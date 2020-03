Stát zdravotníkům slíbil přes milion respirátorů, dodal 50 tisíc. Babiš se ptal, kde chybí. Tady je přehled

Stát podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) rozvezl v noci na sobotu do krajů 50 tisíc respirátorů. Ministr přiznává, že zdravotníci by jich potřebovali momentálně až milion.

Do některých krajů navíc dorazilo jen několik desítek až stovek kusů respirátorů, jak zjistil server iROZHLAS.cz.

„Jihočeský kraj obdržel časně ráno 60 kusů respirátorů FFP2 a 160 kusů FFP3,” napsala například hejtmanka Ivana Stráská (ČSSD).

Podle oslovených hejtmanů poputují všechny pomůcky k záchranné službě a k vybraným krajským nemocnicím.

Premiér Andrej Babiš (ANO) přitom na sobotní tiskové konferenci uvedl, že zdravotníci respirátory mají. „Není pravda, že by naši zdravotníci neměli respirátory. Tak mi řekněte kde a já jim to dnes osobně rozvezu,“ odpověděl předseda vlády na dotaz, jak bude výpadky řešit. Česko 13:57 14. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kraje v Česku dostaly několik desítek až tisíc repsirátorů od státu. Jiný zdravotnický materiál jim vláda neposlala (ilustrační foto) | Zdroj: Reuters

„Rozvezli jsme určitou nouzovou dávku respirátorů, které jsme nakoupili. Je jich asi 50 tisíc. Rozvezly se do krajů, do klíčových nemocnic s infekčními klinikami a zdravotnických záchranných služeb,” řekl v sobotu v poledne Vojtěch ve vysílání Radiožurnálu. Respirátorů je ale přesto stále v Česku nedostatek.

Podle ministra je jedním z důvodů i to, že česká výroba nestačí. Musí je tak objednávat a dopravovat ze všech kontinentů. „Často se nám stavá, že máme objednanou dodávku s respirátory a ta je pak někde zaseknutá, protože ta daná země omezí z hodiny na hodinu vývoz těchto prostředků. Stalo se nám to například na Ukrajině,“ vysvětlil.

„Je velmi těžké říci, kolik chybí respirátorů. Poptávka je v rámci milionu respirátorů... Ve zdravotnictví chybí v řádech stovek tisíc, možná až milion," dodal.

Podle premiéra Babiše rozváží zdravotnický materiál na výdejní místa v Česku armáda. Například v Pardubickém kraji je vozí do Chrudimi, ve Středočeském do Benešova. Druhý zmiňovaný kraj ale zatím sklad podle mluvčího Marka Rejmana nevyužívá, dostali totiž zatím pouze 50 kusů respirátorů.

50 kusů pro záchranku

„Dostali jsme zásilku prvních padesáti kusů respirátorů pro záchrannou službu. Samozřejmě čekáme na další, která by měla přijít ve čtvrtek. Nemocnice zatím čerpají ze svých zásob,“ uvedl pro iROZHLAS.cz Rejman. Později upřesnil, že jde o 38 respirátorů FFP3 a 12 kusů FFP2.

Slíbených mají ještě dalších několik stovek. „Po ranní konzultaci s premiérem a ministrem zdravotnictví nám bylo rovněž uvolněno 300 kusů respirátorů FFP3 z Fakultní nemocnice Bulovka,” doplnila ještě po jednání krizového štábu Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO). Ty dostane nemocnice v Kladně a Benešově, kde se odebírají vzorky na testování.

Podobně na tom jsou i v Jihočeském kraji. Podle místní hejtmanky Ivany Stráské dostali 60 respirátorů FFP2 a 160 kusů FFP3 pro záchrannou službu. „Okamžitě jsme rozporovali přidělené počty a následně kraj obdrží 300 kusů respirátorů FFP3, které bude distribuovat do nemocnic,“ napsala redakci jihočeská hejtmanka s tím, že jiný zdravotnický materiál do kraje nepřišel.

Desítky respirátorů dorazily i do Olomouckého kraje. Přesné počty ale místní hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) zatím nechtěl komentovat.

V sobotu ráno ale někde neproběhla distribuce vůbec. „Naše nemocnice doposud slibované roušky ani respirátory nedostala,“ odpověděla mluvčí Oblastní nemocnice Mladá Boleslav Hana Kopalová na dotaz redakce.

Stejně na tom jsou ve Slaném. „Začal jsem to aktivně zjišťovat, ale na ministerstvu nebyl nikdo, kdo by ty informace podal, i když jsme se o nich pídili," uvedl v pátek večer ředitel Nemocnice Slaný Štěpán Votoček.

Na dotaz serveru iROZHLAS.cz, jestli skutečně premiér plánuje osobně rozvážet ochranné pomůcky tam, kde chybí, odpověděl: „Chtěl jsem tím říct, že mě ministr ubezpečil, že včera (v pátek, pozn. red.) ty respirátory rozveze. Teď jezdím po Praze a ptám se ředitelů, jak ten systém funguje,“ napsal v SMS.

Nanejvýš několik tisíc

V Pardubickém, Zlínském nebo Ústeckém kraji jsou na tom se zásobami respirátorů o něco lépe. Dorazily jich tam nižší tisíce. „Něco nám dorazilo, je toho málo,“ řekl redakci hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). „Jsou to jednotky tisíc, tedy výrazně menší čísla, než nám byla slibovaná,“ pokračoval. Podle Půty tak budou ochranné pomůcky stačit jen na několik dnů.

Podle hejtmana Jiřího Čunka (KDU-ČSL) i do Zlínského kraje zásilka dorazila, mají k dispozici 2800 respirátorů PPF3 a 800 třídy PPF2. „Budeme v nemocnicích pokrytí na sedm dnů. Vydržíme tedy do další dávky,“ řekl. Kraj podle něj ale nemá zdravotnický materiál například pro dětské lékaře nebo sociální služby.

Pardubický kraj dostal od státu prvních 2050 respirátorů. Třídy FFP3 mají 1538 a třídy FFP2 potom 512 kusů.

Druhá dodávka

Další zdravotnický materiál má přijít do krajů ke konci příštího týdne. „Máme závazně objednáno na příští týden 1,7 milionu respirátorů, které by měly přijít od středy do pátku a postupně je budeme distribuovat,“ slíbil v sobotu Vojtěch.

Do všech krajů, které oslovil server iROZHLAS.cz dorazily pouze respirátory třídy PPF2 a PPF3. Roušky ani jiný zdravotnický materiál kraje od státu nedostaly.

Ministerstvo zdravotnictví nakupuje ochranné pomůcky pro zdravotníky a sociální služby centrálně, kraje si je tak nemohou objednat sami. Každou z dodávek rozveze do krajů armáda. Zdravotnický materiál se potom uloží na výdejní místa v kraji, kde si je mohou nemocnice a lékaři vyzvednout.