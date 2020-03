Česko v žebříčku připravenosti na pandemie předběhlo i Turecko. ‚Stát selhal,' říká Kubek

Česko v boji proti pandemii koronaviru trápí akutní nedostatek roušek a respirátorů. Tuzemské úřady podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka situaci hrubě podcenily, jak uvedl pro iROZHLAS. Indicie, že ministerstvo zdravotnictví nemá případné rozšíření nemoci COVID-19 pod kontrolou, byly přitom už loni na podzim. A sice v podobě mezinárodního žebříčku připravenosti jednotlivých států na mezinárodní viry. Původní zpráva Praha 6:00 17. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česko se v žebříčku připravenosti na epidemie umístilo až na 42. místě | Foto: Global Health Security Index

42. místo. Takovou příčku obsadilo Česko – společně s Gruzií – loni na podzim v žebříčku Global Health Security Index, který hodnotí připravenost jednotlivých zemí světa na případnou pandemii. Lépe na tom podle hodnocení amerických odborníků bylo i Turecko, Argentina či Jihoafrická republika.

V rámci Evropy ale Česko dopadlo ještě hůř: ze 43 zemí skončilo na 26. místě. Přeskočilo ho i Polsko, Maďarsko nebo Albánie.

Autoři mezinárodního srovnání, na které upozornil server iDnes.cz, u Česka pozitivně hodnotili například zranitelnost vůči biologickým hrozbám. Minusové body si naopak vysloužilo za rychlost, s jakou je schopno epidemii zachytit a začít s ní bojovat. Celkové hodnocení ale nakonec bylo: spíše připraveno.

První se v žebříčku umístily Spojené státy, za nimi Velká Británie a Nizozemsko. V top desítce skončila ještě třeba Jižní Korea či Dánsko, tedy země, které tuzemská vláda zařadila mezi 15 rizikových zemí, ve kterých se nákaza koronavirem rozšířila nejvíce.

Koronavirus na plénu

Nejde však o jediný signál, že tuzemské úřady šíření koronaviru podcenily. Letos v lednu před nebezpečím nákazy zákonodárce varoval také lékař a poslanec ODS Bohuslav Svoboda. Požadoval, aby sněmovna zařadila na program jednání bod informace vlády o chystaných opatřeních.

„Jaké jsou lůžkové kapacity Česka? Máme dostatečný počet zdravotních pomůcek, ochranných oděvů, dezinfekce a masek? Máme dostatek personálu, který je připraven na možné nenadálé situace?“ ptal se Svoboda 28. ledna na plénu.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) na žádost opozičního poslance tehdy reagoval slovy: „Vytváří se trošku panika, byť já tomu rozumím, je to vážná situace, určitě to nechceme jakkoliv podceňovat. Na druhou stranu se možná málo ví, že zatím třeba v České republice v tomto roce zemřelo dvanáct lidí na chřipku.“

Alespoň koaliční poslance uklidnil, na program schůze dolní komory se tedy připravenost Česka na pandemii nového virového onemocnění nedostala. Už tehdy navíc Vojtěch zákonodárce ujišťoval, že stát má dostatečné zásoby ochranných pomůcek a další jsou na cestě.

„Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek, a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou,“ prohlásil v lednu.

Jenže poslední dny ukázaly, že roušek a respirátorů je kritický nedostatek. Třeba praktičtí lékaři dostali od ministerstva zdravotnictví první zásilku až během tohoto víkendu. Jednalo se o dva až tři kusy na jednu ordinaci. Lékařům tak dodané respirátory pokryjí maximálně tři dny, za předpokladu, že budou ordinovat bez zdravotní sestry, jak popsal server iROZHLAS.cz.

Další dodávky mají dorazit v nejbližších dnech, napsal na twitteru ministr Vojtěch:

Každý den objednáváme respirátory a ústenky. Dnes dorazilo do meziskladu Správy státních hmotných rezerv dalších 50 tisíc respirátorů, které okamžitě budou distribuovány do nemocnic. A zítra dorazí dalších 100 tisíc ústenek. V pátek očekáváme velkou dodávku 1,4 mil. respirátorů.

Zda skutečně přijdou, nemusí být jisté. V pondělí mělo do Česka dorazit z Číny pět milionů roušek, k obchodu ale nakonec nedošlo. Premiér Andrej Babiš (ANO) to v neděli vysvětloval tím, že tuzemskou firmu někdo podvedl.

Česko bez zásob

Chybějící ochranné prostředky kritizují zdravotníci napříč Českem. Prezident České lékařské komory Milan Kubek to označil za selhání vlády, ta podle něj situaci kolem koronaviru dramaticky podcenila.

„Plně podporujeme všechna opatření vlády, aby se zamezil mezilidský kontakt a zpomalilo se tak šíření infekce. Jsme ale nespokojeni s tím, jak jsou čeští zdravotníci nevybaveni ochrannými pomůckami,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Podle Kubka musí být priorita udržet zdravé lékaře a zdravotnický personál. „Rozumíme tomu, že je potřeba zachovat chod nemocnic nebo zdravotnické záchranné služby, není ale možné ponechat terénní lékaře úplně bez jakékoli ochrany,“ pokračoval. Komora tak praktické lékaře vyzvala, aby provoz svých ordinací omezili pouze na akutní případy.

Přístup tuzemských úřadů Kubek podle svých slov nepovažuje za zodpovědný. „Selhala připravenost státu. Měly existovat strategické zásoby ochranných pomůcek. Odborníci upozorňovali, že epidemii žádná hranice nezastaví. To, co se dělo v Číně, bylo varující, a my v Evropě jsme měli čas se na to připravit,“ doplnil šéf lékařské komory.

Akutní nedostatek zdravotnického materiálu řeší také prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. „Snažíme se rozjet e-shop s rouškami, abychom obnovili zásobování lékařů v Česku. Sehnali jsme 50 tisíc roušek pro primární sféru na pátek a snažíme se s hejtmany vyřešit pohotovostní služby ve stomatologii, jak budou fungovat v krajích,“ popsal redakci.

Zdůvodňuje to tím, že stát není schopný dodat několik málo roušek ani na kritická místa. „Měli jsme požadavek na ministerstvo, aby dali na kritická místa, konkrétně třeba na lékařskou službu první pomoci v krajském městě, deset respirátorů. To se ale nestalo,“ uvedl dále.

Kubek i Šmucler současně vyzývají, aby lidé, kteří si roušky stihli opatřit, je nosili.

Noste roušky! To je karanténa!

Současný stav se nelíbí ani části opozice. „Lidé v první linii nemají prakticky žádné ochranné pomůcky, vláda nám lže už tři týdny, že budou a stále nic. A vrcholem je to, že nám ministr vnitra doporučí používat šátek,” napsala v SMS zprávě poslankyně ODS a předsedkyně výboru pro obranu Jana Černochová.

Narážela tak na pondělní příspěvek Jana Hamáčka (ČSSD) na twitteru, ve kterém radí lidem zakrývat si ústa a nos na veřejnosti, když ne rouškou, alespoň šálou nebo šátkem.

Když vycházíte z domova, zakryjte si prosím ústa. Více na videu. Děkuji!

Návody na to, jak si vyrobit roušku, sdílejí také lidé na sociálních sítích. Výjimku ze zákazu otevření kvůli tomu dostaly také galanterie.

