Část dětí ve třídě, část v doma u počítače. Řada škol musí kvůli koronaviru zavádět hybridní výuku

Jedenáct základních a středních škol zavřených úplně, dalších skoro 2300 tříd v karanténě. To jsou údaje ministerstva zdravotnictví z tohoto týdne. Epidemie koronaviru, která v Česku sílí, začíná opět významně komplikovat výuku. Učitelé tak například musejí zvládat takzvanou hybridní výuku - učí nejen děti ve třídě, ale zároveň online i ty, které jsou zrovna v karanténě. Praha 5:00 21. listopadu 2021

Podle dat, která Radiožurnálu poskytlo ministerstvo zdravotnictví a jsou ze středy 17. listopadu, bylo s koronavirem doma skoro 9000 školáků ze základních a středních škol. Nejvíc ve Středočeském kraji, bezmála dva tisíce. A hodně také ve východní části republiky - ve Zlínském, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

Koronavirus samozřejmě nevynechává ani učitele a další pracovníky škol, pozitivních jich v celé zemi v polovině týdne bylo přes tisíc.

Podle prezidenta Asociace ředitelů základních škol Luboše Zajíce by i přes tyto komplikace měly školy zůstat otevřené. Byť je taková organizace výuky velmi náročná, je to podle něj lepší, než zavřené školy a distanční výuka.

„Je to samozřejmě komplikované. Třídy jsou zavírány, navíc nejdou do karantény celé. Jde jenom část a zbytek zůstává ve škole, protože jsou očkovány nebo nebyly ve škole v době, kdy se pozitivně testovaný ve škole vyskytoval. Takže tam probíhá hybridní výuka, kdy učitelé učí jak děti ve třídě, tak žáky, kteří jsou v karanténě doma,“ řekl Zajíc Radiožurnálu.

Nálož administrativy

Pro učitele to znamená dvojitou přípravu na každou takovou hodinu. Vedení škol zase musí často měnit rozvrhy, komunikovat s hygieniky kvůli trasování kontaktů pozitivních dětí a informovat rodiče.

Podle nového nařízení vlády se děti ve školách budou testovat každý týden

Ředitelé se shodují, že jim přibyla administrativa.

„Kdo se potkal a kdo ne, to vím jenom já a učitel. Tady je naše role nezastupitelná. Další trasování už dělá hygiena. Je pravda, že jejich reakce trvá strašně dlouho, kdykoliv ale s nimi jednám, tak je to v klidu,“ popsala viceprezidentka Asociace ředitelů základních škol Hana Stýblová.

„Někdy mi zapomenou napsat, kdy karanténa končí, ale toho se dopátrám. Je pravda, že řediteli školy to zabírá velkou část pracovního dne.“

Páteční rozhodnutí vlády začít ve školách s pravidelným plošným testováním většina ředitelů uvítala. Začne v pondělí a antigenní testování čeká neočkované každý týden.

Vidět se a slyšet

Na zhoršující se epidemickou situaci už zareagovala Česká školní inspekce a vydala doporučení. Desatero pro efektivní distanční výuku v době karantény zdůrazňuje především důležitost dobré komunikace.

Podle Ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala je důležité, aby se všichni aktéři na přechod do karantény připravili a předem určili, jak spolu budou na dálku komunikovat.

„To je jenom připomenutí toho, co už dělali. Jen si obě strany musí říct: ‚Ano, víme dopředu, jak to bude.‘ Ideálně, když předají informace jak žákům, tak i rodičům, aby mohli ihned přejít do distanční formy, když škola či třída zastaví provoz,“ uvedl.

Inspekce například doporučuje, aby se při distanční výuce školáci s učiteli navzájem viděli i slyšeli. Pedagogové tedy mají preferovat videokonference oproti zadávání úkolů e-mailem. Ačkoli se to může zdát samozřejmé, ne všechny školy si online vyučování v minulých měsících a letech osvojily.

Škola má rovněž nastavit jasná a srozumitelná kritéria pro hodnocení dětí při dálkové výuce. Ředitelům škol pak inspekce doporučuje, aby dostatečně podporovali učitele a poskytovali jim potřebnou pomoc při zvládání náročného úkolu.