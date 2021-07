Během léta se kvůli cestování zvýšil zájem o testy na koronavirus. Ministerstvo uvažuje o navýšení kapacit

Část odběrových míst v Česku zaznamenala během prvních dvou prázdninových týdnů vyšší zájem o testování na koronavirus. Nárůstu si všímají zejména u PCR testů - například v pražské Všeobecné fakultní nemocnici jich dělají o zhruba polovinu více. Někde se proto rozhodli kapacity navýšit, jinde jsou ale na hranici možností. Ministerstvo zdravotnictví si podle Kryštofa Berky z tiskového oddělení problém uvědomuje a se zařízeními hledá řešení. Praha 5:00 21. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé mají zejména kvůli dovoleným větší zájem o testování na koronavirus. Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Další země v Evropě tento týden zpřísnily pro Čechy podmínky pro cestování. Například do Bulharska se lidé bez prokázání bezinfekčnosti nedostanete. Těm, kteří v posledních měsících neprodělali koronavirus, případně nejsou očkovaní, tak nezbývá nic jiného než se prokázat testem.

A i kvůli podobnými protiepidemickým pravidlům odběrová místa v Česku v posledních čtrnácti dnech hlásí zvýšený zájem zejména o PCR testování, které zatím dvakrát do měsíce hradí stát.

Někde mohou lidé na volný termín čekat i několik dnů, jak serveru iROZHLAS.cz potvrdilo devět nemocnic z různých krajů a laboratoří, které napříč zemí testují na koronavirus.

„V průběhu června jsme denně provedli okolo 150 PCR testů, nyní toto číslo stoupá ke 250,“ popsala mluvčí Všeobecné fakultní nemocnice Marie Heřmánková.

Podobně na tom jsou i na druhém konci republiky. „O uplynulém víkendu jsme v Covid centru Fakultní nemocnice Ostrava provedli PCR test celkem 2092 lidem a antigenní test 880 zájemcům. Za stejné období měsíce června to bylo 950 PCR testů a 1053 antigenních testů. Nárůst je tedy zřejmý,“ uvedla mluvčí Iva Piskalová.

Na Václavské náměstí, kde odběrové místo provozuje firma GHC Genetics, se podle mluvčího Michala Mikšíka pro změnu stává, že v některých dnech nedovolí během odpoledne čekajícím vzít si lístek, protože kapacity se vyčerpají.

Odběrové místo covid-19 na Václavském náměstí. Archivní foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Některá zařízení se tak rozhodla, že kvůli zvýšenému zájmu zvýší kapacity. Třeba společnost AGEL, která testuje ve čtyřech krajích, otevřela nové testovací místo v Kopřivnici.

„Vznik nového odběrového místa je reakcí na neustále rostoucí poptávku po laboratorních vyšetřeních,“ napsala mluvčí Gabriela Lefenda. Ve Fakultní nemocnici Olomouc zase navýšili počet testů, které jsou schopni udělat za den.

Laboratoř Spadia uvádí, že další termíny pro testování přidávat nemůže. „Jsme na hraně, protože děláme i testy pro další laboratoře,“ řekla mluvčí Simona Součková.

Jsou ale i místa, kde větší poptávku nezaznamenali. Například ve Fakultní nemocnici Brno je podle mluvčí Veroniky Plaché zájem stále stejný a termíny v dalších dnech jsou volné.

Testy na cestování

A jak si laboratoře zájem vysvětlují? Někdy za to mohou odjezdy dětí na tábory, zástupci zdravotnických zařízení se ale shodují, že hlavním faktorem je touha Čechů cestovat.

„Je to z důvodu měnících se pravidel pro vstup do různých zemí v době letních dovolených,“ reagovala na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí českobudějovické nemocnice Iva Nováková. Doplnila, že lidi k testování donutilo i to, že už nejsou čtrnáct dní po první dávce očkování bezinfekční.

O problému ví i ministerstvo zdravotnictví a podle Kryštofa Berky z tiskového oddělení se ho snaží řešit. „Koordinujeme případné navýšení kapacit odběrových míst, a to i ve spolupráci se zdravotními pojišťovnami,“ přiblížil.

Laboratoře provedly toto pondělí na 102 000 testů, o týden dřív jich bylo přes 114 000. Podíl pozitivních vzorků u preventivních testů od této doby mírně klesl na 0,09 procenta. V případě diagnostických testů, které podstupují mimo jiné lidé vykazující příznaky, naopak vzrostl na 1,6 procenta z 1,25 procenta minulé pondělí.