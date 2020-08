ŽIVĚ: Nošení roušek mimo třídy i školy v přírodě. Plaga představuje manuál k ochraně proti koronaviru

Ministr školství Robert Plaga (ANO) představuje spolu se zástupci ministerstva zdravotnictví manuály k fungování škol při epidemii koronaviru v novém školním roce. Kromě hygienických doporučení k ochraně proti covidu-19 má materiál obsahovat také návod k organizaci distanční výuky v případě uzavření škol či tříd. Manuál již v noci na úterý dostali první ředitelé škol v Česku. Do začátku školního roku zbývají dva týdny. Sledujeme online Praha 10:02 18. 8. 2020 (Aktualizováno: 10:10 18. 8. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Školy začnou výuku 1. září v běžném provozu se zvýšenými hygienickými opatřeními, která se budou řídit mimo jiní podle semaforu rizika nákazy covidem v Česku.

Manuál je podle ministra zdravotnictví Roberta Plagy barevně rozlišen na závaznou, doporučující a informativní část. „Není omezený počet žáků ve třídách a není potřeba před prvním vstupem dávat potvrzení o bezinfekčnosti,“ sdělil Plaga.

Školy v přírodě a školní výlety nejsou podle něj zakázány. „Nepočítá se s plošným zákazem. Konání či nekonání bude odvislé od aktuální epidemiologické situace,“ doplnil.

Doporučení se podle ministra školství Roberta Plagy nebudou moc lišit od těch, podle nichž školy fungovaly v omezeném režimu v květnu a červnu. A zároveň budou podobná jako opatření, která by na podzim měla platit v celém Česku.

Plaga již dříve uvedl, že na rozdíl od jara se žáci už nebudou rozdělovat do maximálně patnáctičlenných skupin, ale nastoupí do škol ve standardních třídách. Mimo třídy budou muset ve školách nosit roušky. To v úterý potvrdil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO.

„Ve třídách nebude rouška povinná. Jde o homogenní kolektivy, třídy jsou spolu stále. Riziko promíchání dětí a zavlečení nákazy je nižší, ale budou povinné ve společných prostorách a na chodbách, ve frontách na obědy,“ upřesnil Vojtěch.

Doporučeno podle Plagy bude také dodržování odstupů mezi lidmi, častější větrání či používání dezinfekce. Manuály by se měly týkat třeba i škol v přírodě, kroužků nebo družin.

Vyžadovaná hygienická opatření jsou pro školy zvládnutelná, zhodnotil prezident Asociace ředitelů základních škol Michal Černý. V manuálu jsou převážně jen doporučení. Samotný způsob provedení opatření ministerstvo nechává na ředitelích, což šéf asociace uvítal.

Netěší ho ale, že ve školách bude mimo třídy povinné nošení roušek. Manuál obsahuje mimo jiné také návod pro postup škol v případě, že by některý z žáků měl příznaky nákazy koronavirem, či se u něj nákaza potvrdila.

Manuál se podle Černého, který dokument při jeho vzniku připomínkoval, nezabývá jen organizačními věcmi.

Obsahuje mimo jiné doporučení České školní inspekce pro učitele, jak od září přistupovat k rozjezdu výuky a jak podpořit děti, které mají ve znalostech z minulého školního roku velké mezery.

Dokument také podle něj obsahuje informaci, že by školám měli s doučováním dětí pomoci vysokoškolští studenti z pedagogických fakult.

Uzavřené školy

Kvůli pandemii koronaviru byly školy část druhého pololetí uplynulého školního roku zavřené. První manuály k ochraně proti koronaviru obdržely v dubnu a fungovaly podle nich po svém částečném znovuotevření do konce školního roku. Docházka byla do té doby dobrovolná a děti se mohly učit i z domova.

Základní školy měly v minulém školním roce zhruba 953 tisíc žáků a střední školy 424 tisíc. Podobné množství jich zřejmě budou mít i v nadcházejícím roce.