Imunolog Hořejší: Ve školách by se měly všechny děti testovat jednou týdně, zabrání to šíření koronaviru

Reprodukční číslo kleslo pod hodnotu 0,8, která na jaře předcházela uvolňování protiepidemických restrikcí. „Současný stav rozvolňovaní nedovoluje. Řiďme se podle systému PES, který dobře definuje, za jakých podmínek se může rozvolnit. Nenechme se ovlivnit vedlejšími názory a populistickými záměry politiků, kteří by chtěli lidem vyhovět,“ doporučuje v Pro a proti imunolog Václav Hořejší z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd ČR. pro a proti Praha 17:03 18. listopadu 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Imunolog Václav Hořejší | Foto: Jana Přinosilová

Imunolog a internista Jaroslav Svoboda naopak považuje návrat žáků do škol za možný. Už ve středu se do škol vrátili žáci prvních a druhých tříd a také žáci speciálních škol.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nastal skutečně čas rozvolňovaní protiepidemických opatření? Jak pomůže systém PES či vakcíny, které klepou na dveře?

„Dlouhodobá ztráta normálně funkčního školství je obrovská kulturní a sociální ztráta. Malé děti jsou sice nosiči nákazy, ale samy prakticky vůbec neonemocní, jen v ojedinělých případech,“ obhajuje otevření škol.

Zatímco Svoboda nevidí potřebu zavádět testování u dětí, protože pak by bylo nutné testovat téměř každý den, Hořejší považuje tento názor za ojedinělý.

„Já si naopak myslím, že testovat, testovat, testovat. Ve školách by se měly všechny děti testovat jednou týdně, tak odhalíme možné zdroje infekce a a zabráníme šíření.“

Imunita?

Imunolog Jaroslav Svoboda | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Vystavení viru vytváří optimální imunitu. Jako v případě roušky,“ upozorňuje Svoboda.

„Trochu se ale bojím představ, že listopad a prosinec nějak přežijeme a pak přijde zázračná vakcína, která všechno vyřeší. Firmy teď mohou jen říci, že jejich vakcína nepovede bezprostředně k negativním účinkům, ale jak dlouho bude vakcína poskytovat imunitu, není možné říct.“

Hořejší na vakcínu naopak spoléhá. „Je to to světlo na konci tunelu, jediné racionální řešení této situace. Je velmi dobrá naděje, že začátkem roku se začnou očkovat rizikové skupiny, u nás jsou to asi tři miliony lidí. A to, že vystavení populace menší koncentraci viru je blahodárné, není vůbec pravda.“

Nový protiepidemický systém PES považuje Jaroslav Svoboda za dobře připravený: „Chybí nám ale studie provedené na naší populaci. Měli bychom aspoň na určitých kohortách pacientů vidět, co se u nemocných děje v různých fázích onemocnění a mám obavu, že se to běžně neprovádí.“

„Pan doktor se mýlí, těchto studií byly po světě udělány stovky a jsou publikovány. Jinak systém PES obecně se mi velice líbí a je hrozná škoda, že nebyl zaveden mnohem dříve. Ale lépe později než nikdy,“ uzavírá Václav Hořejší.