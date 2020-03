Spal jsem týden v kuse, motala se mi hlava, kašel žádný, popisuje průběh koronaviru nakažený Čech

Naprostá většina pacientů, u kterých se v Česku potvrdila nákaza nemocí COVID-19, nepotřebuje hospitalizaci. Ministerstvo zdravotnictví informovalo začátkem týdne jen o třech lidech ve velmi vážném až kritickém stavu. U pacientů s mírným nebo jen lehkým průběhem nemoci se příznaky mnohdy velmi různí. O své zkušenosti s koronavirem promluvil v rozhovoru pro Radiožurnál horský vůdce a majitel cestovní kanceláře Roman Kozelka. Rozhovor Praha 16:00 19. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kozelka | Zdroj: archiv iROZHLAS.cz

Například zdravotní sestra z nemocnice ve Frýdku-Místku, u které se nákaza potvrdila, měla v době testování jen chrapot a rýmu. Jak napsala v otevřeném dopise, teplota se jí zvýšila až později.

Jiný průběh nemoci má 40letý Roman Kozelka. Horský vůdce a majitel cestovní kanceláře, u kterého se příznaky objevily 7. března při návštěvě Gruzie. První dny se u něj střídaly horečky a chvíle, kdy mu bylo lépe. Vzal si antipyretika, a protože se objevily také dýchací obtíže, i antibiotika. V den odletu do Česka (10. března) měl už teplotu normální, po návratu se u něj ale znovu objevila horečka a o několik dnů později u něj testy nákazu potvrdily. Více než týden je v domácí izolaci a v rozhovoru pro Radiožurnál popsal další průběh nemoci.

Jak se u vás nemoc vyvíjela?

Horečky ustoupily, k večeru jsem míval zvýšenou teplotu. Od té středy (11. 3. 2020, pozn. redakce) jsem vlastně jen ležel a v kuse jsem spal. Spím, spím, spím. Jednou jsem si vzal antipyretikum a jednou lék na bolest kvůli zádům, ale jinak jsem žádné léky nebral. Jediné, co mi pomohlo, že jsem pil, byl jsem v klidu a spal jsem. Žádná léčba, žádná terapie, nic takového.

Máte kašel?

Kašel nemám vůbec. Jediné, co mě doprovází celý týden, co jsem doma, je obrovské motání hlavy. Koordinace pohybů je vážně špatná, musím se držet stěn, abych mohl jít. Nemyslím si, že je to tou horečkou. Ještě jsem to nezažil – když má člověk horečku a je slabý, tak sotva vstane. Ale já vstanu a jako bych měl postižené centrum koordinace nebo rovnováhy. Trochu mi celou dobu hučelo v uších a hlavě. Teď už se mi hlava oproti celému týdnu motá méně – to jsem fakt chodil po bytě a držel se stěn, abych vůbec někam došel. Měl jsem velké nechutenství, takový pocit na zvracení, občas jsem měl drobnou nevolnost a jeden dva dny jsem cítil trochu zhoršené dýchací potíže.



‚Nikdo mě nekontaktoval‘

Jste v kontaktu s nějakým lékařem, kontroluje vás někdo?

Se mnou vůbec žádný lékař nemluvil. Nahlásil jsem se obvodnímu lékaři, že jsem pozitivní. Ten mi po sestře – mé známé – vzkázal, ať jsem doma. Jinak se mnou žádný doktor nemluvil. Jen epidemioložka, se kterou jsem v kontaktu, a lékaři, kterým jsem se nahlásil ze své dobré vůle. Nikdo mě nekontaktoval, aby mi řekl, co mám užívat. Jsem překvapený, že mě nikdo nekontaktuje.



Máte nějaké chronické onemocnění?

Jsem zdravý člověk, mám jen vysoký cholesterol.



Kdybyste nemoc COVID-19 srovnal s tím, jak u vás probíhá běžná chřipka, cítíte nějaký rozdíl?

Jsem stokilový chlap. Normálně zdravý a většinou se ze všeho vyspím – složí mě to maximálně na den, na dva. Nikdy se mi nestalo, nepamatuji si, že bych někde týden ležel. Prostě strašně dlouho trvá, než se s tím tělo vypořádá.

Od prvních příznaků je to 10 dní, co mě to skolilo. Je to týden, co ležím, a až dnes (17. 3., kdy s ním redakce mluvila) mi začíná být dobře, cítím se mnohonásobně lépe. Také nemívám vysoké horečky dlouho. Když je mám, tak většinou jeden den, ne tři. A také to motání hlavy. Myslím si, že jediné, co pomůže, je disciplinovanost. Že člověk, který je nakažený a je doma, si musí v hlavě říct, že to přejde, ale že to nějakou dobu bude trvat. Není to jako chřipka nebo angína, že si vezmete nějaký prášek. Tělo se s tím musí poprat, musí se mu dát nějaký čas

(Během středy – 18. 3. – se panu Kozelkovi znovu přitížilo – je opět více unavený, bolí ho hlava a také ucho, pozn. redakce.)

Koronavirus na sítích

Roman Kozelka informuje o průběhu nemoci COVID-19 podrobně a pravidelně na svém profilu na facebooku. Není jediný, kdo se o svém stavu rozhodl psát veřejně. Lékař Yale Tung Chen, který se koronavirem nakazil v madridské nemocnici od svého kolegy, zase dává na twitter každý den aktualizované informace o průběhu nemoci včetně ultrazvuku svých plic a léků, které užívá.

Jak probíhá kontrola pacientů? Kontroluje někdo pacienty, kteří se s nemocí COVID-19 léčí doma? Vedoucí protiepidemického oddělení pro okres Kladno Lenka Duchajová potvrdila, že je v kontaktu se všemi pozitivními případy, které v okresu jsou, včetně Romana Kozelky. „Prakticky kdykoliv se na mě mohou tito pacienti obrátit a já jim pomůžu, popř. zajistím hospitalizaci v případě potřeby. Prakticky denně si předáváme informace o jejich zdravotním stavu a monitorujeme jejich rekonvalescenci. Jsme ve spojení,“ uvedla pro Český rozhlas s tím, že ale neví, jak postupují kolegové z jiných pracovišť. Popsala také, že hygienici o pozitivním výsledku testu na koronavirus neinformují praktického lékaře pacienta. Je podle ní jen na rozhodnutí pacienta, zda dá svému praktickému lékaři vědět. Pavel Dlouhý, primář infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, pak ve vysílání Radiožurnálu řekl, že není potřeba, aby někdo nakažené léčící se doma s mírnějšími příznaky proaktivně kontroloval: „Když máte nějakou virózu, rýmu, lehce zvýšenou teplotu, tak vás také nikdo nekontroluje. K tomu opravdu není žádný důvod. Pokud je to mladý člověk nebo člověk středního věku, nemá žádné další choroby, a podobně, tak není naprosto žádný důvod, aby ho někdo každý den kontaktoval a ptal se ho, jestli rýmička trvá. To se prostě nedělá. Musíme se starat o mnoho pacientů.“