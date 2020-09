Česko zažívá druhou vlnu epidemie covidu-19. Křivka se ‚oploští‘ nejdříve za tři týdny, řekl Prymula

V České republice je druhá vlna koronavirové epidemie. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to v neděli řekl vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula. Za 14 dnů až tři týdny může podle něj být v nemocnicích stejný počet hospitalizovaných jako na jaře. Pokud by se nákaza šířila tak explozivně jako dosud, nemocnice se mohou dostat na limity kapacity vyhrazených lůžek pro pacienty s covidem-19. Praha 13:44 13. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemiolog a vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula | Foto: Petr Topič/MAFRA | Zdroj: Profimedia

Pokud by se nedělala žádná opatření, na limitní kapacitě by české nemocnice mohly být na konci října, uvedl.

ONLINE: Počet nakažených v Česku přibývá nejrychleji z okolních zemí. Sobota přinesla nové maximum Číst článek

Vyhlášení druhé vlny je podle Prymuly formální záležitost, ale současný stav se za ni už dá považovat. Nyní sledujeme vyšší nárůst potvrzených případů, než byl v první vlně, a mezi aktuálními růsty a těmi na jaře byla prodleva, řekl Prymula.

Dodal, že v současné době je nutné křivku nákazy „oploštit“. Pokud by se to zhruba za tři týdny nepovedlo, mohla by se v nemocnicích znovu otevřít i covidová oddělení, řekl dále Prymula. Opatření, která by křivku dramaticky změnila, aby okamžitě počet nákaz pokles, podle Prymuly nejsou. Je ale jasné, že dominuje vzdušný přenos na krátkou vzdálenost. Jako příklad Prymula označil zpívání lidí vedle sebe. Lidé by se proto alespoň měsíc měli vyhnout oslavám, aby se rostoucí křivku nakažených podařilo snížit.

4000 pozitivních denně

Nárůstu nakažených se obává také evoluční biolog a parazitolog Jaroslav Flegr. V pořadu Partie televize CNN Prima News v neděli uvedl, že za týden bude v Česku každý den pozitivně testováno až 4000 lidí, za dva týdny bude dokonce deset tisíc nakažených denně.

Lékařům chybí krevní plazma vyléčených pacientů z koronaviru. Jejich protilátky pomáhají při léčbě Číst článek

„S tím žádná epidemilogická opatření už nehnou, tak to prostě bude,“ řekl v debatě Flegr. Smrtnost očekává okolo jednoho procenta. Mezi lidmi jsou podle něj nyní už jiné kmeny viru než před měsícem.

Epidemiolog Jiří Beran ale s Flegrem nesouhlasí. Smrtnost přirovnává k běžnému respiračnímu onemocnění. „Já se nebojím. Smrtnost klesá. V tuto chvíli je kolem 0,2 desetiny procenta,“ řekl Beran v Partii.

Počty nových případů covidu-19 v Česku rostou téměř nejrychleji z Evropské unie. V sobotu přibylo v Česku rekordních 1541 nakažených, což je téměř o 100 více než v pátek. Ve volných dnech přitom laboratoře zpravidla testují méně. Sobotní počet testů ministerstvo zdravotnictví zveřejní v neděli navečer. V zemi je nyní více než 13 tisíc nakažených, většinou s mírným průběhem nemoci. S covidem-19 bylo v sobotu hospitalizováno 297 lidí, z toho 69 v těžkém stavu.

76563