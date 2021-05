ONLINE: V pondělí se vrátí do školky všechny děti i žáci druhého stupně v rotačním režimu, řekl Plaga

V pondělí 10. května dojde k dalšímu rozvolnění covidových opatření. Základní a mateřské školy budou otevřené po celé republice, druhý stupeň v rotačním režimu. Na svatbách a pohřbech bude moct být nově 30 lidí. Otevřou se také obchody i venkovní trhy, a to nejen pro potraviny. Otevřou se galerie, památky, muzea, ale ne pro skupinové prohlídky, informovala ve čtvrtek vláda. Praha 13:31 6. 5. 2021 (Aktualizováno: 14:13 6. 5. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Základní školy budou otevřeny s rotací v celé republice, stejně jako služby se budou otevírat v celé republice komplet. Na svatbách a pohřbech může být nově 30 lidí. Otevírají se obchody i venkovní trhy, a to nejen pro potraviny. Otevřou se galerie, památky, muzea, ale ne pro skupinové prohlídky,“ řekl na tiskové konferenci ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO).

Rozšíří se také praktická výuka ve všech ročnících. „Ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička vyhodnotili údaje a je možné otevřít mateřské a základní školy ve zbývajících regionech. Na druhém stupni půjde o rotační výuku, u školek jsou to zbývající děti, které nebudou testovány. Na vysokých školách se zbývající ročníky vrátí k laboratorní výuce,“ informoval ministr školství Robert Plaga (za ANO).

Zároveň oznámil, že je „v běhu výběrové řízení na 5,6 milionu kusů testů, abychom ve školách udrželi testování po zbytek školního roku“, dodal Plaga.

Zakázka bude uzavřena v neděli v 10. hodin. „Hned poté se schází komise, která vybere vítěznou nabídku, a v pondělí snad budeme znát výsledek výběrového řízení,“ popsal proces Plaga. Nedostatek antigenních testů je resort školství připraven řešit: „Školy mají možnost využít rezervy.“

„Jsem rád, že vláda vyslovila souhlas s dalšími finančními prostředky pro školy. Budeme tak proplácet 200 korun za PCR test, který budou provádět v souvislosti s návratem žáků do škol. K dispozici je 100 milionů korun, což vytváří prostor pro využití PCR testování,“ dodal Plaga s tím, že v pátek osloví resort školy, které se mají přihlásit, kdo bude testy využívat a následně budou PCR testování vykazovat.

PCR testy by pak měli žáci a studenti absolvovat jednou za 14 dní. Doteď debatu o PCR testování ve školách blokovala podle ministra školství kapacita laboratoří.

Nyní jich je podle Plagy v řádu statisíců vzorků denně. „Pokud bude poptávka dlouhodobější, kapacita se bude navyšovat. Pokud se bude testovat jednou za dva týdny, věřím, že se PCR testování rozšíří daleko masivněji než doposud,“ popsal Plaga.

Změny se dotknou také lázní. „Dosud bylo do lázní možné vyrazit pouze se zdravotními poukazy. Lidé se mohli prokázat pouze režimem 90 po prodělání covidu, od 10. května mohou lázně navštívit všichni samoplátci, kteří mají indikovaný zdravotní problém. Lázně budou moct navštívit i očkovaní, ti, co mají PCR test i antigenní test se zdravotní asistencí,“ představil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Nošení roušek a respirátorů venku rozhodla vláda již dříve, ale platit začne až v pondělí. „Ve venkovních prostorech i v zástavbě se ochrana nosit nemusí, nasadit si ji musíme jen ve větším shluku,“ doplnil Arenberger.

V případě škol v přírodě bude podle šéfa resortu zdravotnictví platit stejný režim jako loni. „Podporujeme, aby se lidé dostali mimo město a bydliště s tím, že se připravuje opatření, které by doplnilo loňské možnosti, tedy PCR testování,“ informoval Arenberger.

Ke změnám v kultuře zatím nedojde. „Naposledy jsme jednali ve středu. Došlo k významnému posunu ve srovnání s předchozími setkáními. Všechna opatření děláme v návaznosti na ostatní činnosti, protože kulturní akce se musí připravovat dlouhodobě, tak první rozvolnění by mělo začít 24. května, pokud by se situace výrazně nezhoršila,“ vysvětlil ministr zdravotnictví s tím, že v publiku by mělo být maximálně 50 procent sedících. Týkat se to bude i sportů a veletrhů.

Situace není ve všech částech republiky stejně dobrá, přesto se ale v pondělí podle Arenbergera otevřou všechny školy a obchody.

„Detailně jsme situaci posuzovali podle krajských i regionálních map. V průměru se kraje blíží 100 na 100 000, v některých krajích to ale některé okresy kazí. Nabízelo se, abychom je vyzobali a neotevřeli tam školy a obchody, ale uvědomili jsme si, že jde o tak malou jednotku, že migraci neovlivní. Přiklonili jsme se tak k celostátnímu postupu,“ vysvětlil.

Vláda i reagovala na výzvu Hospodářské komory, aby se nejpozději 17. května otevřely zahrádky restaurací.

„Je tam podmínka incidence 75 na 100 000. Předpokládáme, že v pondělí bude na 100 a nemůže to být dříve jak 17. května. Vždy platilo to, že incidence je orientační. Musí se prokázat klesající trend i snižující počet hospitalizovaných. S tím by souvisely i pensiony a hotely, kde by se ale testovalo antigenními testy,“ řekl Havlíček.