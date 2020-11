Společnost rozdělená koronavirem: sabotérů je minimum, podceňujících více

Většina sabotérů nenosí roušku, říkají, že si nemyjí ruce častěji než před epidemií a skoro vůbec neomezují osobní kontakt s jinými lidmi. Do jednoho jsou pak přesvědčeni, že by vláda neměla zavádět vůbec žádná opatření a měla by nechat epidemii volný průběh.

Když se jich sociologové na konci října zeptali, kolik si myslí, že bude 10. listopadu v českých nemocnicích pacientů s koronavirem, v průměru si mysleli, že 2835. Tři čtvrtiny ze skupiny podceňujících pak uvedly, že nanejvýš pět tisíc. Hranici pěti tisíc přitom počet hospitalizovaných překročil už 22. října a v minulém týdnu byl vyšší než osm tisíc.

„Podceňující jsou kromě podcenění rozsahu epidemie specifičtí malým zájmem, informovaností a důvěrou v potřebnost i efektivitu opatření. Na ně je potřeba cílit případné informační kampaně,“ domnívá se Prokop.

Vládní kampaň: Pokus o obnovení důvěry za 50 milionů Vláda Andreje Babiše chce dodržování opatření proti šíření infekce podpořit novou komunikační kampaní za 50 milionů korun. Premiér i ministři zdravotnictví veřejně připustili, že právě špatná komunikace přispěla k prudkému nárůstu nemocných, hospitalizovaných i zemřelých. „Obávám se, že po měsících chaotické komunikace by bylo od vlády hodně nešťastné, pokud by svůj výkon obhajovala,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Karel Komínek z Institutu politického marketingu. Politolog Masarykovy univerzity Miloš Gregor, který se zaměřuje na šíření dezinformací, pochybuje, že nová komunikační strategie zabere: „Informační kampaň je potřebná, ale vláda ji měla mít připravenou nejpozději v létě. Pokud v současné době začíná o takové kampani uvažovat, může mít dopad až pro případnou třetí vlnu pandemie.“ Podle Gregora žádná podobná kampaň není samospásná. „Pokud se vláda chová nevyzpytatelně a nepředvídatelně, těžko reklama v médiích výrazněji změní náladu ve společnosti a ochotu lidí opatření dodržovat. Zde se ukazuje základní nedostatek marketingového vládnutí Andrejem Babišem. Bez kvalitního obsahu není ani informační kampaň účinná.“ Televizní spoty a zaplacení influenceři Vládní strategie chce zacílit převážně na televizní zpravodajství, tištěná média a v neposlední řadě sociální sítě. Hovoří například o placené spolupráci s influencery, tedy lidmi se širokou základnou sledujících právě na sítích. Jak ale ukázala data sociologů, podstatná část odmítačů vládních opatření tato média vůbec nesleduje. „Je očekávatelné, že tato skupina nesleduje mainstreamová média. S těmito lidmi je velmi těžké pracovat, protože jsou vůči státu nastaveni automaticky negativně a politickým představitelům nedůvěřují,“ říká Komínek. Větší problém ale vidí v bagatelizaci pandemie lidmi, kteří jsou politicky informovanější a za jiných okolností dezinformacím nevěří. Důvodů k nedůvěře shledává Gregor hned několik: „Vláda se nechová koncepčně a její počínání je chaotické a nedůvěryhodné. Je ale i skupina obyvatel, kteří vládě nevěří, protože ta s nimi příliš nekomunikuje a oni pak hledají informace na různých pochybných a manipulativních zdrojích, ať už webech, nebo sociálních sítích.“ Právě v této oblasti podle něj může informační kampaň pomoci. Základním předpokladem pro to, aby lidé nevěřili různým dezinformacím a sami je nepřeposílali dál, je však rychlost. „Nemá příliš smysl nyní budovat kampaň na vyvracení konspiračních teorií a hoaxů, které si lidé sdíleli na jaře nebo v létě, ty už mezi lidmi zakořenily.“

Naproti tomu ustaraní jsou podle sociologů skupinou, na kterou se novou informační kampaň cílit nevyplatí. Od ostatních se liší hlavně vyšším věkem, tím, že častěji volí vládní strany a většinu informací získávají sledováním celoplošných televizních stanic. „Je to menší skupina lidí, kteří jsou opravdu vystrašení a nemá asi cenu jejich obavy zvyšovat, protože už se sami dostatečně izolují. Problém je, když většina informací od vlády přichází skrze televize a cílí tak především na skupinu, která se už tak nejvíc bojí, protože je ohrožená,“ domnívá se Daniel Prokop.

Proč pomáhat hazardérům

Zhruba stejně jako podceňujících je v české společnosti hazardérů, kteří riziko epidemie doceňují, odhadují například vůbec nejvyšší počet hospitalizovaných – ale netýká se jich to dost na to, aby změnili své chování. Na omezení běžného života nechtějí nebo nemohou přistoupit. „Neznamená to, že by byli hodnotově proti zvládnutí epidemie – opatření obecně spíš podporují. Některá jim ale přinášejí vyšší náklady,“ vysvětluje sociolog.

Výzkum ukázal, že hazardéři nejméně ze všech skupin využívají práci z domova a nejméně snížili počet kontaktů s ostatními. Je to logické, protože častěji než jiné skupiny pracují v průmyslu, v bezpečnosti či v dalších oborech, které není možné snadno vykonávat z domova. Omezení kontaktů a osobní přítomnosti v zaměstnání pro ně představuje vyšší riziko velkého a rychlého propadu příjmů.

„Na ně by se měla zaměřit jak přesvědčovací kampaň, tak vládní podpora. Pomohlo by například zvýšení příspěvku v karanténě, aby ji neobcházeli a nechodili do práce. Nebo zvýšení nemocenské na víc než 60 procent mzdy, pak by se snad přestali vyhýbat testům. Stačilo by je trochu popostrčit,“ domnívá se sociolog Prokop.