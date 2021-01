Elity by si měly uvědomit, že vytvářejí obraz společnosti, upozorňuje analytik nových médií Šlerka

Pokud se ti, co máme neustále na očích, jako držitelé normy chovají způsobem, že normu brutálně porušují a dávají tak najevo, že jsou vlastně něco víc, tak zprostředkovaně ovlivňují chování lidí. V pořadu Jak to vidí to pro Český rozhlas Dvojka řekl analytik sociálních dat Josef Šlerka.

