Probošt z vyšehradské kapituly: Celý objekt je pronajatý jako restaurace, je to zlomyslně posunuté

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) se ve středu před půlnocí setkal s šéfem poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslavem Faltýnkem v restauraci Rio. Ta přitom měla být podle vládních nařízení zavřená.

Prymula se v pátek bránil tím, že prošel přes restauraci do „soukromých neveřejných prostor vyšehradské kapituly” a žádné opatření tak neporušil.

Podle probošta kapituly Aleše Opatrného je ale jeho vyjádření „zlomyslně posunuté". „Celý dům patří vyšehradské kapitule a celý objekt je pronajatý na restauraci," řekl v rozhovoru pro server iROZHLAS.cz. Rozhovor Praha 16:26 23. října 2020

Jsou v restauraci Rio nějaké soukromé prostory, které by patřily jen vyšehradské kapitule a nesouvisely s podnikem? Je možné, aby odtud ministr Roman Prymula prošel do takových prostor?

To je velmi jednoduché a názorné: celý dům patří vyšehradské kapitule a celý objekt je pronajatý na restauraci. Jestli je ve sklepě nějaký prostor, kam si chodí někdo s někým povídat, to nevím.

Ale v žádném případě tam vyšehradská kapitula žádné prostory nepoužívá. Je to zlomyslně posunuté. Objekt patří vyšehradské kapitule, to je pravda, ale my nemluvíme do toho, co se tam děje.

Máte informace o tom, že by se tam v posledních dnech objevil ministr zdravotnictví nebo předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek?

Informace mám z internetu a z novin jako každý jiný. Jinak do toho, co se děje v restauraci, nám nic není.

Nevíte tedy nic o tom, že by si v posledních dnech chtěla soukromá osoba ty prostory pronajmout?

Ne. Když to má společnost Midi s.r.o., která si to pronajímá, tak těžko by si to někdo znovu od nás pronajímal.

‚Poškodili dobré jméno’

Takže pokud by tam někdo něco pořádal nebo si to pronajímal, šlo by to jen přes majitele restaurace?

Ano, ale nás se to dotýká tím, že je to veřejná ostuda a na to budeme muset nějak reagovat, protože v nájemní smlouvě má pronajímatel, že nepoškodí dobré jméno kapituly. A to se stalo.

Už jste se rozhodli o budoucích krocích vůči restauraci?

Nám se nepodařilo s nájemcem mluvit. Měl dnes (v pátek) přijít na schůzku kvůli něčemu jinému, ale nepřišel. Až se k tomu Midi vyjádří, tak můžeme reagovat dál.

Měl jste ponětí o tom, že by kromě okénka byla restaurace otevřená?

To víte, že ne. Nebudu tam přece chodit hlídat.