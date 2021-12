Nekloním se k tomu, aby se zavíralo plošně a restrikce byly tvrdé, říká členka poradního orgánu vlády

Za tři dny v Česku skončí nouzový stav a kabinet Petra Fialy už řekl, že ho nechce prodlužovat. Také spíše spoléhá na odpovědnost lidí, než na tvrdé restrikce. Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních nemocí pražské Nemocnice na Bulovce a členka Národního institutu pro zvládnutí epidemie, který je novým poradním orgánem vlády, se k tomuto postupu přiklání také. Jak řekla v rozhovoru Radiožurnálu, opatření je možné obejít. Praha 11:37 22. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za tři dny v Česku skončí nouzový stav a kabinet Petra Fialy už řekl, že ho nechce prodlužovat (ilustrační foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ta čísla za úterý, 11 825 nakažených, což je o 4900 méně než před týdnem, znamenají spíš klid, nebo klid před bouří?

To se dá asi velmi těžko říci. Doufáme, že se situace zklidňuje a bude zklidňovat. V současné době třeba u nás v nemocnici je stav skutečně - řekněme - poloviční, než byl ještě třeba 14 dny. Ale samozřejmě co bude do budoucna nebo v dalších dnech, respektive spíše týdnech, je asi těžké predikovat.

Je pravda, že očekáváme, že varianta omikron se tady rozšíří stejně jako v některých dalších státech. Nicméně zatím si úplně nejsme jistí, jak bude vypadat průběh, protože některé údaje říkají, že přestože počet pacientů stoupá, tak klinický průběh není tak těžký. A jsou státy, kde promořenost už je vyšší, ale nestoupá počet hospitalizovaných.

Pokud by tomu tak bylo, tak bychom samozřejmě byli rádi, ale nedokážeme to říct dopředu. To se ukáže podle mého názoru nejspíše v průběhu měsíce ledna, možná už v půlce ledna. Uvidíme.

Primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce Hana Roháčová

Dosud jednotlivé vlny epidemie provázely vesměs zákazy a vyhlašovala se restriktivní opatření. Nový ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), zdá se, sází na zodpovědnost jednotlivců. Je to sázka na jistotu, nebo spíš krok do neznáma?

Myslím si, že ani jedno. Situace se samozřejmě mění a vyvíjí v průběhu celé epidemie. Je to také o tom, že velká část populace, což je samozřejmě velmi dobře, už je očkována a začali jsme s očkováním malých dětí nad pět let. Takže i v této věkové kohortě se doufám bude zvyšovat proočkovanost.

Navíc je už pochopitelně poměrně velká promořenost, i když jednoznačně nevíme, co nové varianty nebo řekněme ta varianta, která teď s největší pravděpodobností přijde, bude znamenat. Ale určitě lidé, kteří jsou plně očkovaní, i pokud by se nakazili, tak předpokládáme, že průběh bude lehčí.

Jinak si myslím, že spoléhat na odpovědné chování je pochopitelně dobré. Jsem ale toho názoru, že lidé se mají chovat podle jejich kondice. To znamená, vím-li, že jsem nemocný, vím-li, že mám rodiče nebo nějaké jiné známé, kteří nemohou být očkováni, ať už z jakéhokoliv důvodu, tak je opatrnost jistě na místě. Ale znovu opakuji, že mě jaksi takové ty přísné restrikce… Já bych se k nim také neklonila.

Jak tedy z epidemického zdravotnického hlediska by měl vypadat například Silvestr v Česku?

Tak samozřejmě to je zcela individuální záležitost. Osobně se domnívám, že restrikce, které by se asi daly nařídit, tak kdo bude chtít, tak je jistě obejde. Takže si myslím, že spíš takový – řekněme - rozumný přístup a rozumné dodržování opatření je to, co můžeme udělat pro sebe i pro své okolí.

Takže jestliže zakážeme - nebo my ne, ale epidemiologové zakážou - nějaké akce, třeba oslavy a tak, tak si to jistě lidé v řadě případů prostě udělají po svém a v uzavřených společnostech se pravidla nebudou dodržovat vůbec. Takže si myslím, že každý by to opravdu měl uchopit nějak rozumně. Nekloním se k tomu, aby se zavíralo plošně a restrikce byly nějaké tvrdé.