Je lepší zůstat doma, psal s ohledem na koronavir Rohlik.cz. ‚Už to měníme, byla to chyba,‘ říká majitel

Doporučované bezpečnostní opatření říkají, že je lepší zůstat doma, napsal na svých webových stránkách online supermarket Rohlik.cz. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpányová ale serveru iROZHLAS.cz potvrdila, že žádná taková bezpečnostní opatření neexistují. Online obchod již větu upravil, většinový majitel Tomáš Čupr uvedl, že došlo k chybě. Praha 16:32 26. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Portál Rohlik.cz na svých webových stránkách uvedl, že je doporučení zůstat doma | Zdroj: Reprofoto z Rohlik.cz

Řetězec Rohlik.cz na své webové stránky umístil zvýrazněnou lištu, ve které napsal: „Omlouváme se, že některé položky jsou kvůli vyššímu než obvyklému zájmu nedostupné. Tvrdě na tom pracujeme a nové zásoby budou k dispozici již zítra. Do pátku pak budeme mít zásobu na mnoho týdnů. V rámci doporučovaných bezpečnostních opatření je lepší zůstat doma, tak prosíme, mějte strpení, můžete se na nás spolehnout.“

Ministerstvo doporučuje Čechům vyhnout se severu Itálie, nové případy koronaviru hlásí Čína i Írán Číst článek

Žádné takové doporučení ale česká ministerstva nevydala. Zatím jediná doporučení ministerstva zdravotnictví jsou vyhnout se severoitalským oblastem zasaženým koronavirem a dodržovat základní postupy, které se uplatňují jako při klasickém respiračním onemocnění.

„Už to měníme. Tým vycházel z nějakých předpokladů, ale to doporučení je zdržovat se mimo místa s velkým výskytem osob. Je to chyba,“ řekl zakladatel služby Tomáš Čupr serveru iROZHLAS.cz. Následně portál větu o bezpečnostních opatřeních z lišty vymazal.

Nákazu koronavirem již potvrdilo 12 evropských zemí. Podle ČTK se Itálie řadí mezi ty nejvíce zasažené. V Česku bylo do pondělního večera dokončeno 98 testů, výsledky všech testovaných jsou negativní. Celosvětově onemocnělo novým koronavirem přes 81 tisíc lidí, v Evropě asi 400, z nich 322 v Itálii.