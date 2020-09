Roušky nejen pro seniory. Dostanou je podle Maláčové také invalidé a mladí lidé s postižením

Roušky a respirátory dostane vedle seniorů nad šedesát let i 170 tisíc lidí s plným invalidním důchodem a 17 tisíc zdravotně postižených do 18 let. O souhlasu vlády s návrhem informovala v pondělí na twitteru ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová z ČSSD. Respirátory zamíří i k učitelům, uvedlo ministerstvo školství. Praha 18:52 14. 9. 2020 (Aktualizováno: 18:57 14. 9. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Rahel Patrasso | Zdroj: Reuters

„Vláda souhlasí s mým návrhem na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují 170 tisícům invalidů ve 3. stupni a 17 tisícům zdravotně postižených mladších 18 let,“ uvedla ministryě práce a sociálních věcí Jana Maláčová.

Kabinet záměr dopracuje ve středu, stejně jako návrh ministra školství Roberta Plagy (ANO) na ochranné pomůcky pro učitele.

Ministr žádá o deset respirátorů pro každého učitele a další zaměstnance škol v koronavirem nejpostiženějších regionech.

„Ministr navrhl 620 tisíc respirátorů pro oranžové regiony,“ řekla mluvčí resortu Aneta Lednová.

Česká pošta mezitím do pondělí zkompletovala většinu ze tří milionů zásilek s pěti rouškami a respirátorem pro obyvatele starší 60 let.

„S roznáškou se začne od úterý a bude průběžně probíhat do pátku, kdy by měli všichni zmínění mít zásilku ve schránce, a to na adrese svého trvalého bydliště. Pokud tomu tak nebude, mohou navštívit pobočku pošty, kde na základě prohlášení obdrží náhradní obálku s ochrannými prostředky dýchacích cest," řekl Ivo Vysoudil z tiskového oddělení pošty.

Podle Českého statistického úřadu žilo v Česku ke konci loňského roku 2,78 milionu lidí starších 60 let.

Jeden respirátor podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) nakoupilao Česko zhruba za 2,35 dolaru, tedy asi 53 korun, a roušku za 0,37 centu, tedy 8,30 korun. Balíček pro jednoho seniora tak stojí asi 94 korun.

Roušky a respirátory jsou ze zásob zbylých po jarní vlně onemocnění, které jsou skladovány v Opočínku na Pardubicku.

Obálkování roušek a respirátorů probíhá o víkendu na třídírnách po celé ČR. Zaměstnanci mají rukavice, roušky a dezinfekční spreje. Jednotlivá pracoviště, kde se obálkuje, byla speciálně dezinfikována. Obálky začneme roznášet do schránek na adresu trvalého bydliště od úterý. pic.twitter.com/eu4A4mEtaN — Česká pošta, s.p. (@Ceska_posta_sp) September 13, 2020