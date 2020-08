‚Nejsme drábové.‘ Lékárníci nemají páku, jak zákazníky donutit, aby si do lékáren brali roušku

Lékárníci řeší, co s lidmi, kteří chodí do lékáren bez roušek. Mít tam zakrytá ústa a nos je povinné třeba v Praze nebo ve Zlínském kraji. Pokud to lidé nedodrží, hrozí jim pokuty. Podle České lékárnické komory ale farmaceuti nemůžou zákazníky vykázat, mají je jenom upozornit. Jenže třeba v případě ženy, která šla bez roušky do lékárny v hlavním městě, to nezabralo. Praha 14:10 26. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roušky v lékárně jsou na některých místech Česka povinné, například v Praze nebo ve Zlínském kraji (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Vy mi teď, prosím, laskavě, dejte léky,“ dožadovala se žena bez roušky léků na předpis v jedné z pražských lékáren. „A já vás poprosím, běžte jinam, protože mě ohrožujete,“ odvětil jí magistr. Rozhovor nahrávala na video a krátce zveřejnila na facebooku.

Mít zakrytá ústa a nos v lékárnách je přitom v Praze povinné. „Zakryjte si aspoň něčím nos,“ žádal zákaznici lékárník. „Já jsem zdravá. Máte tady plexisklo,“ argumentovala žena, která následně zakašle.

Farmaceut na videu několikrát opakuje, že se cítí ohrožený. Po tom, co žena zakašlala, odchází do zázemí lékárny a do konce záznamu už se nevrací.

Co s tím mohou lékárníci dělat? „Nemáme žádnou páku na pacienta, jakým způsobem ho přinutit opatření dodržet. Nejsme drábové, jsme zdravotníci,“ říká pro Radiožurnál prezident České lékárnické komory Aleš Krebs.

Podle něj se občas stává, že magistři a magistry žádají lidi, aby si roušky nasadili. Žádost a prosba je podle Krebse ale také to jediné, co můžou lékárníci v takových případech udělat. „Je to věc, která není úplně stoprocentně dořešena a dotažena,“ podotýká.

Mohou volat policii

Komora ví o zhruba dvacítce lékárníků a lékárnic, kteří na jaře onemocněli covidem-19. Není ale stoprocentně prokázané, že by se nakazili v práci. Jak se k pacientovi bez roušky chovat, je podle ministerstva zdravotnictví naprosto v kompetenci jednotlivých lékáren.

„Pokud daný jedinec ani po výzvě k nasazení ochrany dýchacích cest, je-li v místě povinná, není ochoten toto akceptovat, lze se v odůvodněných případech obrátit na policii,“ popisuje Klára Doláková z tiskového oddělení resortu.

Magistr z videa ženě bez roušky podle mluvčího řetězce lékáren Dr. Max Michala Petrova lék vydat měl. Žádná sankce mu ale za jeho chování nehrozí.

„Naši zaměstnanci mají doporučení lék vydat a zároveň nechráněného klienta upozornit a vyzvat ho, aby se v lékárně zdržel co nejkratší dobu,“ popisuje.

Průměrná pokuta 200 korun

Pokuta naopak hrozí těm, kteří nařízení nedodrží. Strážníci v Praze od začátku epidemie řešili asi 33 tisíc případů, kdy lidé neměli zakryté dýchací cesty.

„Strážníci to mohou řešit třemi způsoby. Domluvou, nebo pokutou na místě, ta je teoreticky až 10 tisíc korun. Nebo oznámením správnímu orgánu, což je krajská hygienická stanice, kde pokuta může být až ve výši tři miliony korun,“ upřesňuje ředitel pražské městské policie Eduard Šuster.

Průměrná výše takových pokut v Praze je podle Šustera dvě stě korun. Nedodržování nařízení v lékárnách řeší strážníci minimálně.

„Drtivá většina oznámení směřuje na nezakryté dýchací cesty v městské hromadné dopravě,“ doplňuje ředitel pražské městské policie.

Vyhrocený konflikt ženy a farmaceuta bez roušky byl podle řetězce lékáren i lékárnické komory ojedinělý. To potvrzuje i další lékárnický řetězec BENU. Většinou jsou podle něj pacienti ohleduplní. „Jednou z těch nejdůležitějších věcí je ohleduplnost lidí, pacientů, zdravotníků,“ uzavírá prezident komory Krebs.

Povinnost nosit roušky bude od 1. září platit v celém Česku - a to jak ve zdravotnických zařízeních včetně lékáren, tak třeba na úřadech nebo ve veřejné dopravě.