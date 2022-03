Česko má za čtvrtek 8238 případů covidu, znovu víc než před týdnem. Ubylo testů i hospitalizovaných

Nedokončil učiliště, nemá rád EU a imigranty. Kdo je první Čech obviněný za schvalování ruské agrese

Na internetu schvaloval ruskou agresi na Ukrajině. A nejen to. Vyzýval lidi, aby ruské armádě pomáhali, a také k tomu, aby její tanky dojely až do Česka. Za to mu hrozí až tříleté vězení.