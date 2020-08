PŘEHLEDNĚ: Jídelna, družina, škola v přírodě. Patnáct bodů z manuálu, které ovlivní nový školní rok

Žáci po celém Česku se za dva týdny vrátí do školních lavic. Zároveň začnou po celém Česku platit přísnější opatření kvůli koronaviru. Ministerstvo školství v čele s Robertem Plagou z ANO proto v úterý představilo manuál nových hygienických pravidel, která začnou od září platit. Server iROZHLAS.cz vybral 15 nejdůležitějších z nich. Dokumenty Praha 15:03 18. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žáci se 1. září vrátí do školních lavic (ilustrační foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

1. Školy zahájí svou činnost v plném rozsahu.

2. Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

3. Nejsou stanovena žádná plošná omezení počtu žáků ve třídách.

4. Je potřeba dodržovat hygienické zásady a opatření – sociální distanc, dezinfekce rukou, kašlání do jednorázových kapesníků, mytí rukou, větrání učeben, úklid několikrát denně atd.

5. Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí, žáků a dalších lidí uvnitř školy omezen, pokud to lze.

6. Je možné organizovat školní výlety, školy v přírodě a podobně. Záleží ale na aktuální epidemiologické situaci. Konání takových aktivit není zakázáno, ale není doporučeno.

Kde dochází nejčastěji k nákaze koronavirem? Kromě rodiny a práce jsou rizikové i hromadné akce Číst článek

7. Doporučuje se minimalizovat kontakt mezi žáky prvního a druhého stupně.

8. Škola by měla věnovat zvýšenou pozornost příznakům jako teplota, rýma nebo kašel. Pokud se příznaky objeví, nemusí vpustit žáka do školy, nebo jej s rouškou umístí do izolace, než si jej vyzvedne rodič. Rodiče by pak měli telefonicky informovat lékaře dítěte, který by měl rozhodnout o dalším postupu. Pokud se potvrdí covid-19, škola kontaktuje krajské hygieniky. Pokud má jen pouhé podezření, kontaktovat je nemusí.

9. Pokud má žák například alergii, může jít do školy pouze v případě, prokáže-li se, že netrpí infekční nemocí.

10. Škola poskytne vzdělávání na dálku, pokud kvůli mimořádným opatřením chybí více než polovina žáků alespoň jedné třídy. Ostatní, kterých se opatření nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

11. Školní stravování může za určitých podmínek fungovat.

12. Škola by měla v jídelně zajistit oddělení či co nejmenší kontakt různých skupin.

13. Zakázán bude samoobslužný výdej, tedy odebírání příborů z hromadných zásobníků a využívání samoobslužných bufetů (nápoje, polévky, saláty).

14. Školy mají zvážit organizaci školní družiny. Skupinu by měli tvořit žáci jedné třídy, popřípadě několika předem daných tříd.

15. Platí obecná doporučení ministerstva zdravotnictví podle jednotlivých stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví, takzvaný semafor.