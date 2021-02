Šéf školských odborů o testování žáků: Je obrovská škoda, že se celá problematika nezačala řešit dřív

Za necelé dva týdny by se měli žáci začít vracet do škol. Vláda potvrdila, že od 1. března to mají být nejprve maturanti a žáci devátých ročníků. Byla to hlavní podmínka hejtmanů, kteří požádali o vyhlášení nouzového stavu. K tomu bude ale potřeba žáky i pedagogy testovat. Předseda školských odborů František Dobšík je přesvědčený, že se celá problematika měla začít řešit dřív. V rozhovoru Radiožurnálu řekl, že na to upozorňovali už v lednu. Praha 9:54 16. února 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf školských odborů František Dobšík | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Věříte vládě, že sežene dostatečné množství antigenních testů a že se deváťáci a maturanti opravdu 1. března do škol vrátí?

Nebudu to zpochybňovat. Jsem přesvědčený, že státní správa musí teď udělat maximum pro zajištění realizace testování žáků. Je ale obrovská škoda, že celá problematika se nezačala řešit dřív. Strategický plán už mohl být dávno hotový. Ministerstvo školství na to upozorňujeme nejméně od ledna.

Zlepšil se alespoň v posledních dnech ten styk, ta komunikace mezi ministerstvem školství a vámi?

Voláme po komunikaci dlouho. Je pravda, že je to víc jak 170 dnů, co se školská tripartita nesešla. Dnes (v úterý) se sejde. Poslali jsme ministerstvu naše představy, naše požadavky, tak uvidíme, co k tomu druhá strana bude mít, protože situace je opravdu vážná a ministerstvo školství by mělo konat a voláme po komunikaci opravdu dlouho.

Máte představu nebo zjistili jste, jaký zájem o testování ve školách mezi učiteli a žáky bude?

Věřím, že bude určitě velký, protože jsme společně přesvědčení, že bychom měli co nejvíce udělat proto, abychom eliminovali nákazu na školách, aby školy byly bezpečným prostředím jak pro žáky, tak pro zaměstnance, a od kolegů z krajů nemám vyloženě negativní reakce. Jsou samozřejmě jedinci, kteří se k tomu staví s nezájmem nebo uvádějí vlastní důvody, ale věřím, že většina na toto přistoupí.

Je vyřešeno, co se stane, když s testováním dětí nebudou souhlasit jejich rodiče? Budou moct tito žáci chodit do školy?

Tam bychom chtěli vědět od ministerstva, jakým způsobem by k tomu měla škola přistoupit, protože na jedné straně říkají, že distanční výuka nebude povinná. Bude to podle mě na podmínkách školy a komunikaci s příslušnými rodiči.

Doufám, že to budou jenom výjimky a že to rodiče nebudou chtít sabotovat a komplikovat, pokud k tomu nebudou mít nějaké vážné zdravotní důvody.

‚O očkování bude zájem‘

Co když se starší učitelé bojí vrátit do škol kvůli obavám o své zdraví? Jak by se to mělo řešit? To taky chcete slyšet od ministerstva?

Od ledna, jak už jsem zmínil, jsme začali skloňovat tři věci. Je to rozhodně proočkování všech zaměstnanců - nejen pedagogů, ale i nepedagogů, protože i ti můžou být starší. Pak je to dostatek ochranných pomůcek k zajištění bezpečnosti práce, ať už jsou respirátory nebo chirurgické roušky.

A to třetí je testování žáků, potažmo i zaměstnanců, aby se opravdu odchytila ložiska nákazy a školy byly opravdu bezpečným prostředím jak pro žáky, tak pro učitele i nepedagogické pracovníky.

Premiér Andrej Babiš (ANO) i předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS) mluvili o případném přednostním očkování pedagogů a pedagogického personálu. Máte nějaký průzkum, jestli by se pedagogové nechali očkovat dřív a případně kolik by jich bylo?

Rozhodně po tom volají zaměstnanci škol, které jsou dosud otevřeny. Na ty se nějakým způsobem zapomíná – ať už jsou to mateřské školy, speciální školy, domovy dětí, diagnostické ústavy -, že tam ten zájem je opravdu velký, protože se s nákazou setkávají ve větší míře, než ti, kteří učí distančně.

Takže pokud by to bylo postupně a přednost by měli, tak to určitě přispěje k bezpečnému prostředí ve školách i eliminaci obav starších kolegů.

Podle hygieniků už není látková rouška dostatečnou ochranou před novými mutacemi koronaviru. Budete požadovat, aby se ve školách nosily jen roušky chirurgické nebo FFP2 respirátory, nebo budete chtít po vládě, aby vám alespoň pro personál tyto pomůcky zajistila?

Určitě se tyto požadavky ozývají od nás, od školského výboru, aby krizový štáb, kde má ministerstvo školství svého zástupce, opravdu řešil distribuci respirátorů, kterých je ve státních skladech hmotných rezerv svým způsobem dostatek.

Viděli jsme, že pro krizové okresy, které byly uzavřeny, takto učinili. Podle mě v postupných vlnách by byla ideální cesta respirátory distribuovat i na ostatní školy a školská zařízení.