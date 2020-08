Propagace kampaně něco stála, nekalé úmysly jsme ale neměli, říká ke covidové sbírce restauratér

„Chtěli jsme pomoct. Peníze jsme ale pak potřebovali.“ Tak hlavní organizátor iniciativy Nekašleme na vás a restauratér Zdeněk Střížek v rozhovoru pro iROZHLAS.cz vysvětluje, proč třetinu sbírky na jídlo pro zdravotníky rozpustil v nákladech na propagaci dobročinné akce. Celkem se na darech vybralo 350 tisíc korun. Střížek současně odmítl, že by zneužil důvěry lidí během nouzového stavu. „Neměli jsme žádné nekalé úmysly,“ doplnil. Rozhovor Praha 13:22 24. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Iniciativu Nekašleme na vás podpořili i pražští policisté v čele s kriminalistou Radkem Mudrochem (vlevo) či známé tváře jako herec Radim Fiala (vpravo), uprostřed je restauratér Zdeněk Střížek | Zdroj: FB Policie ČR

Hlavním cílem vaší iniciativy bylo během koronavirové krize poskytnout zdravotníkům, hasičům, záchranářům poctivé jídlo. Zapojily se desítky restaurací, vznikl také transparentní účet, kam lidé mohli posílat peníze na suroviny. Je to tak?

Přesně tak.

Na transparentním účtu se vám sešlo 350 tisíc korun. Z toho jste podle výpisu dali přes 100 tisíc na propagaci akce. Proč? Proč jste na to nepoužili vlastní peníze, ale peníze od dárců?

My jsme dělali propagaci v rámci restaurací. Propagovali jsme restaurace (zapojené do projektu – pozn. red.)…

…mimo jiné. Hlavní propagace – alespoň podle příspěvků na facebooku – se ale týkala vlastní iniciativy Nekašleme na vás a vaší restaurace. Tak mě zajímá, proč jste na to bral peníze z transparentního účtu? Šlo o výdaje na správu sociálních sítí, nákup reklamních triček, náklady za živé vysílání. A dohromady je to třetina z vybraných peněz.

Všechny restaurace, které to dělaly, investovaly svoje peníze do jídel pro IZS (integrovaný záchranný systém – pozn. red.). Od nás šlo třeba jídlo minimálně za 60 tisíc korun.

Celkem?

Udělalo se celkem zhruba nějakých 60 tisíc jídel. A něco to stálo. A to daly restaurace ze svého. My jsme po nich chtěli udělat nějakou kampaň, aby to fungovalo.

Takže vy konkrétně jste do toho ze svého vložil 60 tisíc? Chápu to správně? Za jídlo tedy?

My jsme udělali asi pět tisíc jídel… Něco se platilo za jídlo, něco za misky. Ze začátku nám je dávali lidi zadarmo, pak už se musely kupovat. A peníze docházely. Takže to, co my jsme odvařili, tak jsme potom z těch peněz dali zadarmo.

Takže od vás šlo pět tisíc jídel, ale teď z hlavy nedáte dohromady, za kolik to bylo peněz?

Já vám to teď neřeknu. Nevím.

Reklama z darů

Říkal jste, že vám peníze postupně docházely, přesto byly peníze na propagaci. A tyto výdaje jste pak platil z transparentního účtu.

Peníze (na transparentním účtu – pozn. red.) jsme drželi furt. Až jednou za měsíc se zaplatila propagace, protože propagace kampaně něco stála. Vaření se streamovalo online, to taky něco stálo, ti lidi.

Vy jste museli zaplatit tým lidí, který dělal streamy?

Samozřejmě. Nejde něco dělat, propagovat to a dávat do toho svoje peníze, když nemáte žádnou podporu od státu.

Zrušení konta Redakce se Zdeňka Střížka během rozhovoru také ptala, zda transparentní účet opět zveřejní, případně, zda může poskytnout aktuální výpis ze sbírkového konta, aby bylo jasné, jak naložil se zbývajícími penězi. Podnikatel totiž účet skryl ve chvíli, kdy na něm bylo stále 100 tisíc korun. Střížek původně s opětovným zveřejněním s dovětkem, že „to není problém“, souhlasil. Posléze si to ale s odkazem na prověrku pražského magistrátu rozmyslel. Sbírka totiž nebyla ohlášená, věcí se proto zabývají pražští úředníci. Střížek teď chce vše napravit. „Zbývající peníze budou rozeslány na základě darovacích smluv restauracím, které se výzvy zúčastnily, poměrnou částí,“ napsal v emailu s tím, že dle požadavků krajského úřadu předloží rovněž do tří měsíců od ukončení sbírky celkové vyúčtování. „Účet je zablokován proti příchozím platbám a po vyúčtování bude zrušen,“ doplnil.

Tak vy jste do toho šli sami s tím, že jste chtěli pomoct, ne?

Ano, chtěli jsme pomoct. Peníze jsme ale pak potřebovali. Peníze dojdou.

Myslíte si, že kdyby lidé předem věděli, že dary použijete na správu sociálních sítí, že by vám přispěli?

Bylo to tak hektické, že jsme o tom vůbec nepřemýšleli.

Teď to ale může působit tak, jestli jste vlastně nezneužili důvěry a solidarity lidí během nouzového stavu a neudělali jste si za vybrané peníze vlastní reklamní kampaň?

Reklamní kampaň jsme si opravdu neudělali.

Původní smysl byl tedy skutečně pomoci?

Samozřejmě. Původní účel byl pomoct. Teď v září se bude konat Burgerfest a některé restaurace, které jsme oslovili (v rámci iniciativy Nekašleme na vás – pozn. red.), budou na akci přítomny. Prostor dostávají k dispozici zdarma, jenom za energie. A tam lidi můžou podpořit restaurace, které pomáhaly.

Vy jste tedy dal i část z vybraných peněz restauracím, které se v projektu angažovaly. Konkrétně tedy 16 tisíc čtyřem z nich.

Vybrala se nějaká částka. Restauracím se nabídlo, kolik se dá dát peněz. Je hrozně těžké to dělit, když nějaká restaurace udělá deset tisíc jídel, některá pět tisíc jídel, některá udělá 300 jídel. Takže se vypočítal průměr, aby někdo něco dostal s tím, že se udělalo to, že jsme nabídli restauracím, že dostanou finanční dar, odměnu, anebo že to věnujeme na charitu, což se i stalo.

Máte na mysli organizaci Women for Women, které jste tedy z darů od lidí věnovali 120 tisíc korun.

Přesně tak. Někdo si ty peníze vybral, někdo je vložil do bonusu pro Women for Women.

Skrytý účet

Transparentní účet zanikl ve chvíli, kdy byl zůstatek 100 tisíc korun. Co se stalo se zbývajícími penězi?

Transparentní účet se nezrušil, ten pořád je.

Tak ale není viditelný, k výpisu se v tuto chvíli nejde dostat.

Není viditelný, ale furt funguje. Peníze tam vložené jsou a uvidíme, co s tím uděláme.

Proč jste to sbírkové konto skryli?

Asi nepovažujeme za důležité, aby to bylo furt veřejně.

Znovu se zeptám: skutečně nemáte pocit, že byste zneužili důvěry lidí, kteří vám na jídlo přispěli?

Ne.

Já se na to ptám i z toho důvodu, že veřejné sbírky mají zákonná pravidla. Pokud tedy shromážděné peníze použijete v rozporu s původním účelem, což v tomto případě bylo jídlo pro zdravotníky…

…ano…

Výpis z transparentního účtu platný k datu 6. července si můžete prohlédnout zde:

…tak vám za to hrozí pokuta až půl milionu korun. Uvědomoval jste si to? Navíc když říkáte, že ještě nevíte, co se zbývajícími 100 tisíci uděláte. U veřejných sbírek také platí ohlašovací povinnost ke krajskému úřadu, aby byla možná kontrola transparentního účtu, aby se peníze posléze nezneužily.

My jsme v životě transparentní účet neřešili. Nikdy.

Nemáte s tím zkušenost?

Nemáme s tím zkušenost.

Takže spíš než úmysl bylo vaše jednání důsledkem neznalosti, nevědomosti?

Ne. Chcete pomoct, udělá se účet, lidi vám posílají peníze, něco se vybralo, něco jsme dali, něco jsme dostali, a nepřemýšlíme o tom.

Vám tedy vůbec nedošlo, že veřejné sbírky mají určitá zákonná pravidla, podle kterých se řídí, aby nedošlo k jejich zneužití?

Ne.

Internetová doména Nekašleme na vás je registrovaná na paní Pavlu Mudrochovou, někdejší mluvčí Policejního prezidia a současnou šéfku asociace PR agentur. S projektem vám pomáhala po domluvě se známosti, nebo jste si ji najali jako expertu na PR?

To bylo po domluvě (Pavla Mudrochová posléze redakci řekla, že s projektem pomáhala bez nároku na honorář, se způsobem využití shromážděných peněz prý nesouhlasila – pozn. red.).

Vede mě to znovu k dotazu na to, zda to od začátku nebyla z vaší strany spíše promyšlená reklamní kampaň než charitativní akce?

Řeknu vám to úplně jednoduše. Jestli tady ze mě chcete něco ždímat, řešit takovéto věci, tak je to od vás strašně hezký, ale vzhledem k tomu, co se stalo, jaká byla situace, tak nikdo nevěděl nic, co se vlastně děje. Nikdo neměl žádné nekalé postranní úmysly. Prostě se sebrala parta lidí, která chtěla fungovat. Zkusili jsme to, poptali jsme restaurace, šly do toho, zařídili jsme pro ně, co bylo možné. A takovýchto iniciativ se vyrojilo spoustu.

Tomu rozumím. Teď se ale objevily určité pochybnosti, proto se na ně ptám.

Prostě dohodli jsme se, udělali jsme to, spáchali jsme to. A můžu vám říct, že kdyby mi to někdo řekl, jestli to udělám, tak už to znovu neudělám. Bylo to náročné. A aby mě po dobrém skutku, který jsme dělali všichni, někdo po telefonu vyslýchal, to mi připadá celkem nesolidní.

Covidové sbírky Během nouzového stavu vznikla také sbírka s názvem Energii lékařům , která doručovala zdravotníkům energetické balíčky. Na darech shromáždila přes pět milionů korun. „Do propagace sbírky jsme nedali ani korunu. Komplet to fungovalo na základě našich schopnost, zkušeností a kontaktů,“ popsal pro iROZHLAS.cz mladý vědec Jan Lukačevič, který s nápadem na dobročinnou akci přišel.

, která doručovala zdravotníkům energetické balíčky. Na darech shromáždila přes pět milionů korun. „Do propagace sbírky jsme nedali ani korunu. Komplet to fungovalo na základě našich schopnost, zkušeností a kontaktů,“ popsal pro iROZHLAS.cz mladý vědec Jan Lukačevič, který s nápadem na dobročinnou akci přišel. Do charity se zapojila i Tichá cukrárna zaměstnávající neslyšící cukráře a cukrářky. V rámci kampaně s názvem „Oslaďme jim život“ pekli pro zdravotníky, hasiče a policisty dorty a sladké pečivo, lidé mohli rovněž příspěvky na suroviny posílat na sbírkové konto. Podle mluvčí cukrárny Evy Štípkové to odstartoval jeden velký dárce. „Chtěl, aby se cukrárna udržela, a dorty se rozvážely. A všechny peníze šli opravdu na pečení,“ uvedla. Obě zmíněné sbírky byly rovněž nahlášené na pražském magistrátu.

zaměstnávající neslyšící cukráře a cukrářky. V rámci kampaně s názvem „Oslaďme jim život“ pekli pro zdravotníky, hasiče a policisty dorty a sladké pečivo, lidé mohli rovněž příspěvky na suroviny posílat na sbírkové konto. Podle mluvčí cukrárny Evy Štípkové to odstartoval jeden velký dárce. „Chtěl, aby se cukrárna udržela, a dorty se rozvážely. A všechny peníze šli opravdu na pečení,“ uvedla. Obě zmíněné sbírky byly rovněž nahlášené na pražském magistrátu. Jídlo připravovali v rámci iniciativy „Vaříme nepostradatelným“ také šéfkuchaři Zdeněk Pohlreich a Jan Punčochář. Na transparentním účtu sbírali peníze na suroviny, obaly a ochranné pomůcky. „Na propagaci jsme nevložili nic. Všechny peníze, které zbyly, jsme darovali hasičskému sboru hlavního města Prahy,“ přiblížil Pohlreich pro iROZHLAS.cz. Shromážděné finance se podle ně investovaly do nákupu surovin i provozu celé akce, sbírku rovněž řádně ohlásili. „Založili jsme kvůli tomu neziskovou společnost,“ pokračoval. Sám oceňuje veškerou snahu během krizové stavu pomoct. Peníze vložené na reklamu by proto nevyčítal. „Dělali to určitě s dobrým vědomím, a jestli nějakou korunu použili na propagaci sbírky jako takové… Kdybych byl dárce, tak by mě ani na vteřinu nenapadlo jim to vyčítat. Nic není dneska zadarmo,“ doplnil Pohlreich.