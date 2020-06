Metro je rizikovější, výjimky v uvolnění jsou na místě, míní Prymula. Druhá vlna podle něj nepřichází

Počet nakažených koronavirem o víkendu výrazně stoupl, denní přírůstky byly nejvyšší od začátku dubna. Ačkoliv se epidemiologové se druhé vlny neobávají, ministerstvo zdravotnictví chystá výjimky v chystaném uvolnění, které se dotknou především Karvinska nebo pražské hromadné dopravy. Jak řekl vládní zmocněnec pro výzkum ve zdravotnictví Roman Prymula Radiožurnálu, hlavním cílem je zabránit novému šíření nemoci do zbytku Čech. Praha 9:58 29. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Podle Romana Prymuly druhá vlna epidemie koronaviru nepřichází | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

I podle Vás o druhou vlnu nemoci covid-19 nejde. Trváte na tom i po zveřejnění nedělních čísel?

Určitě. Čísla se ve většině regionů více méně nezměnila. Situace se zhoršila pouze v Karviné, Frýdku-Místku a Ostravě, tedy identická skladba jako v sobotu. Proto si stále myslíme, že to je v reakci na doly, kde se nákaza dostává mezi rodinné příslušníky.

Víkendový nárůst je podle ministerstva zdravotnictví i epidemiologů způsobený intenzivním testováním - těch bylo zhruba 2000 za den. Je to dostatečné nebo by se v tomto regionu mělo testovat ještě víc?

V tuto chvíli je zřejmé, že je nutné testovat veškerý personál a rodinné příslušníky. Počty nakažených jsou nyní extrémně vysoké. Musíme zabránit, aby se vir šířil do komunity a do vedlejších regionů. Masivní testování je tam na místě.

Paralelně k tomu se ale ve většině dolů těží dál. Neměl by se provoz zastavit, i když by to jistě mělo výrazné ekonomické dopady?

Intenzivně se to probírá, jestli je možné opatření nastavit tak, aby nedošlo k omezení těžby. V Dole Darkov se situace zlepšuje, podle mě tak mohou fungovat i v režimu, kdy není důl uzavřen. O všem se jedná.

Od 1. července by se měla opatření ve většině Česka výrazně uvolnit, a to s výjimkou nejpostiženějších regionů. V pražské hromadné dopravě budou roušky povinné už jen v metru. Proč tam ano a v tramvajích a autobusech ne?

V metru je riziko šíření nákazy vyšší vzhledem k tomu, že tam dochází ke komínovému efektu a aerosol se může šířit na delší vzdálenost. Metro je tak více rizikové. Na druhou stranu se situace v Praze zlepšuje a nárůsty tam nejsou markantní.

Neobáváte se, že podobná uvolnění opatření povedou k dalšímu nárůstu případů?

Pokud jsou nyní třicetistupňová vedra, je to otázka buď nosit roušky a mít klimatizaci anebo nemít klimatizaci a nenosit roušky. Mezi tím se asi volí.

Jde zajistit, aby se během léta nákaza nešířila z Karvinska do zbytku země?

Opatření, která jsou na Karvinsku, by na to měla pamatovat. Měl by tam být odlišný režim. Ve vlastním zájmu logicky nechceme, aby se nákaza šířila do dalších regionů. To bude předmětem jednání.

Navzdory nárůstům infikovaných nevzrostl počet hospitalizovaných s nemocí covid-19. Co to znamená?

Nepochybně je to dobrá zpráva. Přestože jsou nárůsty poměrně masivní, klinické průběhy jsou extrémně mírné - přibližně jen deset procent nakažených vyžaduje jen vyšší pozornost, ostatní mají buď zanedbatelné příznaky, nebo jsou zcela bezpříznakové. To se pak promítne do toho, že počet hospitalizovaných ani v postižených regionech nestoupá.