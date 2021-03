Tachovsko má nejvíce nakažených v Česku. Jsou za tím průmyslové areály kolem dálnice?

Nejvíce nakažených covidem za uplynulý týden eviduje okres Tachov na západě Čech. Ten předběhl v počtu infikovaných i Cheb, a to přesto, že je to řídce osídlený okres. Vede přes něj ale dálnice D5 do Německa, kolem které stojí průmyslové areály, kde pracují tisíce lidí. Právě v okolních obcích je výskyt covidu nadprůměrně vysoký. Tachov 6:44 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Největší průmyslová zóna se rozkládá na Nové hospodě u dálničního sjezdu na Tachov, Cheb a Mariánské lázně. Pracují tady tisíce lidí. | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Největší průmyslová zóna se rozkládá na Nové Hospodě u dálničního sjezdu na Tachov, Cheb a Mariánské Lázně. Kamiony nepřetržitě najíždějí na kruhový objezd směrem k obrovským halám za vysokými ploty, ve kterých sídlí výrobní provozy a sklady. Pracují tady tisíce lidí.

„Já vůbec netuším, kolik přesně tam pracuje lidí. To se nedozvím. Ani to, kolik tam sídlí firem,“ říká Petr Myslivec, nezávislý starosta Boru u Tachova, do jehož katastru průmyslový areál patří.

V jeho obci je počet nakažených i na české poměry extrémní, přes čtyři tisíce nemocných na 100 tisíc obyvatel. „Netuším, jestli se do toho počítají i pozitivní osoby z továren, když jsou v našem katastru. Podle mě se tyto informace ani nezveřejňují.“

V továrnách pracují lidé z okolních obcí, dojíždějí běžně i padesát kilometrů, ovšem velká část dělníků jsou cizinci. Za ubytovnou stojí mladá ukrajinská dvojice, dokuřují. Je krátce před 14 hodinou a chystají se na odpolední.

Olexandr ochotně a solidní češtinou vysvětluje, že u nich začínají testovat po skupinách. „Dneska třeba u jedné linky a zítra zase u druhé.“ Irina dodává, že už covid prodělala. „To pak testovali i ostatní.“

Irina bydlí na ubytovně, trvalý pobyt tu ale nemá. Proto se její pozitivní test podle ředitele Krajské hygienické stanice v Plzni Michala Bartoše do statistiky Boru u Tachova nepromítne. „Pozitivně testovaní cizinci bez trvalého bydliště se vykazují ve statistikách za okres,“ poukazuje Bartoš.

Okres Tachov má aktuálně nejvyšší počet pozitivních v Česku. Eviduje přes 3200 nakažených na sto tisíc obyvatel, což je dvakrát víc než Cheb, třikrát víc než Chomutov a třeba o polovinu víc než Karviná.

Podle bývalého senátora za ČSSD a současného starosty Tachova Ladislava Macáka z Patriotů Tachovska jsou důvodem extrémního výskytu covidu-19 na Tachovsku agenturní zaměstnanci. „To je neznámá a velmi riziková skupina, o které nic nevíme. Nevíme, kde bydlí, jak mají zajištěnou lékařskou péči, jestli byli testovaní, nevíme nic. Oni neumí ani česky, tak možná ani nevědí o těch opatřeních,“ říká.

Starosta Macák si myslí, že testování na pracovištích nefunguje. „Možná jsou výjimky, nechci je házet do jednoho pytle. Podle mých informací ale zatím testují ty menší firmy, kde pracují stálí zaměstnanci. Že by se testovalo ve velkém v areálu na Nové Hospodě, to jsem ještě neslyšel.“

Mezi agenturní pracovníky patří i mladý Čech z Plané. Jméno uvádět nechce a říká, že byl na testování zatím jen jednou. „To zařídila agentura, teď to snad má být každý měsíc nebo čtrnáct dnů, nevím.“

Mládenec si sedá do auta ke starší kolegyni, se kterou jezdí do práce a která si rozbaluje nový respirátor. Tmavovlasá třicátnice také nechce říct své jméno, ale jinak je sdílná. „Tenhle jsem si koupila, ve firmě ale dostáváme. Je to tam přísné. Bez respirátorů se chodit nedá, neustále nás kontrolují. Jsme tam bez kyslíku a pak si ještě venku zapálíme,“ rozesměje se žena, která pracuje ve skladu elektrotechniky.

‚Upínám se k testování‘

Testování na Tachovsku začal organizovat Plzeňský kraj s hygieniky a Krajskou hospodářskou komorou a na žádost posílají do firem mobilní armádní týmy. Vojáci dosud provedli tři tisíce antigenních testů ve třech desítkách firem, v ubytovnách, ale i v domě seniorů.

Podle ředitelky komory Radky Trylčové bylo přes tři procenta vzorků pozitivních. „Neodhalili jsme žádné ložisko,“ dodává. Detailní informace Trylčová nesdělila a ani ředitel Krajské hygienické stanice Michal Bartoš nemůže říct víc, než jeho úřad publikuje.

„Já se upínám k testování ve firmách, bez toho se to nepohneme. Tam je majoritní skupina populace, která se sdružuje ve stovkách, a ti lidé se potkávali donedávna bez jakýchkoliv ochranných pomůcek a bez představy, jak na tom zdravotně jsou,“ doplňuje Bartoš.

Krajský hygienik vyzývá firmy, aby začaly testovat co nejdřív. „Je úplně jedno, jestli tam pracuje dvacet lidí nebo dvě stě padesát.“

Pohraniční Tachovsko se za komunismu pyšnilo označením „pevná hráz socialismu“. Covid-19 ji prorazil během několika dnů. „Celou dobu se chováme stejně, lidi tady dodržují opatření jako jinde. Večer nepotkáte na ulici živáčka. Netroufnu si říct, na základě čeho tady máme takový nárůst,“ říká opatrně starosta Boru u Tachova Petr Myslivec.

O dvacet kilometrů dál sedí u monitoru starosta Tachova Ladislav Macák, ukazuje mapu a má jasno. „Od nás až po Bor, nejvíc nakažené obce leží kolem průmyslové zóny. To snad vidí všichni.“

Z aktuální mapy výskytu nakažených vyplývá, že se covid-19 nešíří víc po hranici směrem na Klatovsko, ale naopak podél dálnice a průmyslových zón směrem do Plzně a okolí.