I přes tento celkem dobrý vývoj ale tématem posledních dnů zůstává hrazení testů ze zdravotního pojištění. Že si očkovaní budou muset preventivní PCR test zaplatit. Je to dobré řešení? Neměl by přece jen nějaký počet testů měsíčně, i kdyby třeba jen jeden jediný, zůstat dále zdarma?

Určitě měl, třeba jeden PCR a jeden antigen nebo dva PCR a dva antigeny. Nějaký počet by tam zůstat měl. Za prvé nám to poskytne i přes jaro nějakou představu o situaci, v jaké se nacházíme, protože musíme z něčeho vycházet - ať už testů nebo z detekce viru v odpadních vodách. Musíme mít nějakou představu, v jaké jsme situaci. A k tomu nám hrazené testování velmi dopomáhá. Takže to bych trošku zpochybnil.

A ještě poslední věc, a to je odkládání respirátorů a nanoroušek. Premiér Petr Fiala z ODS řekl, že s tím počítá zhruba od března, ministr zdravotnictví Vlastimil Válek z TOP 09 spíš od dubna. Váš názor?

Spíš od dubna nebo od půlky března. Záleží na tom, kde. Ve většině míst to můžeme odložit v půli března, ve zdravotnictví to opět bude muset zůstat déle, v městské hromadné dopravě to zůstane déle a v těch rizikových místech jako v sociálních službách to také musí zůstat déle. Ale pro většinu společnosti je asi půlka března - za této optimisticky se vyvíjející situace - v pořádku.