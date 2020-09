Bez roušek v restauracích? ‚Lidé by se tvářili, že před sebou mají rozpitou sklenici,‘ vysvětluje epidemiolog

Roušku si od úterý kvůli koronaviru nasazují lidé ve veřejné dopravě. Naopak v supermarketech, restauracích či u kadeřníka ji mít nemusí. Epidemiologové podle Romana Chlíbka nechtěli pravidla příliš utáhnout hned na začátku. Koronavirová situace v Česku se totiž bude na podzim zřejmě zhoršovat. Teprve tehdy by se podle něj mohla opatření zpřísnit. A lidé by mohli nasadit roušky i jinde. Praha 7:20 3. září 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nošení roušek v restauracích by se podle Chlíbka navíc obtížně dodržovalo. „Člověk, který by roušku mít nechtěl, tak by se tvářil, že má před sebou rozpitou sklenici a stále konzumuje,“ vysvětluje (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO ještě před dvěma týdny trval na tom, že roušky budou povinné v obchodních centrech, restauracích, na poštách a u kadeřníka. Všechna tato místa, kde se pohybuje velký počet lidí, ale nakonec ze seznamu míst s rouškami vypadla.

„Nastavená opatření jsou teď z mého pohledu dostatečná,“ hodnotí pro iROZHLAS.cz epidemiolog Roman Chlíbek, který je součástí poradní skupiny ministerstva zdravotnictví. Nejrizikovějším místem je totiž nyní podle epidemiologů veřejná doprava.

Na podzim by se ale koronavirová situace v Česku mohla zhoršit. „Čísla budou určitě narůstat,“ domnívá se Chlíbek. Pak by mohlo dojít i ke zpřísňování pravidel pro nošení roušek. „Skupina, kde jsem byl přítomen, dominantně diskutovala o veřejné dopravě. A říkalo se, že školy, restaurace a případně supermarkety jsou až další krok v případě zhoršování situace,“ dodává.

„Je logičtější postup více utahovat teprve ve fázi, kdy se to postupně začne zhoršovat. Když se to všechno utáhne hned od začátku, tak bychom se dostali do podobné situace jako na jaře, a to není smyslem ani cílem,“ říká k tomu, proč nošení roušek nyní není povinné v supermarketech, v restaurací, na poštách nebo u kadeřníka, jak bylo původně plánováno.

U kadeřníků není rouška nutná

Nošení roušek v restauracích by se podle Chlíbka navíc obtížně dodržovalo. „Člověk, který by roušku mít nechtěl, tak by se tvářil, že má před sebou rozpitou sklenici a stále konzumuje,“ vysvětluje. Lepší by podle něj bylo třeba omezit otevírací dobu restaurací.

Roušky v Evropě Roušky jsou povinné v obchodech například ve většině spolkových zemí Německa. Stejně tak v Rakousku jsou povinné v obchodech s potravinami, na poštách nebo úřadech. V obchodech si roušky musejí nasadit i Francouzi. Více se dozvíte v článku.

A obchody, kde se pohybuje značné množství lidí? „Pokud by se situace zhoršovala, tak předpokládám, že dojde i na roušky v obchodech. A začne se logicky podle velikosti prodejní plochy u velkých supermarketů,“ doplňuje epidemiolog.

Roušky u kadeřníků pak podle Chlíbka zatím nejsou nutné. „Z mého pohledu není v tuto chvíli situace vyhodnocena tak, že by se měla přijímat takto razantní opatření. Je to opatření případně až na nějaký další stupeň. Nebylo cílem při zavádění roušek je zavést až úplně takto do všech provozů.“

Podle původního plánu, který před dvěma týdny představil ministr Vojtěch, měli roušky nosit jak kadeřníci, tak zákazníci. „Ochranný štít není zkrátka dostatečnou ochranou. Je nutné mí zakrytý nos a ústa. Takto to vychází z vědeckých studií, kterých je celá řada. Jednoznačně prokazují efektivitu, pouze pokud má člověk zakrytý nos i ústa a brání tak šíření kapének,“ prohlásil před zraky veřejnosti.

Rizikové vnitřní prostory

Pro lidi je občas těžké se v tom zorientovat, myslí si hlavní epidemiolog IKEM Petr Smejkal. „Byl bych pro jednodušší sdělení, které by vydrželo několik měsíců. Třeba formou silného doporučení roušek ve vnitřních prostorech,“ popisuje.

Lidem by tak nošení roušky doporučil ve vnitřních špatně větraných prostorech, kde je na metr čtvereční hodně lidí.

„Všechny vnitřní neventilované prostory, kde se hromadí lidé, jsou za této epidemiologické situace, kdy pozitivní počet případů roste, a s příchodem podzimu a jiných respiračních nákaz, dost rizikové,“ varuje. „Já nosím roušku všude, protože především nechci ohrozit své pacienty,“ uvádí.

Česko na tom není tak špatně, aby se musela zavádět celoplošná opatření jako nošení roušek v restauracích, obchodech, na poštách nebo u kadeřníka, domnívá se epidemiolog Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, který je stejně jako Chlíbek součástí poradní skupiny ministerstva zdravotnictví.

„Situace se výrazně liší region od regionu. Celoplošná opatření v okresech, kde mají jednotky případů a předchozí týden tam téměř žádný případ nebyl, jsou skutečně diskutabilní,“ podotýká.

Lidem by ale v restauracích, obchodech, na poštách nebo u kadeřníka nosit roušku, nebo ještě lépe respirátor, rozhodně doporučil. Mohou se také přeplněným místům vyhnout.

Server iROZHLAS.cz se ptal také ministerstva zdravotnictví, proč se nakonec na seznamu míst, kde je povinné nosit roušku, neobjevily obchody, restaurace, pošty a kadeřnictví. A zda se opatření může ještě změnit. Vojtěchův resort ale do středečního večera neodpověděl.