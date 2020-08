Podzim zvládneme, státní a soukromé laboratoře ale musí spolupracovat, říká Danyšová z QualityLab

„Doba, která od března uplynula, je dostatečná, aby se laboratoře připravily na to, co přijde na podzim. Za co mohu dát ruku do ohně, je, že se na to všichni připravují a snaží se kapacitu maximálně navýšit,“ slibuje v rozhovoru s Janem Pokorným.

V době, kdy pandemie vrcholila, se v Česku provedlo přibližně 9000 testů denně, v současnosti jde stále o tisíce testů. Ministr zdravotnictví přitom mluví o tom, že bude třeba provádět až 25 tisíc testů denně.

„Všichni udělají maximum pro to, aby se tomu číslu přiblížili,“ ujišťuje Kateřina Bílly Danyšová.

„Problém není v přístrojovém vybavení, ale v personálním zajištění testování. Nedostatek personálu je stálý problém.“ Kateřina Bílly Danyšová

„Bude to vyžadovat spolupráci soukromých a veřejných laboratoří. Naše asociace zabírá velkou část laboratorní diagnostiky. Neumím si tak dobře představit, že by ze všeho byly soukromé laboratoře vyčleněny a všechno by bylo přeneseno jen na státní nebo krajské nemocnice,“ upozorňuje.

To, zda stát se soukromými laboratořemi do své páteřní testovací sítě počítá, zatím přitom není jasné.

„V minulém týdnu jsme ministra Vojtěcha oslovili a deklarovali jsme ochotu spolupracovat. Neztotožňujeme se se členěním laboratoří, které obsahuje stávající návrh strategie testování, tedy s tím, že by páteřní organizaci měly tvořit laboratoře vlastněné státem nebo krajem. Hlavní roli by měla hrát kapacita, kvalita, doba odezvy, dostatek personálu...“ vypočítává místopředsedkyně představenstva asociace laboratoří QualityLab.

