Vojtěch: Možná jsem měl trvat na přísnějších opatřeních. Odborníci se na nich ale neshodli

Nová pravidla pro nošení roušek od 1. září provázel zmatek. Ještě v srpnu představil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch přísnější opatření. Nakonec se ale změnila po kritice od premiéra Andreje Babiše (ANO). Nyní se ale opět zpřísňují. Neměl si tehdy stát Vojtěch za svým? „Možná ano,“ připouští ministr v rozhovoru pro Radiožurnál. Praha 8:46 10. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Adam Vojtěch | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak lidem vysvětlíte, že ještě minulý týden vláda tvrdila, že situace je pod kontrolou a ve většině okresů bylo téměř nulové riziko nákazy a o týden později je všechno jinak? Co se stalo?

Vidíme to na datech, zejména na posledním týdnu - přírůstky, které sledujeme každý den, a s tím je spojen i vyšší počet hospitalizovaných. V posledním týdnu jsou nárůsty výrazné. Nejsou jen v Praze, byť tam je nárůst nejvyšší, ale i v jiných okresech. I proto jsme přistoupili k tomuto opatření.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem (za ANO)

Když se na to podíváte zpětně, neměl jste koncem srpna trvat na přísnějších opatřeních jako roušky mimo třídy, které jste teď stejně zavedli.

Možná ano, tehdy na tom nebyla úplně jednoznačná i odborná shoda. Ale nyní ta situace k tomu nazrála, byť na druhou stranu, pokud jde o děti, tak zatím nepozorujeme výrazné nárůsty.

Tím neříkám, že se to nemůže změnit. Přece jen máme školní rok od minulého týdne, od 1. září. A ta nemoc má z hlediska inkubační doby určité zpoždění.

Promiňte, ale dalo se čekat, že se situace zhorší, když se po prázdninách ve školách potká 1,5 milionu žáků.

Ano, ale zatím musím říci, že nárůsty, které pozorujeme, tak nejsou způsobeny dětmi. Děti do 15 let tvoří sedm procent z nakažených. Většina z nárůstů jsou dospělí, možná je to otázka návratu po dovolených do práce nebo větší sociální interakce obecně.

‚Mívají víc infekcí naráz.‘ Čtvrtina hospitalizovaných s covidem je ve vážném stavu, ukazují data Číst článek

Pane ministře, jak jste se v posledním půlroce připravovali na příchod očekávané druhé vlny epidemie? Proč se až nyní vymýšlejí plány, jako je samotrasování?

Připravovali jsme se velmi pečlivě. Myslím, že to není tak, že by se až teď vymýšlely plány na samotrasování.

Včera to tak působilo.

Spíše se snažíme ten systém vylepšovat. A to je nějaká varianta, která teď přišla na stůl, abychom získali větší čas pro samotný proces, respektive ho urychlili. Ale není to tak, že bychom se nepřipravovali nebo že by trasování nefungovalo. Je to nová funkcionalita, kterou teď zkoušíme zavést. A já v tom nevidím nic špatného.

Nicméně to, co se odehrávalo včera, působilo trochu zmatečně. Nemáte premiéru Andreji Babišovi (ANO) za zlé, že vám koncem srpna zasáhl do toho vašeho rozhodnutí, a všechno bylo jinak? A teď je zase všechno jinak?

Tak to tehdy bylo, zkrátka na tom nebyla ani shoda všech odborníků, jakým způsobem postupovat. Ta situace se od té doby vyvinula a teď si myslím, že je jednoznačné, že je to opatření na místě. Ale před dvěma nebo třemi týdny ta absolutní shoda nebyla.

Ochranné pomůcky v Česku

Má nyní Česko dostatek ochranných pomůcek na případnou druhou vlnu? Jaké jsou zásoby státních hmotných rezerv?

V první řadě je třeba říci, že zásoby mají především samotní poskytovatelé, to znamená zejména nemocnice, protože nemůžeme se spoléhat jen na Správu státních hmotných rezerv. To už jsou takové ty železné zásoby, pokud dojdou ty standardní.

Platí pravidlo ‚roušky pod střechou‘, oznámil Vojtěch. Většina okresů v Česku na semaforu zezelená Číst článek

Ale jaké jsou zásoby teď, pane ministře?

Pokud jde o nemocnice, tak ty mají zásoby minimálně na jeden měsíc krizové spotřeby, které musí na základě mého pokynu udržovat.

A zásoby státních hmotných rezerv?

Zásoby státních hmotných rezerv jsou dnes kolem jednotek milionů respirátorů a desítek milionů roušek. Nemám teď přesné číslo, není to organizace, která by byla pod ministerstvem zdravotnictví. Ale takto to je nastavenou. A Správa státních hmotných rezerv stále nakupuje a soutěží nové ochranné prostředky. Takže v tomto směru si myslí, že by neměl být zásadní problém.

Můžeme se spolehnout, že situace ohledně dodání ochranných pomůcek, která tu byla na jaře, se už nebude opakovat?

Určitě je ta situace mnohonásobně lepší než ta, která tu byla na jaře, kdy jsme neměli ochranné prostředky vůbec. Teď jsou zásoby z hlediska respirátorů, roušek a dalších ochranných prostředků mnohem vyšší. Ta situace je určitě nesrovnatelná s tou situací na jaře.