Ministerstvo pošle lékařům v krajích 300 tisíc respirátorů, slíbil Vojtěch. Dostat je mají v úterý

Ministerstvo zdravotnictví pošle praktickým lékařům, pediatrům a zubařům v krajích 300 tisíc respirátorů. Dostat by je měli v úterý. V České televizi to v neděli řekl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho úřad tak podle něj chce vypomoct lékařům v krajích, kde vázne zásobování ochrannými pomůckami. Dohodl se na tom v sobotu se zástupci odborných asociací lékařů. Praha 16:48 29. března 2020

Zajišťování ochranného materiálu pro kraje má na starosti ministerstvo vnitra, které ho distribuuje například domovům důchodců, záchranné službě či páteřní síti nemocnic. Ministerstvo zdravotnictví zásobuje fakultní nemocnice. Podle Vojtěcha ale zásobení v krajích nefunguje ideálně, a jeho úřad se proto rozhodl lékařům v krajích vypomoct.

„My jsme se včera (v sobotu) sešli se zástupci krajských lékařů, praktickými lékaři, dětskými praktickými lékaři, ambulantními specialisty a zubaři a dohodli jsme se, že jim nyní vypomůžeme. V úterý dostanou 300 tisíc respirátorů tak, abychom je nenechali pouze na dodávkách z krajů, kde ne vždy to funguje ideálně,“ uvedl Vojtěch. Dodal, že v některých krajích je situace lepší, jinde horší.

Se zástupci lékařských asociací se ministr také dohodl, že by zásilka neměla být jediná. „Měla by to být nějaká pravidelná dodávka ze strany ministerstva zdravotnictví,“ řekl.

Vojtěch doplnil, že vinu za problémy se zásobováním nechce svalovat na kraje. Mají to podle něj také velmi složité, jelikož jsou tam různé zájmové skupiny, které chtějí také ochranné pomůcky, jako například řidiči. „Poptávka je obrovská a možnosti jsou nějakým způsobem limitovány,“ řekl.

Rozepře s Hamáčkem

Ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) v sobotu uvedl, že hasiči v noci začali rozvážet přes půl milionu respirátorů, přes tři miliony roušek a tisíce ochranných obleků. Například Středočeský kraj měl mít pro doktory či lékárníky k vyzvednutí 21 tisíc rukavic, 342 tisíc roušek, 3700 ochranných obleků, 2400 brýlí, 5760 respirátorů FFP3 a 44 200 respirátorů FFP2.

Hamáček se s Vojtěchem v sobotu dostal do rozepře na twitteru. Vojtěch na něm uvedl, že zásobování krajů je věcí ministerstva vnitra, ale že mu jeho úřad rád pomůže. Hamáček pak uvedl, že rozdělení distribuce na dva systémy je absurdní a že to mohou probrat v pondělí na jednání vlády. V rozhovoru pro Seznam Zprávy dnes Hamáček označil výměnu názorů na twitteru za chybu. Zdůvodnil to tím, že mají asi všichni napnuté nervy.

V Česku je od začátku koronavirové epidemie ochranných pomůcek nedostatek. Nejdříve si na něj stěžovali zejména lékaři a nemocnice, nyní úřady řeší chybějící materiál například u poskytovatelů sociální péče. V posledních týdnech se stát snaží nakoupit ochranné pomůcky zejména v Číně. V příštích týdnech by do Česka měly dorazit desítky milionů kusů již objednaného materiálu.