‚Kdo mohl vědět, že jich budeme potřebovat miliony.‘ Jak vláda mluví o zásilkách roušek a respirátorů?

Roušky jsou a budou, nebojte se. V takovém duchu mluví už od ledna ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jenže zatím to jsou jen sliby: Česko trpí v boji proti pandemii koronaviru akutním nedostatkem ochranných pomůcek. Vláda tak schytává kritiku ze všech koutů republiky. Server iROZHLAS.cz proto zmapoval, jak kabinet Andreje Babiše (ANO) v době krize informuje veřejnost o dodávkách zdravotnického materiálu. Přehled Praha 6:00 18. března 2020

„Máme dostatek ochranných pomůcek? Máme dostatek personálu?“ ptal se už v lednu na plénu ve sněmovně poslanec ODS Bohuslav Svoboda.

„Vytváří se trošku panika,“ reagoval tehdy na dotazy Vojtěch. Ujišťoval tak, že zásob roušek a respirátorů je ve státních i soukromých skladech dostatek. A koaliční poslance skutečně uklidnil. Svobodův opoziční návrh, který od vlády požadoval informace, přes ně neprošel.

Situace se změnila koncem února, kdy ministerstvo zdravotnictví lékaře vyzvalo, aby si udělali dostatečné zásoby. Ideálně na čtyři měsíce dopředu. Pro větší nemocnice to znamenalo obstarat 1,7 milionu kusů ochranných pomůcek. Jenže už tehdy jich byl nedostatek.

Pár dní na to vláda rozhodla, že se roušky a respirátory budou nakupovat centrálně a volný prodej typů účinných v boji s nákazou zakázala. Od té doby Vojtěch, Babiš a další členové kabinetu slibují, že dodávky zdravotnického materiálu zajistí.

Nabízíme chronologický přehled jejich výroků:

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

28. ledna, Poslanecná sněmovna

„Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou.“

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

28. února, tisková konference

„Je to problém v celé Evropě. Komunikujeme s dodavateli, jsme schopni to vyřešit v řádu týdnů. Nejspíš bychom je zajistili v jiných zemích.“

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

3. března, Poslanecká sněmovna

„Bohužel nelze jednoduše poznat pacienta s koronavirem, proto je naprosto nezbytné, aby zejména zdravotničtí pracovníci měli k dispozici dostatek respirátorů, které zabrání přenosu tohoto onemocnění a umožní jim, aby mohli poskytovat potřebné zdravotnické služby.“

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví

6. března, tisková konference

„V tuto chvíli existuje seznam priorit, kdy my musíme dominantně zásobit jednak krajské hygienické stanice, zdravotnickou záchrannou službu, nemocnice, lékaře, ambulantní specialisty, stomatology a část pro lékárníky. Měsíční produkce, kterou jsme nasmlouvali, padne na toto primární zásobení. V dalším měsíci budeme uvažovat – a je tam samozřejmě priorita pro sociální péči a zařízení dlouhodobě nemocných.“

Ministerstvo podle Prymuly mělo v prvním měsíci zajistit 160 tisíc respirátorů.

Andrej Babiš (ANO), premiér

6. března, tisková konference

„Je to centralizované a ministerstvo zdravotnictví to musí distribuovat především pro zdravotníky, ambulantní lékaře, lékárníky a zubaře.“

Andrej Babiš a Jan Hamáček | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví

7. března, tisková konference

„V tuhle chvíli je stanovena řada priorit. Je to (ochranné pomůcky) dominantně pro resort zdravotnictví. Máme kapacitu, kterou se podařilo dohodnout, už rozplánovanou... To zásobování bude nastaveno tak, že v podstatě za 14 dnů by mělo být v režimu. V tuto chvíli máme určitý obolus zhruba 180 tisíc respirátorů, které budeme uvolňovat příští týden.“

Vláda

9. března, tisková zpráva

„Ministerstvo zdravotnictví má v plánu nakoupit v průběhu března 2020 ve veřejném zájmu cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP3 a cca 300 000 kusů respirátorů třídy FFP2 nebo obdobné úrovně ochrany od různých výrobců a dodavatelů. Na tyto nákupy už ministerstvo financí uvolnilo do rozpočtu rezortu zdravotnictví dalších 50 milionů korun.“

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví

12. března, tisková konference

„Od příštího týdne budeme zásobovat minimálně 40 tisíci respirátory týdně. To je celková kapacita, kterou máme přislíbenou od výrobců. Spoléháme na domácí produkci, protože ta zahraniční je velmi nespolehlivá.“

„Roušek je poměrně velká nabídka, ale šroubují se ceny. V současné době jsme je schopni nakupovat za zhruba 11 korun za kus.“

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

12. března, tisková konference

„Prvních 60 000 respirátorů se bude na odběrová místa v každém kraji distribuovat v pátek. S dalšími 290 000 počítá ministerstvo zdravotnictví příští týden.“

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

14. března, Radiožurnál

„Dostali jsme zásilku prvních padesáti kusů respirátorů pro záchrannou službu. Samozřejmě čekáme na další, která by měla přijít ve čtvrtek. Nemocnice zatím čerpají ze svých zásob.“

„Je velmi těžké říci, kolik chybí respirátorů. Poptávka je v rámci milionu respirátorů... Ve zdravotnictví chybí v řádech stovek tisíc, možná až milion.“

Jakub Linka, mluvčí, Správa státních hmotných rezerv

14. března, tisková zpráva

„Ministerstvo zdravotnictví se na nás obrátilo s žádostí o uvolnění 10 000 kusů respirátorů třídy FFP-3. Ty jsme okamžitě přivezli do meziskladu, a dále budou distribuovány podle pokynů ministerstva zdravotnictví.“

Adam Vojtěch (za ANO), ministr zdravotnictví

16. března, Radiožurnál

„Do konce tohoto týdne máme zajištěno zhruba 1,7 milionu respirátorů. A pokud jde o roušky, tak by mělo docházet k tomu, že postupně dojde asi 10 milionů roušek. Ta první dodávka přijde 18. března. Podobně jako na Slovensku máme tedy objednány tyto ochranné prostředky, které budou docházet do konce tohoto týdne, ale samozřejmě i v dalších týdnech.“

Roman Prymula, náměstek ministra zdravotnictví

16. března, tisková konference

„K roušce by měl mít přístup každý zdarma.“

Jan Hamáček (ČSSD), ministr vnitra

17. března, twitter

„Miniterstvo vnitra má v ČLR zajištěno přes 30 milionů roušek, přes 6 milionů respirátorů, 250 tisíc ochranných bio obleků a brýlí a dalšího zdravotnického materiálu. Mnisterstvo obrany pracuje na zajištění dopravy ukrajinským An-124.“

Lubomír Zaorálek (ČSSD), ministr kultury

17. března, twitter

„Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela otevřeně je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů, zejména pro ty, kteří pomáhají v první linii – zdravotnický personál, hasiče, policisty a také prodavačky.“

Andrej Babiš (ANO), premiér

17. března, tisková konference

„Omlouváme se také. Měli jsme slíbenou dodávku na pondělí. Dostal jsem mylnou informaci, že to česká firma zaplatila Číně. Všem se omlouváme. Žádná země v Evropě nereagovala tak rychle jako my. Všichni nás následují.“

„Ve Státní správě hmotných rezerv bylo roušek 10 tisíc, kdo mohl vědět, že budeme potřebovat miliony.”

Jan Hamáček (ČSSD), ministr vnitra

17. března, tisková konference

„Ve středu ráno přiletí letadlo se 150 tisíci testery. V pátek by tu mělo být 2,5 milionu respirátorů a 5 milionů roušek. Organizujeme další rozvozy s obranou. Část půjde jistě do zdravotnictví, ale pokud začneme některé roušky distribuovat i občanům v nejvíce zasažených oblastech, bude to úspěch.“