Školní rok by se měl dokončit s výukou na dálku, míní Asociace ředitelů gymnázií

Asociace ředitelů gymnázií se kloní k dokončení školního roku s výukou na dálku. Školy by se podle ní případně mohly otevřít pro žáky z ročníků, které se připravují na přijímací zkoušky a maturity. Po otevření škol v polovině května by se totiž podle asociace výuka konala zhruba už jen dva týdny. Následně by se školy podle ní věnovaly především zajištění přijímacích a maturitních zkoušek. Uvedla to v úterý předsedkyně asociace Renata Schejbalová. Praha 14:22 14. dubna 2020

Školy jsou kvůli šíření koronaviru uzavřeny od 11. března. Podle dřívějších informací by se mohly otevřít v polovině května. Hlavní hygienička Jarmila Rážová ale v pondělí pro Radiožurnál řekla, že epidemiologové nedoporučují úplné otevření škol do konce školního roku.

Za ponechání uzavřených škol, nebo naopak znovuotevření škol vznikly různé petice. O možnostech otevírání škol má v úterý odpoledne jednat vláda.

Podle Asociace ředitelů gymnázií je otázkou, zda by bylo rozumné školy ještě tento školní rok otevřít.

„Pomineme-li zdravotní riziko - koncentrace žáků a učitelů na jednom místě, cestování dopravními prostředky a podobně -, je na středních školách reálná výuka pouhých 14 dnů,“ uvedla předsedkyně asociace Renata Schejbalová.

Za předpokladu, že by se školy otevřely 18. května, by se měly od 1. června konat přijímací zkoušky a od 8. června maturity. Na řadě středních škol je přitom podle ředitelů gymnázií v době přijímacích zkoušek ředitelské volno a při maturitách omezený rozvrh. Školy by se pak podle asociace zabývaly přijímacími a maturitními zkouškami nejméně do 26. června.

Řešení konce školního roku

Podle Schejbalové se otevření škol obávají jak ředitelé škol a učitelé, tak i rodiče. Řešením by podle asociace bylo, že by se v tomto školním roce konaly již jen přijímací a maturitní zkoušky a výuka se organizovala dál na dálku.

Dalším řešením by podle zástupců gymnázií bylo otevřít školy v polovině května na zhruba dva týdny pouze pro žáky z 5., 7. a 9. ročníků základních škol, které se chystají k přijímacím zkouškám, a pro maturanty. V tomto případě by ale podle asociace nebylo možné naplno organizovat on-line výuku pro ostatní žáky.

Navrhovaná řešení by vyžadovala změny v legislativě, protože například přijímací zkoušky jsou nyní podmíněny znovuotevřením škol. Podle asociace by se měl kromě jiného stanovit způsob kvalifikace žáků na konci školního roku.

Vyhlášku, která by to upravovala, avizoval ministr školství Robert Plaga z ANO před Velikonocemi. Zatím ji nepředstavil, podle mluvčí Anety Lednové ji jeho úřad nyní dokončuje.

Přijímací zkoušky by podle Schejbalové mohly být od 1. června.

„Při menší koncentraci žáků ve škole jsme schopni zajistit menší skupinky žáků při zkouškách, regulovat pohyb žáků na chodbách a dalších prostorách, například toaletách, a tím omezit zdravotní riziko,“ řekla.

Podle ní Asociace ředitelů gymnázií zvažovala, zda by nebylo možné uspořádat i dva termíny zkoušek jako v jiných letech. Znamenalo by to podle ní ale přesun téměř 100 tisíc žáků na zkoušky dvakrát, a to někdy i z různých míst napříč Českem.