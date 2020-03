Žádost o roušky a dezinfekce aut po každé jízdě. Některé taxislužby reagují na nakaženého řidiče Uberu

Některé pražské taxislužby zavedly opatření proti šíření nového koronaviru. Nákaza se totiž potvrdila u řidiče společnosti Uber. Hygienici teď prověřují 90 zákazníků, které měl vézt. Asociace koncesionářů v taxislužbě podle mluvčího Daniela Tarjovského už kontaktovala ministerstvo zdravotnictví kvůli instrukcím nebo ochranným prostředkům. Společnost AAA Radiotaxi dezinfikuje všechna svoje auta, uvedla pro Radiožurnál. Praha 17:45 10. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Společnost AAA Radiotaxi už řidičům rozdala do aut dezinfekční prostředky | Zdroj: Profimedia

„Dezinfikovat auta po každém zákazníkovi je nesmysl, byla by to jednorázová akce na pár jízd a hlavně nám to nikdo nezaplatí. Zkusili jsme ministerstvo požádat alespoň o roušky, “ řekl Radiožurnálu mluvčí Asociace koncesionářů v taxislužbě Daniel Tarjovski.

Podle něj ale nelze rychle najít efektivní řešení celé situace. „Není to jednoduché, není efektivní řešení, které by se dalo zavést hned zítra. A pokud bychom něco zavedli za dva týdny, už to asi bude zbytečné,“ doplnil.

Dezinfekce aut

Například společnost AAA Radiotaxi už řidičům rozdala do aut dezinfekční prostředky. „Mají povinnost před směnou vydezinfikovat celé vozidlo a po každém zákazníkovi vydezinfikovat styčné plochy. To znamená madlo zvenku, vevnitř kličku nebo jiné plochy, kterých se zákazník dotýká,“ přiblížil Radiožurnálu majitel firmy Jiří Kvasnička.

Společnost Bolt pasažérům i řidičům doporučuje dodržovat základní hygienické návyky a opatření přijatá vládním kabinetem. „Doporučuje jak partnerským řidičům, tak cestujícím aplikace Bolt, aby dodržovali doporučení ministerstva zdravotnictví a Světové zdravotnické organizace pro prevenci infekčních onemocnění,“ řekl manažer společnosti Jakub Dvořák.

„Zůstaňte jednoduše doma“

„Doporučujeme lidem, kterým není dobře, aby jednoduše zůstali doma. V rámci preventivních opatření jsme nahradili osobní konzultace s řidiči, konzultacemi telefonickými, aby nedocházelo ke shlukování více lidí ve veřejném prostoru,“ doplnil Dvořák z Boltu.

Na omezení ve vztahu s šířením nákazy koronavirem je připravena také společnost Liftago. „Volíme spíše praktická než panická opatření. Mezi těmi praktickými je u nás například příprava na případné zrychlení spolupráce s úřady, budou-li potřebovat dohledat cestující s podezřením nákazy,“ řekl pro iROZHLAS.cz zakladatel společnosti Ondřej Krátký. Řidiče podle něj společnost průběžně informuje ohledně zvýšených hygienických doporučení.

Řidič, u kterého se v pondělí potvrdila nákaza koronavirem, byl v kontaktu s téměř stovkou lidí. Většinou šlo o jeho klienty, kteří si jízdu objednali prostřednictvím aplikace Uber. Ti budou nyní v domácí karanténě. Ředitelka pražské hygieny Zdeňka Jágrová uvedla, že se muž možná nakazil od zákazníků z Německa, které ubytoval. Vedle řízení totiž také pronajímá byt přes Airbnb.

Česko má zatím 40 lidí nakažených novým typem koronaviru. Přes noc přibyly další dva případy, oba mají vazbu na severní Itálii. Celkem bylo v České republice vyšetřeno 1193 pacientů, informoval ministr Vojtěch.

