Kdy Česko přestane být pro Německo vysoce rizikovou zemí nyní nelze odhadnout, říká náměstek Smolek

Česko je ode dneška na německém seznamu vysoce rizikových zemí. Institut Roberta Kocha tam Českou republiku zařadil kvůli vysokému počtu nakažených koronavirem. Německo považuje za velmi nebezpečnou hodnotu 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel za týden. Česko přitom dosáhlo hodnoty zhruba 450. Zařazení bude znamenat další omezení při cestování do Spolkových zemí pro běžné občany a také pro pendlery. Praha 12:15 24. ledna 2021

Shrňme si, jaká jsou ta nová pravidla pro cestování do Německa pro běžné občany?

To shrnutí je samo o sobě poměrně komplikované. Komplikuje tu situaci federální uspořádaní Německa, protože to má vydáno svoje příjezdové opatření z důvodu koronaviru, které říká, že osoba, která vstupuje do Německa musí mít povinně test, který není starší než 48 hodin. Z toho už ale není obsažena žádná výjimka pro pendlery.

Nicméně tato opatření nemusí spolkové země aplikovat, pokud se rozhodnou pro nějaký jiný režim. To znamená, když se nerozhodnou, tak to platí pro celý spolek, když se rozhodnou, přijímají svoje vlastní úpravy. Bavorsko se rozhodlo toto plně respektovat, test s přestupem ne starší než 48 hodin, což znamená třikrát týdně test pro pendlera, který pendluje do Německa každý den z České republiky. Kdežto Sasko se rozhodlo přijmout vlastní úpravu a od zítřka bude požadovat po českých pendlerech test pouze dvakrát týdně.

Proč se nepodařilo vyjednat menší frekvenci testů s Bavorskem, ale se Saskem ano?

Protože premiér Bavorska Söder, nebo vedení bavorské spolkové země, se tak bojí zejména té mutace koronaviru, že prostě nechtěl přistoupit na ta nynější pravidla. Ta v zásadě vycházejí z té neformální dohody našeho premiéra s německou kancléřkou, tuším, z úterý minulého týdne.

Mluvíme v této frekvenci o antigenních nebo PCR testech?

Chci zdůraznit, že mluvíme o antigenních testech. Včera (v sobotu) jsem zachytil v médiích článek, že bude po českých pendlerech vyžadován povinně PCR test. Vedeme jednání na pracovní úrovni s německou stranou teď už v zásadě v průměru dvakrát týdně, tak jsme se snažili dohodnout, že bude stačit ten antigenní test. Základní myšlenou bylo, že to je za prvé daleko rychlejší, to znamená i pendler, který jede ráno do práce bude mít možnost si ten test udělat. Pokud tedy bude mít zrovna rezervaci a budou mít kapacitu na místě, kde si ten test bude chtít nechat udělat.

Druhá myšlenka byla, že je pořád možné nechat se jednou týdně testovat antigenním testem v České republice zdarma, což pro PCR test neplatí.

Tomáš Petříček

@TPetricek ⚠️🇨🇿🇩🇪 Zařazení ČR na německý seznam vysoce rizikových zemí je dočasné. V praxi ovlivní zejména život pendlerů, kterým jsme vyjednali výjimku na 2 testy týdně. Sasko se rozhodlo ji využít, Bavorsko ne. 6 46

Němci na některých hraničních přechodech budují testovací stanice. Jak navýší testovací kapacity Česká republika?

My jsem o tom opakovaně jednali v rámci Ústředního krizového štábu minulý týden. To pravidlo jeden test z České republiky je v zásadě úplně stejné jako bylo už minulé pondělí a platilo jak pro Bavorsko, tak Sasko. Zatím jsme tak nepřistoupili k plošnému navyšování testů. Nicméně jsme informovali krajské koordinátory testování. Ví, že bude patrně větší nápor tuto neděli, dneska ve večerních nebo odpoledních hodinách a zítra ráno.

Takže k určitému navýšení kapacity dochází v rámci krajů a zejména krajských nemocnic, které právě testují zdarma na ty antigeny. Pokud by ta situace byla nějak vyhrocená, tak se budeme snažit hledat nějaké alternativní řešení. Myslím si, že k tomu nedojde. Ta situace by z našeho pohledu měla být na té situaci z minulého pondělí.

Mění se nově i pravidla pro řidiče kamionů?

Ne, zatím ne. A to zatím říkám z toho důvodu, že jsme byli dáni mezi ty oblasti s vysokým rizikem nákazy, ale Němci před 14 dny zavedli ještě třetí kategorii zemí. To jsou země s vysokým rozsahem toho mutovaného viru a tam by už bohužel ani pro řidiče v kamionové dopravě neplatila žádná výjimka.

Problém může nastat ještě třeba u lidí, kteří nemají pracovní smlouvu v Německu. Třeba Češi, co bydlí v Žitavě, ale naopak za prací dojíždějí do Česka. Bude se i na ně saské pravidlo dvou testů vztahovat?

Ano, protože to pravidlo se obecně vztahuje na vstup do Německa. To znamená, že v momentě, kdy se budou v zásadě vracet do Německa, tak by ten test měli mít s tím, že tam jsou pořád výjimky. Například do Saska je ještě pořád výjimka 12 hodin bez testu, a to pouze v nějakých nutných případech. Neplatí to pro žádné volnočasové aktivity jako například nakupování.

Na jak dlouho budou tato přísná opatřená platit? Vy jako ministerstvo zahraničí tvrdíte, že je to jen dočasné. Máte představu, jak dočasné?

Ne, toto je skutečně to pověstné věštění z křišťálové koule. Opaření budou prostě trvat tak dlouho, než naše čísla nepůjdou výrazněji dolů. Vy jste sám správně říkal, že byť u nás ta incidence za poslední týden klesá, tak ta sedmidenní je kolem 450 případů, kdežto ta německý hranice, která není úplně vytesána do kamene, je 200, což znamená o polovinu víc případů, než vyžaduje spolek jako celek.

Nemáte informace, že bychom se dostali do nějaké tolerance nebo musíme klesnout pod těch 200 nových případů na 100 tisíc obyvatel týdně?

Ne, můžeme se určitě dostat jako hraniční stát, zejména stát, který zásobí jeho východní část zaměstnanci. Určitě tam je ještě prostor pro jednání. Ta čísla musí prostě výrazněji klesnout a předtím varuje i Německo a my to chápeme stejně. Je to tzv. jojo efekt, aby se nějaká ta opatření nemusela neustále uvolňovat a pak zase zpřísňovat. To znamená, že oni bedlivě sledují ta naše opatření i typu, zda se teď rozhodneme pro to nošení FFP2 respirátorů v hromadné dopravě nebo na veřejných místech a tak dále. Oni se velmi bedlivě dívají na okolní země, jak ony se staví i vůči podobným pravidlům, jako zavádí samo Německo, a ta jsou dnes opravdu velmi přísná.