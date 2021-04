ONLINE: V pondělí se otevřou papírnictví, prodejny s dětským oblečením či farmářské trhy, řekl Havlíček

Od 12. dubna se otevřou obchody s dětským oblečením a obuví, papírnictví, čistírny, prádelny, zámečnictví či farmářské trhy.



Od stejného data budou moct za určitých podmínek obnovit provoz ve venkovních prostorech zoologické a botanické zahrady.



Informoval o tom ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček s tím, že to v úterý schválila vláda. Sledujeme online Praha 15:19 6. 4. 2021 (Aktualizováno: 15:41 6. 4. 2021)

Kvůli návratu dětí do škol kabinet podle Havlíčka uvolní od následujícího pondělí provoz prodejen s dětským oblečením a obuví, a také papírnictví.

Dále budou moci podle Havlíčka fungovat prodejny pietního zboží, farmářské trhy, čistírny, prádelny, zámečnictví, provozovny oprav zařízení pro domácnosti nebo prodej náhradních dílů pro auta a stroje.

Vláda kvůli zamezení šíření koronaviru od 22. října zakázala maloobchodní prodej. Krátké, zhruba třítýdenní rozvolnění kabinet povolil v prosinci. Následně od 19. ledna umožnil provoz prodejcům dětských oděvů a obuvi a papírenského zboží. Rozhodnutí vládní představitelé i tehdy zdůvodnili tím, že po zboží z těchto obchodů vzrostla po Novém roce poptávka.

Do škol se v tu dobu vrátily děti z prvních a druhých tříd základních škol. Kvůli zhoršující se epidemické situaci ale od 1. března vláda prodejcům dětského zboží výjimku ze zákazu prodeje zrušila.

Otevřené zoo a botanické

Zoologické a botanické zahrady budou smět naplnit maximálně 20 procent kapacity. Z rozhodnutí vlády jsou kvůli boji proti epidemii koronaviru uzavřené od 18. prosince.

Na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v rámci protiepidemických opatření limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.

Kvůli epidemii koronaviru zoologické zahrady hlásí velké ztráty. Například propad příjmů ZOO Praha přesahuje 100 milionů korun, uvedl v březnu její ředitel Miroslav Bobek. Zlínská zoologická zahrada v polovině března ohlásila, že má peníze na fungování do konce dubna.

V Česku je podle ministerstva životního prostředí 29 zoologických zahrad s licencí, členem Unie českých a slovenských zoologických zahrad je 16 z nich. Zároveň v tuzemsku existuje asi 54 botanických zahrad. Většina z nich je sdružena v Unii botanických zahrad.

Ministr vnitra Jan Hamáček v úterním rozhovoru pro Mf Dnes uvedl, že provozovny služeb, obchody nebo zahrádky restaurací by se mohly začít otevírat koncem dubna. Harmonogram rozvolňování má ale podle něj ještě určit ministerstvo zdravotnictví.

Hamáček také potvrdil, že vláda už nebude žádat prodloužení nouzového stavu, na který se váže většina vládních opatření proti šíření nemoci covid-19.

Nouzový stav v Česku trvá nepřetržitě od loňského 5. října, skončí 11. dubna. Od 12. dubna pak přestane platit omezení cest mezi okresy i zákaz nočního vycházení.

