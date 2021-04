Nedokážu si představit, jak by se kontrolovaly rozestupy deset metrů, říká Boháč z unie sportu

Ministerstvo zdravotnictví umožnilo, aby na venkovních hřištích mohli sportovci trénovat v modelu maximálně šesti skupin po dvou. „Zkušený trenér si s takovými podmínkami poradí v každém sportovním odvětví,“ mínil generální sekretář České unie sportu Jan Boháč, který byl hostem Tomáše Pancíře ve Dvaceti minutách Radiožurnálu. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 20:35 12. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově může být venku na sportovištích maximálně dvanáct lidí po dvojicích a musí dodržovat rozestupy 10 metrů | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Pokud jde o rozestupy, ministr zdravotnictví Arenberger (za hnutí ANO) v pondělí uvedl, že vzdálenost mezi dvojicemi by měla být alespoň deset metrů. Je to pro vás přijatelné?

Nevím, jak se narodilo zrovna deset metrů. Vím, že skoro po celý rok byly vyžadované dva metry a najednou je vyžadováno deset. Když jsem viděl některé farmářské trhy nebo jiné provozy, tak tam to nejsou ani ty dva metry. Myslím si, že je špatně, že nikdo z epidemiologů, kteří tomu dozajista rozumí, nekontaktoval sportovní prostředí, abychom se o tom mohli pobavit.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor s generálním sekretářem České unie sportu Janem Boháčem

Je deset metrů vůbec reálných? Vejdou se na sportoviště skupinky tak, aby mezi nimi byly takové rozestupy?

Bude se samozřejmě řešit, jak to splnit. Na druhou stranu si nedokážu představit, jak by se to kontrolovalo, přeměřovalo, dodržovalo nebo postihovalo. Kdyby se řekla praktičtější vzdálenost a trvalo by se na jejím dodržování, bylo by to účinnější, než trvat na deseti metrech, které si myslím, že byly nastřeleny jako číslovka a ne jako praktický rozměr.

Když to vezmeme z praktického pohledu – maximálně 12 lidí ve skupinkách po dvou s nějakými rozestupy. Jaké sporty je možné v takových podmínkách realizovat?

Zkušený trenér si s takovými podmínkami poradí v každém sportovním odvětví. Důležité je, že se děti dostanou ven a že můžou být v kontaktu. I na těch deset metrů si můžou povídat a trošku žít. Samozřejmě, že nemůžou praktikovat přímo svoji konkrétní aktivitu. Můžou si zahrát v nějakých dvojicích nebo improvizovaných skupinách.

Z toho, jak jste před chvílí hodnotil návrh 12 lidí ve skupinách po dvou, jsem měl pocit, že to pro vás je v dané situaci celkem uspokojivé řešení. Na druhé straně ještě v neděli váš předseda Miroslav Jansta na Twitteru vládu vyzýval, aby povolila tréninky alespoň dětí a mládeže ve skupinách do 20 osob. Proč jste nakonec slevili z té dvacítky?

Tak to byla vyjednávací pozice ještě před večerní schůzkou. Samozřejmě, že my bychom preferovali jako sportovní prostředí děti a mládež, jsou nejvíc postiženou skupinou, trpí nejvíc a také důsledky na nich budou nejdramatičtější, čili s tím se šlo do jednání. Nakonec po výměně názorů, u které jsem nebyl, tak vzniklo tady těch šest krát dva, což pro praxi na příští týden nebo nějaké kratší období je rozhodně akceptovatelné a schůdné řešení.