Hlavní hygienička Svrčinová: Nechceme horší situaci, musíme dohlížet na příjezdy lidí ze zahraničí

Česko mění cestovatelská pravidla. Od pátku se lidi s ukončeným očkováním nebo imunitou po prodělání nemoci můžou vrátit ze všech zemí bez testu či karantény. Musí ale vyplnit příjezdový formulář. Pro ostatní je povinný test, přičemž typ testování se liší podle barvy země na cestovatelském semaforu. Hlavní hygienička Pavla Svrčinová Radiožurnálu řekla, že pravidla stát upravuje kvůli obavám z mutace delta. Tu hygienici hlásí z celé země. Rozhovor Praha 14:55 9. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hlavní hygienička. Pavla Svrčinová. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Uvedla jste, že ke zpřísnění vedly obavy z šíření mutace delta. Jak to vypadá s šířením této varianty viru na našem území?

Delta je na území naší republiky zhruba měsíc. Šíří se tak, že máme zhruba 25 procent pozitivních případů, které se dále sekvenují.

Jedna dávka vakcíny už k bezinfekčnosti nestačí. Neočkování musí v práci předložit po dovolené test Číst článek

Nejprve začala situace eskalovat na Českolipsku, Liberecku a Ústecku. Pak došlo na Prahu, Hradec, Brno, Ostravu a postupně se rozšířila po celé republice. Hodně těch případů je spojeno s cestováním. Většinou je to dovoz z tmavě červených a černých zemí.

Nepřistoupili jste k opatření kvůli tomu, že lidé nechodí na druhou dávku?

V České republice není tento problém tak velký. Většina lidí pro druhou dávku přijde. Jediný problém byl se změnami termínů druhého očkování, ale nic více. Například kolegové v Polsku jsou na tom hůře. Tam si pro druhou dávku přijde 30 až 40 procent lidí s první dávkou.

Mluvila jste o tom, že mutace delta se objevuje i při příjezdech ze zahraničí, zejména z červených zemí. Pražští zastupitelé volali po tom, aby dotazník, který je potřeba vyplnit po příjezdu ze zmíněných červených zemí, obsahoval i adresu, což by usnadnilo kontrolu dodržování karantény. Toto už je vyřešené?

Řešíme průběžně připomínky. Informace o tom, kde pobývají lidé v Praze byly nedostatečné, to je pravda. Došlo však k úpravě softwaru tak, že teď se do něj musí povinně vepsat přesné místo pobytu. Byl to skutečně problém spíše velkých měst. Nyní je to upravené.

Mohou hygienické stanice teď nějak kontrolovat, zda se neočkovaní lidé opravdu dostavili po návratu ze zahraničí na test?

Máme tu možnost. Průběžně upravujeme softwary, které umí filtrovat, kdo z jakých zemí do regionu přišel. Tohle kolegové dělají denně. Kontrolují, kdy se cestující dostavili, nebo nedostavili na testy. Pokud musí zůstávat v samoizolaci, lze její dodržování zkontrolovat prezenčně. Hygienici vycházejí z příjezdového formuláře a pomocí toho mají možnost přijít do uvedeného bydliště.

Co nás čeká v létě? Dušek představil tři scénáře, nejhorší počítá se 40 tisíci nakaženými za srpen Číst článek

Změny platí i pro návštěvníky restaurací a kulturních akcí. Ke vstupu tedy musí být buď 14 dní po očkování, mít platný doklad o prodělané nemoci do 180 dní, nebo platný negativní test. Jak se tato opatření zatím dodržovala?

Hygienici zpočátku zachytili zhruba 10 procent případů porušování zmíněných opatření. Jakmile se však rozšířilo do povědomí, že kontroly opravdu chodí, lidé si na to začali dávat větší pozor. Obzvlášť když se pak o nich dozvěděli provozovatelé. Ti opatření také začali více vyžadovat.

Také tomu pomohla aplikace Tečka, díky níž lze čtečkou kontrolovat, zda člověk jedno z opatření absolvoval. Z počtu kontrol jsme měli 360 porušení a většina byla řešena domluvou. Byla tam ale také nějaká správní řízení a pokuty. Do čtvrtka jsme provedli zhruba 30 000 kontrol. Jde tam zkrátka o prevenci a o to, aby se opět situace nezhoršila.