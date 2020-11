PŘEHLEDNĚ: V jaké situaci se otevřou školy, obchody či divadla nebo kdy se bude moci sportovat

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) v pátek představil nový protiepidemický systém (PES). Jeho rizikové skóre bude zveřejňováno na webu ministerstva zdravotnictví každý den. Systém podle čtyř epidemických parametrů obsahuje rizikové skóre na škále nula až sto. Tímto číslem se buď celé Česko, nebo každý kraj zařadí do jednoho z pěti pásem, která určují jednotlivá opatření pro většinu oblastí života. Praha 17:18 13. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nový protiepidemický systém se zkratkou PES | Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR

„Index nebude využíván jako robotický systém, vyhodnocení epidemické situace a nastavení opatření budou vždy provádět lidé - experti,“ píše se v dokumentu. Hodnoty budou počítané pro celé Česko a pro kraje, mohou být i pro nižší územní celky, pro které se ale podle ministra zdravotnictví Blatného nebudou přijímat samostatná opatření.

Ministerstvo bude zveřejňovat skóre od pondělí 16. listopadu. „Hodnota indexu je ke včerejšímu dni 70,“ uvedl v pátek ministr Blatný na tiskové konferenci. Situace v zemi by zapadala podle tabulky do čtvrtého stupně rizika. Zatím ale Česko zůstává na nejhorším stupni 5.

Noční vycházení

S nočním zákazem vycházení se počítá u dvou nejzávažnějších z pěti stupňů epidemického rizika. Ve čtvrtém rizikovém stupni by měli lidé pobývat doma mezi 23.00 a 05.00, v nejvyšším pásmu se pak má omezení vztahovat na dobu od 21.00 do 05.00.

Nouzový stav Všech pět pásem rizika podle nové tabulky ministerstva zdravotnictví vyžaduje, aby byl kvůli příslušným opatřením proti covidu-19 vyhlášen nouzový stav. Vyplývá to z dokumentu, který v pátek úřad zveřejnil. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ve čtvrtek řekl, že bez existence nouzového stavu by byla opatření z tabulky bezcenná a byla jen v rovině doporučení.

Zákaz nočního vycházení platí aktuálně v Česku od 28. října, a to mezi 21.00 a 04.59. Výjimky připouští mimo jiné cesty do práce, cesty nutné k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví, zdravotní nebo sociální péče, veřejné hromadné dopravy, ale také například venčení psů ve vzdálenosti do 500 metrů od místa bydliště.

Hotely a další zařízení

Ubytovací služby budou moci fungovat v běžném režimu do třetího stupně rizika. Ve čtvrtém a pátém stupni bude jejich provoz omezen. Lázeňská zařízení se budou muset do třetího stupně řídit režimovými opatřeními, ve čtvrtém a pátém stupni budou moci poskytovat jen zdravotní služby.

Podrobnosti k omezení ubytovacích služeb nejsou v tabulce uvolňování uvedeny. V současné době však platí, že hotely, penziony a další ubytovací zařízení nemohou poskytovat služby pro rekreační účely, v případě služebních cest je mohou využít Češi i cizinci.

U lázní je od prvního do třetího stupně v tabulce uvedeno dodržování organizačních a režimových opatření. Ve čtvrtém a pátém stupni bude platit kromě omezení služeb jen na zdravotní, i omezení počtu hostů na jednom pokoji.

Hospody a restaurace

Stravovací zařízení by měla dál fungovat v omezeném režimu. V nejnižším stupni rizika bude provoz zakázán mezi půlnocí a 6.00. Ve čtvrtém a pátém stupni bude prodej možný jen přes výdejní okna.

Při otevření gastronomických zařízení bude možné obsluhovat jen usazené hosty. V nejnižším stupni rizika není omezen počet hostů u stolu, ve druhém stupni je stanoveno maximum šest lidí u stolu, ve třetím stupni se k jednomu stolu budou moci posadit nejvýše čtyři lidé. Ve třetím stupni navíc bude moci být restaurace naplněna jen na polovinu své kapacity. Ve druhém a třetím stupni bude provoz stravovacích podniků zakázán mezi 22.00 a 06.00.

Ve čtvrtém a pátém stupni rizika si lidé občerstvení budou moci koupit u výdejních oken, a to v době mimo zákaz vycházení.

Vnitřní sportoviště

Ve dvou nejrizikovějších epidemických pásmech se počítá s úplným uzavřením vnitřních sportovišť pro rekreační sporty, venkovní budou omezeny podle počtu osob. Při pátém, nejvyšším stupni rizika, budou moci venku společně sportovat pouze dvě osoby, což platí i v současnosti. Ve čtvrtém pásmu lze sportovat venku při počtu do šesti lidí. Počítá s tím systém, podle něhož se bude řídit postupné uvolňování protikoronavirových opatření v Česku.

Při schůdnější koronavirové situaci se podle tabulky mohou pravidla uvolňovat. V případě třetího stupně rizika budou moci lidé využívat vnitřní sportoviště pro individuální sporty do deseti osob, venku spolu budou moci soutěžit dva týmy. Při prvních dvou nejmírnějších stupních pak bude možné sportovat venku i uvnitř, na vnitřních sportovištích se ale budou moci utkat pouze dva týmy na jedné ploše. Doprovozeno to bude organizačními a režimovými opatřeními.

Maloobchodní prodej

V maloobchodě bude platit omezení počtu lidí na 15 metrů čtverečních. Ve třetím a čtvrtém stupni rizika budou moci být otevřeny jen vybrané obchody a výdejny zboží. V provozu budou moci být v době mimo zákaz vycházení, v neděli a státní svátky nebudou moci fungovat.

V prvním, nejlehčím stupni rizika budou moci na 15 metrech čtverečních provozní plochy nakupovat maximálně čtyři lidé. Ve druhém stupni se počet zákazníků snižuje na dva, ve třetím stupni bude muset mít jeden člověk 15 metrů čtverečních sám pro sebe. Toto nejpřísnější omezení bude platit i ve čtvrtém a pátém stupni při provozu vybraných prodejen se základními potřebami.

V případě nákupních centrech bude ve druhém stupni rizika omezena otevírací doba stravovacích zón a dětských koutků do 22.00. Ve třetím stupni bude v jídelnách možný prodej jen přes výdejní okna, dětské koutky budou muset být uzavřeny.

Ve všech stupních rizika je nařízeno dodržování dvoumetrových odstupů či řízení front, a to uvnitř prodejny i před ní.

Úřady a instituce

Úřady omezí úřední hodiny ve třech nejzávažnějších stupních epidemického rizika. V nejhorším pátém pásmu mají úředníci vyřizovat jen nezbytnou agendu a v maximální míře upřednostňovat práci z domova.

V prvním stupni rizika podle protiepidemického systému by měly úřady fungovat bez omezení. Ve druhém by měly zavést organizační a režimová opatření, ke kterým se má ve třetím a čtvrtém stupni přidat omezení úředních hodin. V nejvyšším stupni rizika mají úřední hodiny sloužit jen pro nezbytnou agendu a zaměstnanci přejít na home office.

Služby

Služby s provozovnou budou muset být uzavřené jen ve čtvrtém a pátém stupni rizika. V dalších stupních se budou muset řídit režimovými a organizačními opatřeními.

Podrobnosti k režimovým a organizačním opatřením nejsou v tabulce uvolňování specifikovány. Podle Blatného se na podrobnostech pracuje a budou zveřejněna později.

Školy

Po obnovení prezenční výuky v prvních a druhých třídách a ve speciálních školách by se ostatní žáci a studenti mohli vrátit do lavic postupně ve třech etapách rozvolňování opatření proti covidu-19. Při zlepšení epidemie na čtvrtou úroveň z pěti by se do škol mohl vrátit zbytek prvního stupně a na druhém stupni by se třídy po týdnech střídaly.

Při třetí úrovni by se umožnilo střídání tříd i ve středních školách a na vysokých školách by se vrátily první ročníky. Ve dvou nejnižších úrovních nákazy by školy fungovaly normálně s výjimkou univerzit třetího věku.

Nošení roušek

Roušky uvnitř i venku budou povinné od druhého stupně rizika v systému uvolňování či zpřísňování proticovidových opatření. V prvním, nejnižším stupni budou povinné uvnitř a ve veřejné dopravě.

Wellness a bazény

Wellness centra a bazény budou muset být při dvou nejrizikovějších epidemických stupních uzavřeny s výjimkou poskytovatelů zdravotních služeb. V ostatních pásmech na pětistupňové škále pro ně budou platit stejná pravidla jako pro shromažďování na jiných akcích.

Hromadné akce

Obecně pro vnitřní a venkovní hromadné akce budou podle systému platit následující pravidla: při pátém, nejrizikovějším stupni, se mohou shromáždit jen dvě osoby, při čtvrtém šest. V prostředním pásmu se počítá s omezením na 50 osob venku a deset uvnitř, ve druhém nejmírnějším pak na 100 osob venku a 50 uvnitř. Při prvním, nejmírnějším stupni se pak bude moci sejít 500 osob venku a 100 uvnitř.

Homeoffice

Pro zaměstnance pracující v kancelářích bude už od druhého stupně epidemického rizika doporučena práce z domu, takzvaný home-office. Od třetího stupně je doporučeno testování, což se týká také výrobních a skladových provozů.

Ve čtvrtém a pátém stupni rizika, který je podle modelu nejkritičtější, je pro kanceláře nařízen home-office všude, kde je to možné. Výrobní a skladovací provozy se pak mají řídit vlastními organizačními a režimovými opatřeními. Řada firem už například zavedla praxi, že se v závodech nepotkávají jednotlivé směny.

Profesionální sport

Profesionální sportovní soutěže by se už kvůli koronaviru v Česku zastavovat neměly. I v nejvyšším stupni rizika zůstanou zachovány profesionální soutěže, ale ve zvláštním režimu. Ochozy by se ale měly zaplňovat výrazně později a jen skromně. I ta nejmírnější opatření počítají s omezením na maximálně 1000 lidí venku a 500 uvnitř.

Kultura

Na kulturní produkce budou moci diváci chodit jen v případě, že na pětistupňové stupnici opatření proti šíření koronaviru bude platit první nebo druhý stupeň. I tak ale budou platit přísná omezení co do počtu přítomných diváků a jejich rozdělení do sektorů.

Svatby, pohřby, bohoslužby

Všechny tři typy akcí mají stejná pravidla. Při prvním stupni se může sejít maximálně 100 osob, při druhém maximálně 50 osob. Ve fialové fázi, tedy nejhorším stupni, se budou moct těchto událostí setkat maximálně 15 osob. Ve čtvrtém stupni pak 20 lidí a ve třetím 30.